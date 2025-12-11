Długi w spadku nie muszą być problemem. Sprawdź, których pieniędzy wierzyciel nie może zająć

Automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza chroni prywatny majątek przed nieznanymi długami po upływie terminu

Eksperci wskazują, jak sprawdzić długi w spadku i oszacować koszty postępowania jeszcze przed podjęciem decyzji

Pieniądze z polisy na życie oraz środki z subkonta ZUS nie wchodzą do masy spadkowej i są bezpieczne od roszczeń wierzycieli

Analiza prawna potwierdza, że nowe prawo spadkowe 2025 ułatwia przywrócenie terminu i sprzedaż odziedziczonego majątku

Czym jest solidarna odpowiedzialność za długi i jak skutecznie się przed nią chronić do czasu działu spadku?

Ile jest czasu na przyjęcie spadku i co, jeśli przegapisz termin?

Niespodziewana wiadomość o spadku, zwłaszcza po wielu latach od śmierci krewnego, może być sporym zaskoczeniem. Prawo daje ci jednak jasno określony czas na działanie. Na podjęcie kluczowej decyzji, czy przyjąć, czy odrzucić spadek, masz dokładnie sześć miesięcy. Co ważne, ten termin nie liczy się od daty śmierci spadkodawcy, lecz od dnia, w którym faktycznie dowiedziałeś się o swoim powołaniu do dziedziczenia.

Jeśli w ciągu tych sześciu miesięcy nie złożysz żadnego oświadczenia, prawo zadziała automatycznie na twoją korzyść. Zgodnie z przepisami, spadek zostanie przyjęty z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że twoja odpowiedzialność za ewentualne dziedziczenie długów będzie ograniczona wyłącznie do wartości odziedziczonego majątku, co skutecznie chroni twój prywatny kapitał.

Długi w spadku. Jak je sprawdzić i ile to może kosztować?

Aby uniknąć przykrej niespodzianki w postaci ukrytych zobowiązań, warto dokładnie sprawdzić finanse spadkodawcy. To kluczowy krok, by spać spokojnie. Najpewniejszym sposobem jest złożenie u komornika sądowego wniosku o sporządzenie spisu inwentarza, czyli szczegółowego wykazu aktywów i długów zmarłego. Dodatkowo można skorzystać z Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych, składając wniosek w dowolnym banku, aby zlokalizować wszystkie konta należące do krewnego. Trzeba jednak pamiętać, że koszty postępowania spadkowego, takie jak spis inwentarza, mogą wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od złożoności majątku.

Na czym polega solidarna odpowiedzialność za długi i jak się przed nią chronić?

Do momentu formalnego podziału odziedziczonego majątku wszyscy spadkobiercy odpowiadają za długi zmarłego solidarnie. Ta sytuacja może budzić niepokój, ponieważ w praktyce oznacza, że wierzyciel ma prawo żądać spłaty całego zadłużenia od jednego, dowolnie wybranego spadkobiercy. Nie ma przy tym znaczenia, jaki udział w spadku mu przypadł, gdyż wierzyciel może wybrać osobę, od której najłatwiej będzie mu odzyskać pieniądze.

Taką sytuację reguluje artykuł 1034 Kodeksu Cywilnego, jednak przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza stanowi ważną tarczę ochronną. Nawet jeśli wierzyciel zwróci się do ciebie o spłatę całego długu, twoja odpowiedzialność finansowa jest ograniczona do wartości majątku, który odziedziczyłeś. Solidarna odpowiedzialność ostatecznie wygasa w chwili dokonania działu spadku, kiedy to każdy spadkobierca odpowiada już tylko za długi proporcjonalnie do swojego udziału.

Pieniądze z polisy i ZUS. Sprawdź, które środki nie wchodzą do masy spadkowej

Co ciekawe, nie wszystkie środki finansowe po zmarłym podlegają dziedziczeniu i ewentualnej egzekucji długów. Najważniejszym wyjątkiem są świadczenia z polis na życie, które trafiają bezpośrednio do osoby uposażonej. To ważna informacja dla osób zastanawiających się, co zrobić z zadłużonym spadkiem, ponieważ pieniądze te otrzymasz nawet wtedy, gdy zdecydujesz się odrzucić spadek. Warto również sprawdzić, czy spadkodawca nie posiadał środków na subkoncie w ZUS, ponieważ one także mogą być wypłacone wskazanym osobom z pominięciem standardowego postępowania spadkowego.

Nowe prawo spadkowe 2025. Co ułatwi przywrócenie terminu i sprzedaż majątku?

Przeoczenie terminów w sprawach urzędowych zdarza się każdemu, a dla seniorów może być szczególnie dotkliwe. Na szczęście od 1 lipca 2025 roku weszły w życie przepisy, które stanowią nutkę optymizmu dla spadkobierców z najbliższej rodziny. Jeśli nie zgłosiłeś nabycia spadku w terminie bez własnej winy, możesz teraz złożyć wniosek o jego przywrócenie.

To nie jedyne ułatwienie, które wprowadzono w tym roku. Jak informują notariusze, od 13 lipca 2025 roku nie jest już wymagane uzyskiwanie zaświadczenia z urzędu skarbowego przy sprzedaży lub darowiźnie majątku nabytego w spadku. Obie zmiany znacznie upraszczają formalności, co jest dobrą wiadomością dla osób, które muszą zająć się nieoczekiwanym dziedziczeniem.