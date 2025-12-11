Ubezpieczenie mieszkania, a popularne błędy. Sprawdź, by nie stracić odszkodowania

Eksperci ostrzegają, że niedoubezpieczenie mieszkania to prosta droga do zaniżonego odszkodowania

Rażące niedbalstwo, takie jak otwarte okno czy brak przeglądów, jest częstą przyczyną odmowy wypłaty świadczenia

Analiza umów ujawnia, jak zapisy o franszyzy i udziale własnym realnie wpływają na wysokość odszkodowania

Nowoczesna polisa mieszkaniowa dla seniora może zawierać nie tylko ochronę murów, ale także pakiet medyczny z wizytą lekarza

Niedoubezpieczenie mieszkania. Jak uniknąć zaniżonego odszkodowania?

Czym jest niedoubezpieczenie i dlaczego jest to tak groźna pułapka dla naszego portfela? To sytuacja, w której deklarujemy niższą wartość nieruchomości niż wynosi ona w rzeczywistości, aby płacić niższą składkę. Niestety, to pozorna oszczędność. W przypadku szkody odszkodowanie z polisy zostanie proporcjonalnie pomniejszone, co może prowadzić do poważnych strat finansowych.

Oto prosty przykład: jeśli mieszkanie warte 360 tysięcy złotych ubezpieczymy na 300 tysięcy, ewentualne odszkodowanie będzie niższe o jedną szóstą. Warto pamiętać, że prawidłowa wycena nieruchomości do ubezpieczenia jest kluczowa, bo wartość lokali stale rośnie przez inflację i wzrost kosztów budowy.

Zalanie sąsiada i awaria sprzętu. Jakie dodatki do polisy warto mieć?

Dobre ubezpieczenie mieszkania to nie tylko ochrona murów, ale też bezcenny spokój w codziennych sytuacjach. Dlatego warto zwrócić uwagę na dwa kluczowe rozszerzenia polisy. Pierwszym jest OC w życiu prywatnym, które chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych sąsiadom, na przykład w przypadku popularnego ubezpieczenia od zalania ich lokum przez pękniętą rurę. Drugim jest pakiet Home Assistance, zapewniający fachową pomoc w razie awarii instalacji lub sprzętu AGD, co dla seniora oznacza szybkie i pewne wsparcie bez konieczności szukania specjalisty na własną rękę.

Otwarte okno i brak przeglądów. Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Ubezpieczyciele często powołują się na „rażące niedbalstwo” jako podstawę do odmowy wypłaty świadczenia. To czerwona flaga dla każdego właściciela polisy. Jest to sytuacja, w której posiadacz mieszkania lub domownik postępuje w sposób lekkomyślny, niemal prosząc się o szkodę. Przykładami mogą być pozostawienie otwartych okien podczas gwałtownej ulewy lub niezamknięcie drzwi na klucz, co ułatwiło pracę złodziejowi i może przekreślić szanse na odszkodowanie z tytułu kradzieży.

Jednak to nie jedyna pułapka, na którą warto uważać, czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Równie ważny jest obowiązek regularnych przeglądów technicznych instalacji gazowej, kominiarskiej i elektrycznej. Warto o tym pamiętać, ponieważ brak aktualnych protokołów z takich kontroli może sprawić, że w razie pożaru czy wybuchu ubezpieczyciel odmówi pokrycia strat.

Co to jest franszyza i udział własny? Sprawdź te zapisy w umowie

Przed podpisaniem umowy warto wcielić się w rolę detektywa i dokładnie sprawdzić zapisy dotyczące limitów odpowiedzialności oraz franszyzy, bo to one decydują o realnej wysokości odszkodowania. Limity określają maksymalną kwotę, jaką ubezpieczyciel wypłaci za konkretne zdarzenie, na przykład do 5000 zł za skradzione rzeczy osobiste, lub ograniczają liczbę interwencji fachowca w ramach Home Assistance. Z kolei franszyza to próg finansowy, poniżej którego szkoda nie jest wypłacana (franszyza integralna) lub kwota, o którą pomniejszane jest każde świadczenie (udział własny).

Wizyta lekarza i ochrona przed oszustwem. Co zawiera polisa dla seniora?

Rynek ubezpieczeń staje się coraz bardziej elastyczny, a towarzystwa oferują polisy skrojone na miarę potrzeb konkretnych grup klientów, w tym seniorów. Warto wiedzieć, że polisa mieszkaniowa dla osoby po 60. roku życia może zawierać nie tylko standardową ochronę murów, ale także dodatkowe pakiety medyczne, takie jak domowa wizyta lekarza, transport do placówki medycznej czy dostawa niezbędnych środków medycznych do domu. Na rynku można znaleźć oferty, które dodatkowo chronią przed wyłudzeniem pieniędzy i zapewniają świadczenie za uszczerbek na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku.