Polacy biorą to jak cukierki, a naukowcy odkryli porażające wnioski. Zwiększa ryzyko niewydolności serca o 90 proc.!

Skąd biorą się problemy ze snem u seniorów? Zmiany w organizmie i psychice

Wraz z wiekiem zmienia się architektura naszego snu, co jest zupełnie naturalnym procesem. To właśnie dlatego problemy ze snem w starszym wieku są tak powszechne. Faza snu głębokiego, kluczowa dla regeneracji organizmu, ulega skróceniu, a my częściej wybudzamy się w nocy. Dochodzą do tego również dolegliwości zdrowotne, takie jak przewlekły ból czy konieczność częstszego wstawania do toalety, które dodatkowo zakłócają spokojny odpoczynek.

Nie bez znaczenia jest także kondycja psychiczna, która u seniorów ma ogromny wpływ na jakość snu. Uczucie lęku i niepokoju często utrudnia samo zasypianie, prowadząc do wielogodzinnego przewracania się z boku na bok. Z kolei stany depresyjne mogą powodować płytki sen i charakterystyczne wybudzanie się nad ranem, po którym trudno jest ponownie zasnąć.

Jak wyregulować zegar biologiczny po 60-tce? Znaczenie stałych pór snu

Nasz organizm uwielbia rutynę, a wewnętrzny zegar biologiczny działa najsprawniej, gdy ma stałe punkty odniesienia. Dlatego dobrym pomysłem może być codzienne wstawanie i kładzenie się spać o tej samej porze, nawet w weekendy. Taki regularny rytm pomaga ustabilizować cykl dobowy, co jest szczególnie ważne po 60. roku życia, gdy naturalne mechanizmy regulacyjne mogą słabnąć. Warto również unikać drzemek po godzinie 16:00, ponieważ mogą one zaburzyć gotowość organizmu do nocnego odpoczynku i utrudnić wieczorne zasypianie.

Jak przygotować sypialnię do snu? Ciemność, cisza i idealna temperatura

Aby zapewnić sobie głęboki sen, warto zadbać o otoczenie sprzyjające wyciszeniu. Pierwszym sygnałem dla mózgu, że pora na odpoczynek, jest absolutna ciemność, która stymuluje produkcję melatoniny, czyli hormonu snu. Dobrym pomysłem może być inwestycja w zasłony zaciemniające. Kluczowe jest również, by co najmniej godzinę przed snem wyłączyć telewizor i odłożyć telefon. Badania pokazują, że emitowane przez ekrany niebieskie światło potrafi obniżyć poziom melatoniny nawet o połowę! Równie ważna jest cisza oraz odpowiednia temperatura w sypialni, która dla osób starszych wynosi optymalnie około 20°C, ułatwiając organizmowi naturalne ochłodzenie się przed snem.

Co jeść na lepszy sen? Ostrzeżenie przed popularnym suplementem

Nasza dieta ma bezpośredni wpływ na to, jak śpimy. Dlatego, komponując swoją dietę na dobry sen, warto wzbogacić ją o pewne składniki. Szczególnie cenne są minerały takie jak wapń, potas i magnez, które znajdziemy w migdałach, awokado czy szpinaku. Co ciekawe, jedno z badań wykazało, że osoby regularnie spożywające tłuste ryby, takie jak łosoś (wystarczyły trzy porcje w tygodniu), zasypiały szybciej i cieszyły się lepszą jakością snu.

Wsparciem mogą być również naturalne preparaty i zioła na sen, takie jak melisa czy kozłek lekarski (waleriana), które łagodzą stres i ułatwiają odprężenie. Popularna melatonina, często polecana seniorom, to jednak temat, do którego warto podejść z dużą ostrożnością. Pewne badanie z udziałem ponad 130 tysięcy dorosłych przyniosło niepokojące wnioski. Okazało się, że długotrwałe stosowanie melatoniny (powyżej roku) wiązało się ze znacznie wyższym, bo aż o 89%, ryzykiem rozwoju niewydolności serca. To ważny sygnał alarmowy dla wszystkich sięgających po ten suplement.

Domowe sposoby na bezsenność. Kiedy ruch i relaks to za mało?

Regularna aktywność fizyczna w ciągu dnia to jeden z najskuteczniejszych sposobów na poprawę nocnego odpoczynku. Ciekawa analiza z zeszłego roku, obejmująca ponad dwa tysiące pacjentów, przyniosła zaskakujące wieści. Wykazała, że u seniorów ćwiczenia siłowe, czyli oporowe, przynoszą w walce o dobry sen nawet lepsze efekty niż popularny aerobik. Wieczorem warto z kolei postawić na techniki relaksacyjne, takie jak metoda oddechowa 4-7-8 czy trening Jacobsona, polegający na napinaniu i rozluźnianiu mięśni. A co, jeśli domowe sposoby na bezsenność zawodzą? W przypadku przewlekłych problemów specjaliści często w pierwszej kolejności polecają terapię poznawczo-behawioralną (CBTi), której pozytywne efekty mogą utrzymywać się nawet przez dwa lata.