Nocne poty to nie tylko menopauza. Sprawdź, kiedy mogą sygnalizować chorobę

Katarzyna Kustra
Regina Lisiak
2025-12-01 13:25

Budzenie się w nocy w mokrej od potu pościeli to wyjątkowo nieprzyjemne doświadczenie. Wiele osób, zwłaszcza po 50. roku życia, od razu myśli o menopauzie lub groźnej chorobie. Okazuje się jednak, że istnieje kilka ważnych sygnałów, które pomagają odróżnić błahą przyczynę od tej wymagającej wizyty u lekarza.

Problemy ze snem

Autor: Getty Image/ Archiwum prywatne Bezsenność to kolejny częsty objaw menopauzy. Może być związany z nocnymi uderzeniami gorąca. Kobiety mogą budzić się wielokrotnie w nocy, co prowadzi do ogólnego zmęczenia w ciągu dnia i dodatkowo może nasilać wahania nastrojów.
  • Eksperci wskazują, że obfite nocne poty mogą być kluczowym objawem B w diagnostyce chłoniaków i białaczek
  • Kluczowe dla odróżnienia potów menopauzalnych od nowotworowych jest współwystępowanie innych objawów, takich jak niewyjaśniona utrata wagi
  • Analiza przypadków pokazuje, że nocne poty u mężczyzn częściej są skutkiem leczenia hormonalnego raka prostaty niż wczesnym objawem samej choroby
  • W przypadku raka jelita grubego nocne poty nie są typowym sygnałem, jednak mogą pojawić się w zaawansowanym stadium choroby

Nocne poty a nowotwór. Przy jakich rakach pojawia się ten objaw?

Nocne poty bywają jednym z pierwszych sygnałów alarmowych niektórych chorób nowotworowych. Dlatego ich nagłe pojawienie się, zwłaszcza jeśli nie ma związku z infekcją czy zbyt wysoką temperaturą w sypialni, warto omówić z lekarzem. Nierzadko ten niepokojący objaw towarzyszy chłoniakom, zarówno ziarniczym (chłoniak Hodgkina), jak i nieziarniczym, a także białaczkom. W takich sytuacjach nadmierna potliwość jest odpowiedzią organizmu na obecność komórek rakowych i wydzielanych przez nie substancji. To na tyle ważny symptom, że zalicza się go do tak zwanych objawów B, tuż obok gorączki i niewyjaśnionej utraty wagi, które mają istotne znaczenie w ocenie stanu zdrowia.

Nocne poty a rak prostaty. Objaw choroby czy skutek leczenia?

U mężczyzn po 50. roku życia nocne poty mogą budzić zrozumiały niepokój związany z nowotworem prostaty. Chociaż nie jest to klasyczny symptom wczesnego etapu choroby, może wystąpić w bardziej zaawansowanych stadiach, szczególnie przy przerzutach do kości. Co ciekawe, pocenie się w nocy częściej bywa skutkiem leczenia hormonalnego raka prostaty, które ma na celu obniżenie poziomu testosteronu. Dlatego, jeśli jesteś w trakcie takiej terapii i zauważasz u siebie ten problem, dobrym pomysłem będzie rozmowa z lekarzem prowadzącym. Pomoże on ocenić, czy jest to efekt uboczny leczenia, czy może sygnał wymagający dalszej diagnostyki.

Rak jelita grubego a nocne poty. Sprawdź, co jest ważniejszym sygnałem

W przypadku raka jelita grubego nocne poty nie należą do typowych objawów, ale mogą dać o sobie znać, zwłaszcza w zaawansowanym stadium choroby. Bywają one efektem ogólnoustrojowej reakcji zapalnej organizmu na rozwijający się guz lub skutkiem gorączki, która często pojawia się w późniejszej fazie raka. Znacznie ważniejszymi i częstszymi sygnałami, które mogą wskazywać na problemy z jelitami, są zmiany w rytmie wypróżnień, krew w stolcu, bóle brzucha czy anemia o niejasnej przyczynie. Warto pamiętać, że zaobserwowanie u siebie nocnych potów w połączeniu z którymkolwiek z tych symptomów powinno skłonić do pilnej konsultacji lekarskiej.

Nocne poty u kobiet to nie zawsze menopauza. Jak odróżnić je od objawów raka?

Dla wielu kobiet po 40. i 50. roku życia zlewne poty nocne to przede wszystkim jeden z najbardziej rozpoznawalnych objawów menopauzy, a dokładniej zachodzących w tym czasie zmian hormonalnych. Nagłe uderzenia gorąca i mokra od potu pościel potrafią być wyjątkowo uciążliwe w okresie przekwitania. Jak więc odróżnić je od symptomów, które mogą sygnalizować nowotwór? Poty związane z menopauzą często mają charakter napadowy, towarzyszą im fale gorąca, zaczerwienienie skóry i kołatanie serca. Z kolei poty o podłożu nowotworowym są zazwyczaj bardziej stałe, obfite do tego stopnia, że wymagają zmiany bielizny nocnej czy pościeli, a często współwystępują z innymi objawami ogólnymi, takimi jak spadek masy ciała, chroniczne zmęczenie czy stany podgorączkowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z ginekologiem lub internistą.

Infekcje, leki, stres. Poznaj inne częste przyczyny nocnych potów

Warto pamiętać, że nocne poty to objaw bardzo niespecyficzny i mogą za nim stać liczne, często mniej groźne przyczyny. Nierzadko są one związane z infekcjami, takimi jak gruźlica czy grypa, zaburzeniami hormonalnymi (np. problemy z tarczycą), chorobami autoimmunologicznymi, a nawet przewlekłym stresem czy przyjmowaniem niektórych leków, chociażby na depresję czy nadciśnienie. Również spożywanie alkoholu lub pikantnych potraw tuż przed snem może skutkować nadmiernym poceniem. Z tego powodu tak ważna jest dokładna diagnostyka i unikanie paniki, przy jednoczesnym zachowaniu czujności na sygnały, które wysyła organizm. Kluczem jest zastanowienie się, czy poty są zjawiskiem nowym, uporczywym i czy towarzyszą im inne niepokojące objawy.

