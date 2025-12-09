Telefon od wnuczka lub policjanta? Ta prosta zasada może ochronić twoje pieniądze

Oficjalne statystyki za 2024 rok pokazują zatrważającą skalę wyłudzeń, których ofiarami padają polscy seniorzy

Metoda na wnuczka i na policjanta opiera się na bezwzględnej manipulacji emocjonalnej i wyłączeniu racjonalnego myślenia

Policja wskazuje jedną, kluczową zasadę, która pomaga natychmiast rozpoznać telefonicznego oszusta

Zastrzeżenie numeru PESEL to darmowe narzędzie, które skutecznie blokuje wyłudzenie kredytu na twoje dane

Ile pieniędzy tracą seniorzy przez oszustów? Statystyki za 2024 rok

W ubiegłym, 2024 roku, oszuści wyłudzili od Polaków ponad 156,4 miliona złotych, co stanowi prawdziwy sygnał alarmowy i pokazuje zatrważającą skalę zagrożenia. Odnotowano 3825 takich przypadków, a średnia strata na jedną ofiarę wyniosła ponad 40 tysięcy złotych. Te liczby dowodzą, jak bolesne finansowo mogą być skutki jednego telefonu od przestępcy.

Dlaczego seniorzy są tak częstym celem? Jak zwraca uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości, przestępcy bezwzględnie wykorzystują ich zaufanie, samotność i mniejszą biegłość technologiczną. Co więcej, oficjalne statystyki mogą nie oddawać pełni obrazu. Z szacunków wynika, że tylko niewielki odsetek, bo zaledwie 9% prób wyłudzenia danych, jest zgłaszanych do odpowiednich służb, takich jak CERT Polska. Oznacza to, że prawdziwa skala problemu i cichego dramatu wielu osób jest znacznie większa.

Na czym polega metoda na wnuczka i na policjanta? Tak oszuści manipulują emocjami

Najpopularniejsze metody oszustw, czyli "na wnuczka" i "na policjanta", opierają się na bezwzględnej manipulacji emocjonalnej i grze na czas. Przestępcy podają się za krewnego w tarapatach lub funkcjonariusza prowadzącego tajną akcję, by wywołać u ofiary silny stres. Ich celem jest wyłudzenie danych osobowych i zmuszenie jej do natychmiastowego przekazania gotówki lub danych do konta bankowego.

Kluczem do sukcesu oszustów jest wyłączenie racjonalnego myślenia poprzez wzbudzenie paraliżującego strachu o bezpieczeństwo najbliższych. Eksperci ds. bezpieczeństwa podkreślają, że przestępcy celowo tworzą atmosferę pośpiechu, aby ofiara nie miała czasu na weryfikację usłyszanej historii. Co ciekawe, naukowcy zauważyli, że oszuści często mówią płynniej i używają mniej pauz, ponieważ swoje kłamstwa wielokrotnie ćwiczą.

Dzwoni do ciebie rzekomy policjant? Pamiętaj o tej jednej, kluczowej zasadzie

Warto zapamiętać jedną, kluczową zasadę. Żadna prawdziwa instytucja, taka jak policja, prokuratura czy bank, nigdy nie prosi telefonicznie o przekazanie pieniędzy ani udział w rzekomo tajnej akcji. Jak podkreśla Policja w swoich komunikatach, jest to najważniejszy sygnał ostrzegawczy, że po drugiej stronie słuchawki jest oszust. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest zastosowanie zasady ograniczonego zaufania. Dobrym pomysłem jest natychmiastowe zakończenie rozmowy, a następnie samodzielne zweryfikowanie sytuacji poprzez telefon do członka rodziny lub na oficjalny numer danej instytucji.

Zastrzeżenie numeru PESEL. Jak za darmo uchronić się przed wyłudzeniem kredytu?

Skuteczną i całkowicie bezpłatną metodą ochrony przed kradzieżą tożsamości jest zastrzeżenie numeru PESEL. To proste narzędzie, dostępne dla każdego obywatela, skutecznie uniemożliwia oszustom zaciągnięcie na nasze dane pożyczki lub kredytu. Jak informują oficjalne strony rządowe, takie jak Gov.pl, zastrzeżenia można dokonać na dwa proste sposoby, przez internet za pomocą aplikacji mObywatel lub osobiście w dowolnym urzędzie gminy. To działanie, które nic nie kosztuje, znacząco podnosi nasze bezpieczeństwo finansowe i stanowi solidną barierę dla przestępców.

Co zrobić, gdy ktoś próbuje cię oszukać? Trzy natychmiastowe kroki

Jeśli podejrzewasz, że ktoś próbuje cię oszukać lub już padłeś ofiarą wyłudzenia, kluczowa jest szybka reakcja. Co warto zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, dobrym pomysłem jest natychmiastowy kontakt z bankiem, aby zablokować karty i dostęp do bankowości internetowej. Po drugie, jeśli to możliwe, warto zmienić hasła i loginy do swoich kont. Po trzecie, niezwykle ważne jest, aby zgłosić całe zdarzenie na policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112, lub do zespołu CERT Polska, który zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa.