Seniorze! To nie Twój wnuczek prosi o kod BLIK. Nie daj się oszukać

Badania Warszawskiego Instytutu Bankowości z 2025 roku ujawniają, że już prawie połowa seniorów regularnie wybiera płatności BLIK w sklepach

Kluczowym elementem bezpieczeństwa płatności telefonem jest jednorazowy kod BLIK, który pozostaje ważny tylko przez dwie minuty

Eksperci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wskazują, że najczęstsze oszustwa na kod BLIK to cyfrowa wersja metody „na wnuczka”

Niezależny telefon do osoby proszącej o przelew to najskuteczniejszy sposób na to, jak bezpiecznie płacić BLIKIEM i uniknąć kradzieży

Co to jest BLIK i jak działa? Poradnik płatności telefonem dla seniora

BLIK to nowoczesny, polski system płatności mobilnych, który pozwala na wygodne transakcje bez użycia gotówki czy karty. Działa on w oparciu o jednorazowy, 6-cyfrowy kod generowany w aplikacji mobilnej twojego banku na smartfonie. Za jego pomocą można zapłacić w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacić pieniądze z bankomatu, a nawet zrobić przelew na numer telefonu znajomego.

Jego rosnącą popularność potwierdzają badania Warszawskiego Instytutu Bankowości z 2025 roku, które pokazują, że już 45% seniorów regularnie płaci BLIKIEM w sklepach. Co więcej, co piąta osoba starsza chętnie sięga po zbliżeniową wersję tej płatności, co jest najlepszym dowodem na rosnące zaufanie do cyfrowych rozwiązań. System ten, z którego aktywnie korzysta blisko 20 milionów Polaków, staje się standardem w codziennych finansach.

Czy płatności BLIK są bezpieczne? Tak działają jego zabezpieczenia

BLIK został zaprojektowany z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie, co jest kluczowe dla komfortu użytkowników. Podstawą jest unikalny, 6-cyfrowy kod, który jest ważny tylko przez dwie minuty i może być użyty tylko jeden raz. Po tym czasie kod wygasa, a do kolejnej transakcji potrzebny jest już zupełnie nowy, co minimalizuje ryzyko jego przejęcia.

Dodatkową warstwą ochrony jest konieczność potwierdzenia każdej płatności bezpośrednio w aplikacji bankowej na twoim telefonie. Zanim transakcja zostanie zatwierdzona, na ekranie smartfona zawsze pojawią się dokładna kwota oraz nazwa odbiorcy płatności. Jak pokazują tegoroczne badania WIB, aż 86% seniorów czuje się bezpiecznie, korzystając z bankowości internetowej, co świadczy o rosnącym zaufaniu do tak zabezpieczonych narzędzi.

Oszustwa na kod BLIK. Jak nie paść ofiarą metody „na wnuczka” w internecie?

Niestety, popularność BLIKA niczym magnes przyciąga również oszustów, dlatego warto znać ich metody, by nie dać się złapać w pułapkę. Według Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, najczęstsze zagrożenia to podszywanie się pod członków rodziny lub znajomych, na przykład w mediach społecznościowych, z pilną prośbą o pożyczkę. Schemat działania przypomina nieco znaną metodę oszustwa „na wnuczka”, tyle że przeniesioną do świata cyfrowego. Oszuści mogą też dzwonić, udając pracownika banku lub urzędnika, albo próbować wyłudzić kod podczas transakcji na portalach ogłoszeniowych. Statystyki z 2025 roku są niestety alarmujące, ponieważ pokazują, że aż co piąty Polak po 65. roku życia mógł paść ofiarą próby wyłudzenia danych. To wyraźny sygnał, że wzmożona czujność w sieci jest dziś absolutnie niezbędna.

Jak bezpiecznie płacić BLIKIEM? Trzy złote zasady, które chronią pieniądze

Aby korzystanie z BLIKA było w pełni bezpieczne, warto pamiętać o kilku kluczowych regułach. Po pierwsze, nigdy nie należy udostępniać kodu BLIK osobom trzecim, nawet jeśli podają się za kogoś bliskiego. Kod jest przeznaczony wyłącznie dla ciebie, zupełnie jak PIN do karty. Po drugie, jeśli ktoś prosi cię o kod telefonicznie lub przez komunikator, dobrą praktyką jest zweryfikowanie jego tożsamości. Warto po prostu się rozłączyć i oddzwonić do tej osoby na znany ci, zaufany numer. Jak wynika z danych WIB, wciąż tylko 29% seniorów weryfikuje w ten sposób tożsamość dzwoniących, a jest to najskuteczniejsza obrona przed oszustwem. Po trzecie, przed ostatecznym zatwierdzeniem płatności w aplikacji, dobrze jest wyrobić w sobie nawyk dokładnego sprawdzania kwoty i nazwy odbiorcy na ekranie swojego telefonu.