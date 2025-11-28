Szukasz pracy po 50-tce? Rząd dopłaci do twojej pensji nawet 2333 zł

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
Regina Lisiak
2025-11-28 14:32

Czujesz, że po pięćdziesiątce rynek pracy nie ma ci już nic do zaoferowania? Tymczasem polskie firmy rozpaczliwie szukają rąk do pracy, a luka na rynku sięga już 1,5 miliona osób. Okazuje się, że to właśnie twoje doświadczenie jest teraz na wagę złota, a nowe przepisy sprawiają, że pracodawcy dostają pieniądze za zatrudnienie właśnie ciebie.

praca

i

Autor: Julia Mościńska/ Canva.com
  • Nowe rządowe dofinansowanie do pensji dla osób 50+ sprawia, że pracodawcy otrzymują pieniądze za twoje zatrudnienie
  • Analiza „Barometru Zawodów” wskazuje, w których konkretnie sektorach praca po 50 roku życia jest niemal gwarantowana

Dlaczego firmy szukają pracowników 50+? Na rynku brakuje 1,5 miliona osób

Według prognoz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jeszcze w tym roku w Polsce może zabraknąć nawet 1,5 miliona pracowników. Taki sygnał alarmowy z rynku pracy zmusza firmy do poszukiwania talentów w grupie, która do tej pory była często pomijana. Mowa o dojrzałych kandydatach po 50. roku życia, których doświadczenie zawodowe staje się kluczowe dla stabilności gospodarczej kraju.

Skalę problemu potwierdza raport PARP, z którego wynika, że aż 82% małych i średnich przedsiębiorstw ma trudności ze znalezieniem pracowników. Stwarza to wyjątkową szansę dla osób 50+, których atuty, takie jak wieloletnie doświadczenie i lojalność, są dziś w cenie. Co ciekawe, to właśnie te dwie cechy są najczęściej wskazywane jako największe zalety przez samych dojrzałych pracowników.

Pielęgniarki, położne, opiekunowie. Gdzie po 50 roku życia szukać pewnej pracy?

Sektor opieki zdrowotnej i społecznej przeżywa prawdziwe oblężenie, a twoje kompetencje mogą okazać się bezcenne. Jak wskazuje „Barometr Zawodów” na 2025 rok, w całej Polsce pilnie poszukiwani są pielęgniarki, położne oraz opiekunowie osób starszych. Co istotne, liczba ofert pracy w samej branży medycznej wzrosła o imponujące 23% w stosunku do ubiegłego roku.

Ten gwałtowny wzrost zapotrzebowania jest bezpośrednio związany ze starzeniem się polskiego społeczeństwa, co gwarantuje stabilne i pewne miejsca zatrudnienia. Pracodawcy coraz częściej doceniają u kandydatów 50+ nie tylko kwalifikacje, ale również empatię, cierpliwość i odpowiedzialność. To cechy, które przychodzą z wiekiem i życiowym doświadczeniem, czyniąc cię idealnym kandydatem w tym sektorze.

Super Express Google News

Transport, edukacja i turystyka. W tych sektorach też brakuje rąk do pracy

Opieka to nie jedyna droga, ponieważ drzwi dla pracowników 50+ otwierają się dziś szeroko także w innych kluczowych sektorach gospodarki. W transporcie i logistyce panuje ogromny deficyt kierowców zawodowych. Z dostępnych danych wynika, że aż jedna trzecia obecnych kierowców w Europie to osoby po 55. roku życia, które wkrótce przejdą na emeryturę. Podobnie jest w edukacji, gdzie według „Barometru Zawodów” brakuje nauczycieli niemal wszystkich specjalności. Szansę stwarzają również turystyka i gastronomia. W tej branży coraz więcej firm deklaruje, że ceni połączenie doświadczenia seniorów z energią młodych.

Dofinansowanie do pensji dla osób 50+. Na czym polegają nowe rządowe dopłaty?

Aby jeszcze mocniej zachęcić firmy do zatrudniania dojrzałych pracowników, od 1 czerwca tego roku obowiązują nowe, korzystne przepisy. Ustawa wprowadzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje specjalne dofinansowanie dla pracodawców, którzy zatrudnią osoby po 50. roku życia lub pracujących emerytów (kobiety 60+, mężczyźni 65+). Firma może otrzymać wsparcie w wysokości nawet 2333 złotych miesięcznie na twoje wynagrodzenie, i to przez cały rok. To potężny argument finansowy, który skutecznie przekonuje pracodawców do otwarcia się na twój potencjał i bogate doświadczenie zawodowe.

Polecany artykuł:

14. emerytura nie dla każdego? Jeden próg dochodowy decyduje o wysokości wypłaty
Marian tu jest jakby…, czyli quiz o cytatach z kultowych polskich filmów. Trudny test, który rozwiążą tylko kinomaniacy
Pytanie 1 z 10
Na rozgrzewkę coś prostego. Wstaw brakujące słowo w cytacie z filmu „Galimatias, czyli kogel-mogel II”. „Marian. Tu jest jakby …”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRACA
LIFESTYLE 50+
KOBIETA 50+
FINANSE 50+