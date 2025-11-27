14. emerytura nie dla każdego? Jeden próg dochodowy decyduje o wysokości wypłaty

Analiza ZUS ujawnia, dlaczego przez jeden próg dochodowy nie każdy senior otrzyma pełną kwotę 14 emerytury w 2025

Wysokość trzynastej i czternastej emerytury w 2025 roku wyniesie dokładnie 1878,91 zł brutto

Eksperci wskazują, że nowa renta wdowia może znacząco obniżyć wysokość twojej czternastej emerytury

Przekroczenie progu dochodowego 4728,91 zł brutto całkowicie pozbawia prawa do otrzymania 14 emerytury

Jaka będzie wysokość 13. i 14. emerytury w 2025? Znamy kwoty brutto i netto

W 2025 roku portfele seniorów zasilą dwa dodatkowe świadczenia: zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura wyniosą 1878,91 zł brutto. Wysokość tej kwoty jest bezpośrednio powiązana z najniższą emeryturą, która wzrosła po marcowej waloryzacji emerytur 2025 o 5,5%. Oznacza to, że seniorzy mogą liczyć na wsparcie finansowe równe minimalnemu świadczeniu emerytalnemu.

Warto jednak mieć na uwadze, że podana kwota to wartość brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej (9%) i zaliczki na podatek dochodowy (12%) realna kwota na rękę będzie niższa. Jak podaje ZUS, osoba z najniższą emeryturą otrzyma przelew na 1558,81 zł. Istnieje jednak pewna furtka: emeryci z niższymi świadczeniami mogą zwiększyć kwotę netto, składając specjalny wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek (formularz EPD-21).

13. emerytura dla wszystkich, ale 14. już nie. Poznaj zasady i próg dochodowy

Chociaż oba dodatki mają taką samą kwotę bazową, to zasady przyznawania świadczeń diametralnie się różnią. Trzynasta emerytura, wypłacana w kwietniu, jest świadczeniem powszechnym i trafi do wszystkich uprawnionych emerytów oraz rencistów, niezależnie od tego, jak wysokie jest ich podstawowe świadczenie. Inaczej wygląda sytuacja z czternastką, planowaną na wrzesień. Tutaj kluczową rolę odgrywa dochód, co sprawia, że nie każdy otrzyma ją w pełnej wysokości.

Według danych ZUS, na pełną kwotę czternastki (1878,91 zł brutto) mogą liczyć tylko te osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. To tak zwany próg dochodowy. Po jego przekroczeniu uruchamiany jest mechanizm „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie jest pomniejszane o kwotę nadwyżki. Niestety, właśnie z tego powodu z roku na rok kurczy się grono osób uprawnionych do pełnego dodatku, co pokazały już dane za 2024 rok.

Kto w ogóle nie dostanie 14. emerytury w 2025? Sprawdź listę wykluczonych

Niestety, niektórzy seniorzy muszą obejść się smakiem. Czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4728,91 zł brutto. W ich przypadku, po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę”, kwota do wypłaty spada poniżej ustawowego minimum, czyli 50 zł. Na liście wykluczonych znajdują się również osoby, które na dzień 31 sierpnia 2025 r. będą miały zawieszone prawo do emerytury, na przykład z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Co więcej, przepisy jasno wskazują, że z dodatku wyłączeni są także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku oraz zasłużeni sportowcy pobierający tzw. emeryturę olimpijską.

Renta wdowia a 14. emerytura. Czy nowe świadczenie obniży twój dodatek?

Ważny sygnał dla osób, które skorzystały z wprowadzonej w 2025 roku renty wdowiej. To nowe świadczenie może wpłynąć na wysokość czternastej emerytury. Dlaczego? Ponieważ ZUS, ustalając prawo do czternastki, bierze pod uwagę sumę wszystkich pobieranych świadczeń. W praktyce oznacza to, że jeśli łączna kwota twojej emerytury i renty wdowiej przekroczy próg dochodowy 2900 zł brutto, czternastka zostanie proporcjonalnie pomniejszona, a w niektórych przypadkach nie zostanie przyznana wcale. Warto o tym pamiętać, planując domowy budżet. Podobna zasada dotyczy osób pobierających świadczenia pieniężne z różnych instytucji, np. ZUS i KRUS. W takiej sytuacji dodatek jest wypłacany tylko raz, zazwyczaj przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Terminy wypłat 13. i 14. emerytury w 2025. Zapisz te daty w kalendarzu

Czas zanotować w kalendarzu kluczowe daty! ZUS opublikował już precyzyjny harmonogram wypłat, który pokrywa się ze standardowymi terminami przelewów emerytur i rent. Kiedy wypłata trzynastki? Dodatkowe pieniądze trafią na konta seniorów w kwietniu, a konkretnie w następujących dniach: 1, 4, 10, 15, 18 i 25. Na czternastą emeryturę trzeba będzie poczekać do września. Wypłaty zaplanowano na: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Warto wiedzieć, że cała machina urzędnicza rusza już w sierpniu, kiedy ZUS rozpoczyna weryfikację uprawnień do tego drugiego dodatku.