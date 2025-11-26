Wyższa emerytura po przeliczeniu. Kto dostanie podwyżkę z urzędu w 2025 roku?

Analiza Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdza, że tzw. emerytury czerwcowe zostaną przeliczone z urzędu w 2025 roku

Ponowne przeliczenie emerytury przez ZUS jest w pełni bezpieczne i nigdy nie skutkuje obniżeniem świadczenia

Eksperci ZUS wskazują, że kluczowy wniosek o przeliczenie emerytury to zaktualizowany formularz ERPO

Wyższa emerytura po przeliczeniu to szansa na średnio 160-230 zł więcej miesięcznie oraz dodatkowe jednorazowe wyrównanie

Kto może starać się o wyższą emeryturę? Zasady ponownego przeliczenia

Ponowne przeliczenie emerytury to dla wielu seniorów realna szansa na wyższe świadczenie. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które po przyznaniu emerytury nie zrezygnowały z pracy i nadal odprowadzały dodatkowe składki do ZUS. Dotyczy to również tych, którzy odnaleźli dokumenty potwierdzające nieuwzględnione wcześniej okresy zatrudnienia lub osiągnęli wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) po pobieraniu wcześniejszego świadczenia.

Co ważne, cały mechanizm jest w pełni bezpieczny. ZUS gwarantuje, że po przeliczeniu emerytura nie zostanie obniżona, więc niczym nie ryzykujemy. Zakład sumuje wszystkie opłacone składki, zarówno te sprzed, jak i po przyznaniu świadczenia, waloryzuje je i dzieli przez aktualny wskaźnik średniego dalszego trwania życia. Ponieważ na koncie emerytalnym jest więcej pieniędzy, a wspomniany wskaźnik ulega zmianom, wynik często okazuje się korzystniejszy dla seniora.

O ile wzrośnie emerytura po przeliczeniu? Konkretne kwoty i przykłady

Chociaż każda sytuacja jest inna, to przykładowe podwyżki robią wrażenie. Średnio można zyskać od 160 do 230 złotych miesięcznie. W niektórych przypadkach kwoty mogą być jednak znacznie wyższe. Co więcej, ZUS wypłaca także jednorazowe wyrównanie, które może wynieść nawet do 1800 złotych za okres od lipca 2025 do marca 2026 roku. To solidny zastrzyk gotówki do domowego budżetu.

Wysokość podwyżki zależy bezpośrednio od zgromadzonego kapitału emerytalnego i dalszej aktywności zawodowej. Warto wiedzieć, że każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może podnieść przyszłe świadczenie o około 3,7%. Dobrym przykładem jest sytuacja osoby w wieku 60 lat, gdzie każde dodatkowe 100 tysięcy złotych zapisane na koncie w ZUS może przełożyć się na około 375 złotych więcej do comiesięcznej emerytury.

Wniosek o przeliczenie emerytury krok po kroku. Jaki formularz złożyć?

Cała procedura nie jest skomplikowana. Aby ubiegać się o ponowne przeliczenie świadczenia, wystarczy wypełnić formularz ERPO. Na stronie ZUS znajdziemy go pod symbolem ZUS ER-WPS-01, w wersji zaktualizowanej 18 grudnia 2024 roku. Wniosek najwygodniej złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), ale można go też wysłać pocztą lub zanieść osobiście do placówki. Warto pamiętać o dołączeniu dokumentów potwierdzających dodatkowe okresy pracy, na przykład świadectw pracy lub zaświadczenia o zarobkach (druk ERP-7). ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy. W przypadku pozytywnej decyzji wyższa emerytura wraz z wyrównaniem jest wypłacana od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.