Jak dorobić do emerytury? Miłość do zwierząt to prosty sposób na dodatkowy dochód

Analiza Ministerstwa Pracy na 2025 rok wskazuje na rosnący popyt na usługi opieki nad zwierzętami i brak rąk do pracy

Regularna opieka nad psem lub kotem pozwala legalnie dorobić do emerytury nawet 3000 zł miesięcznie

Działalność nierejestrowana to sprawdzony sposób na zarabianie do 3499 zł miesięcznie bez firmy i składek ZUS

Dane ZUS na 2025 rok potwierdzają, że dodatkowy dochód do kwoty 5934 zł brutto nie zmniejszy twojej emerytury

Jak dorobić na emeryturze? Opieka nad zwierzętami to rosnący rynek pracy

Po przejściu na emeryturę wiele osób szuka sposobu na dorobienie, ale niekoniecznie chce wracać do pracy na etat. Coraz popularniejszą alternatywą staje się opieka nad zwierzętami i domami pod nieobecność właścicieli, znana również jako petsitting. To elastyczne zajęcie, które pozwala połączyć przyjemne z pożytecznym, a przy tym nie wymaga stałych zobowiązań.

Zapotrzebowanie na takie usługi rośnie w siłę. Z danych opublikowanych w 2024 roku wynika, że aż 77% osób w wieku 50+ jest otwartych na dodatkową aktywność zawodową, zwłaszcza w elastycznych formach. Co więcej, szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2025 rok wskazują, że na rynku brakuje około 20 tysięcy opiekunów. To wyraźny sygnał, jak duży jest popyt na wszelkie usługi opiekuńcze, w tym te związane z domowymi pupilami.

Ile zarabia petsitter? Poznaj konkretne stawki za opiekę nad psem i kotem

Konkretne stawki potrafią pozytywnie zaskoczyć i stanowią solidny zastrzyk gotówki dla emeryta. Analiza cenników popularnych platform internetowych na 2025 rok pokazuje, że średnia cena za nocną opiekę nad psem wynosi około 70 złotych. Z kolei za krótki, 30-minutowy spacer z czworonogiem można otrzymać średnio 32 złote.

Przy takim cenniku aktywny senior, realizując kilka zleceń w miesiącu, może liczyć na dodatkowy dochód rzędu 1500-3000 złotych brutto. Warto też pamiętać o sezonowości. Z analiz rynkowych wynika, że w okresie wakacyjnym, czyli w lipcu i sierpniu, popyt na takie usługi wzrasta nawet o 40%. Dla opiekunów oznacza to szansę na jeszcze wyższe zarobki przy zachowaniu pełnej elastyczności.

Działalność nierejestrowana, czyli jak legalnie dorobić bez firmy i ZUS

Na szczęście polskie prawo przewiduje bardzo wygodne rozwiązanie, idealne dla osób zastanawiających się, jak dorobić do emerytury. Jest nim działalność nierejestrowana, która pozwala na legalne zarabianie bez konieczności rejestrowania firmy, opłacania składek ZUS czy prowadzenia skomplikowanej księgowości. Zgodnie z przepisami na 2025 rok, miesięczny przychód z takiej działalności nie może przekroczyć kwoty 3499,50 zł, co stanowi 75% obowiązującego wynagrodzenia minimalnego. To doskonały próg dla osób świadczących usługi opieki nad zwierzętami lub domem, pozwalający na elastyczne i w pełni legalne zarabianie.

Czy dodatkowy dochód zmniejszy twoją emeryturę? Poznaj limity i ulgi podatkowe

Jedną z największych korzyści dla aktywnych seniorów są preferencje podatkowe, które pozwalają zatrzymać w kieszeni więcej pieniędzy. Jak podaje Ministerstwo Finansów, specjalna ulga dla pracujących seniorów zwalnia z podatku dochodowego (PIT) przychody do kwoty aż 85 528 zł rocznie. Jest to rozwiązanie dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), ale zdecydowały się nie pobierać jeszcze świadczenia na rzecz dalszej aktywności zawodowej.

Co równie ważne, dorabianie do pobieranej już emerytury jest w pełni bezpieczne dla wysokości świadczenia, o ile pamięta się o obowiązujących limitach. Według danych ZUS na 2025 rok, bezpieczny próg przychodu, który nie powoduje zmniejszenia emerytury, wynosi 5934,10 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że dochody z opieki nad zwierzętami, mieszczące się w tej kwocie, nie wpłyną negatywnie na wysokość otrzymywanego świadczenia.

Odpowiedzialność za zwierzę. Jak się ubezpieczyć i uniknąć kosztów?

Podejmując się opieki nad zwierzęciem, warto pamiętać o odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody, które mogłoby ono wyrządzić. Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego, to osoba sprawująca w danym momencie nadzór ponosi za nie odpowiedzialność. Najprostszym sposobem na zabezpieczenie się jest wykupienie polisy OC, której roczny koszt w 2025 roku zaczyna się już od około 150 złotych. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają często same platformy pośredniczące. W ramach oferowanych przez nie pakietów można liczyć na przykład na zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego pupila do określonej kwoty, np. 5000 zł, a także na gwarancję znalezienia zastępczego opiekuna w nagłej sytuacji.