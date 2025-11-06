Żadne mnożenie przez 7. Jak naprawdę obliczyć wiek psa? Prosty sposób, by sprawdzić, ile lat ma pies

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-11-06 14:39

Przez lata wierzyliśmy, że jeden rok życia psa odpowiada siedmiu latom człowieka. Jednak sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego wykazały, że psy starzeją się nierównomiernie – bardzo szybko w pierwszych latach życia, a później znacznie wolniej. Jak zatem obliczyć wiek psa?

pies

i

Autor: Julia Mościńska/ Canva.com
  • Wiek psa nie jest prostym przelicznikiem "jeden do siedmiu" lat ludzkich; psy starzeją się nierównomiernie, intensywnie w młodości, a później wolniej.
  • Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego opracowali nowy wzór uwzględniający zmiany epigenetyczne i różnice rasowe, by dokładniej obliczyć wiek psa.
  • Chcesz wiedzieć, jak za pomocą logarytmu naturalnego obliczyć rzeczywisty wiek swojego pupila w ludzkich latach?

Jak obliczamy wiek psa?

Znajomość rzeczywistego wieku psa pomaga lepiej dostosować opiekę, dietę i profilaktykę zdrowotną. Starsze psy wymagają innych warunków niż młode – zarówno pod względem aktywności, jak i żywienia. Badacze podkreślają, że wielkość i rasa psa mają duży wpływ na tempo starzenia. Małe rasy żyją dłużej i starzeją się wolniej niż duże. Zespół badawczy pod kierownictwem genetyczki Tiny Wang opracował wzór oparty na analizie zmian epigenetycznych (metylacji DNA), które zachodzą w organizmach psów i ludzi. Na tej podstawie powstała bardziej precyzyjna metoda przeliczania wieku psa na ludzkie lata.

Jak obliczyć wiek psa na ludzki kalkulator?

Naukowcy, analizując dane z badań obejmujących ponad 100 labradorów retrieverów, opracowali precyzyjny sposób przeliczania wieku psa na ludzki. Zamiast prostego mnożenia, zaproponowali wzór matematyczny: wiek człowieka = 16 × ln (wiek psa) + 31, gdzie ln oznacza logarytm naturalny. Zgodnie z tą metodą, pies mający rok odpowiada wiekiem 31-letniemu człowiekowi. Dwulatek to już około 42 lata w ludzkiej skali, czteroletni pies osiąga równowartość 53 lat, a pięcioletni – około 57. Dziewięcioletni czworonóg byłby porównywalny wiekiem do 66-letniego człowieka.

