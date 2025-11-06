Żadne mnożenie przez 7. Jak naprawdę obliczyć wiek psa? Prosty sposób, by sprawdzić, ile lat ma pies

Przez lata wierzyliśmy, że jeden rok życia psa odpowiada siedmiu latom człowieka. Jednak sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego wykazały, że psy starzeją się nierównomiernie – bardzo szybko w pierwszych latach życia, a później znacznie wolniej. Jak zatem obliczyć wiek psa?

i Autor: Julia Mościńska/ Canva.com