Przez zapomniane subskrypcje możesz tracić tysiące. To nie jedyna pułapka finansowa, na którą warto uważać

Dostępne dane ujawniają, że zapomniane subskrypcje mogą kosztować Polaków równowartość dobrych wakacji, czyli nawet 7 tysięcy złotych rocznie

Samo usunięcie aplikacji z telefonu nie jest równoznaczne z anulowaniem płatności za subskrypcję

Analizy rynku wskazują, że niemal 70% z nas nie pamięta, za jakie dokładnie usługi płaci co miesiąc

Regularny audyt płatności to kluczowy krok, by odzyskać kontrolę nad domowym budżetem i uniknąć niepotrzebnych kosztów

Statystyki Biura Informacji Kredytowej potwierdzają, że seniorzy są grupą szczególnie narażoną na wyłudzenie danych i oszustwa kredytowe

Ile pieniędzy ucieka ci przez subskrypcje? Polacy tracą nawet 7 tys. zł rocznie

Subskrypcje to cisi złodzieje naszych portfeli, którzy co miesiąc po cichu zabierają z nich pieniądze. Średnio Polak opłaca od 6 do 8 takich usług, wydając na nie od 320 do nawet 540 złotych miesięcznie. Daje to rocznie kwotę rzędu 6-7 tysięcy złotych, czyli równowartość dobrych wakacji lub nowego sprzętu do domu.

Co gorsza, z dostępnych danych wynika, że aż 68% z nas nie pamięta, za co dokładnie płaci, a rynek ten w ciągu ostatnich lat urósł w Polsce o ponad 30 procent. Firmy często stosują psychologiczne sztuczki, ułatwiając zapisanie się i utrudniając rezygnację, co sprawia, że łatwo wpaść w finansową pułapkę. Co więcej, analizy pokazują, że blisko 4 na 10 Polaków przyznało, że płaciło za usługę, z której w ogóle nie korzystało.

Jak znaleźć zapomniane subskrypcje? Sprawdź historię konta i e-maile

Odnalezienie zapomnianych płatności przypomina pracę detektywa, ale jest prostsze, niż się wydaje. Dobrym pierwszym krokiem jest dokładne przejrzenie historii konta bankowego oraz wyciągów z karty kredytowej z ostatnich kilku miesięcy w poszukiwaniu powtarzających się, regularnych obciążeń. Następnie warto przeszukać swoją skrzynkę e-mail, wpisując frazy takie jak „potwierdzenie zamówienia” czy „faktura”. Nie można zapominać o rachunkach od operatora komórkowego i dostawcy internetu, ponieważ niektóre ukryte koszty mogą być doliczane właśnie tam. Na koniec dobrze jest zalogować się do systemów płatności, takich jak PayPal, oraz sprawdzić ustawienia subskrypcji bezpośrednio w telefonie.

Jak anulować subskrypcję na iPhonie, Androidzie i w systemie PayPal?

Gdy już zlokalizujesz niechcianą subskrypcję, jej anulowanie to często kwestia kilku kliknięć w odpowiednim miejscu. Na urządzeniach Apple (iPhone, iPad) wystarczy wejść w „Ustawienia”, stuknąć w swoje imię i nazwisko na samej górze, a następnie wybrać opcję „Subskrypcje”, gdzie znajduje się lista wszystkich aktywnych usług. W przypadku telefonów z systemem Android należy otworzyć sklep Google Play, wejść w menu płatności i subskrypcji, by tam zarządzać swoimi zobowiązaniami. Jeśli płatności dokonujesz przez PayPal, po zalogowaniu na konto trzeba przejść do ustawień płatności i w sekcji „Płatności automatyczne” zakończyć niechciane usługi. Co niezwykle ważne, warto pamiętać, że samo usunięcie aplikacji z telefonu nie jest równoznaczne z anulowaniem płatności.

Seniorzy na celowniku oszustów. Poznaj najczęstsze metody wyłudzania danych

Zapomniane subskrypcje to niestety tylko wierzchołek góry lodowej. Seniorzy, stanowiący dziś niemal 26% populacji Polski, są grupą szczególnie narażoną na znacznie groźniejsze ataki. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, w minionym 2024 roku co dwudziesta osoba po 65. roku życia była celem oszustów próbujących wyłudzić kredyt. To poważny sygnał alarmowy, a statystyki Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości są jeszcze bardziej niepokojące – tylko w pierwszej połowie 2025 roku odnotowano blisko 10 tysięcy przypadków wyłudzenia danych.

Oszuści najczęściej sięgają po ataki phishingowe i spoofingowe, podszywając się pod banki, urzędy czy nawet członków rodziny w fałszywych SMS-ach i e-mailach. Kuszą rzekomo pewnymi inwestycjami lub straszą zablokowaniem konta, a ich celem jest wyłudzenie danych do logowania lub numeru dowodu osobistego. Dlatego tak ważna jest ochrona danych osobowych, stosowanie zasady ograniczonego zaufania i korzystanie z narzędzi takich jak Alerty BIK, które informują SMS-em o każdej próbie sprawdzenia naszej historii kredytowej.

Jak odzyskać kontrolę nad domowym budżetem? 5 prostych nawyków finansowych

Kluczem do odzyskania kontroli nad finansami, czyli efektywnego zarządzania domowym budżetem, jest regularność i wprowadzenie kilku prostych nawyków. Warto przynajmniej raz na kwartał zrobić audyt swoich subskrypcji i zadać sobie pytanie, czy naprawdę korzystamy z danej usługi. Dobrym pomysłem jest też włączenie w aplikacji bankowej powiadomień o każdej transakcji kartą, aby nic nas nie zaskoczyło. Tam, gdzie to możliwe, dobrze jest unikać automatycznego odnawiania płatności. Można również rozważyć dzielenie się kontami rodzinnymi z bliskimi oraz ustalić sobie limit, na przykład maksymalnie dwóch subskrypcji rozrywkowych jednocześnie, by niepotrzebnie nie mnożyć kosztów.