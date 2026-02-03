Zwrot towaru bez oryginalnego opakowania? Sprawdź, jakie prawa chronią cię w internecie

Na zwrot towaru kupionego online bez podawania przyczyny konsument ma aż 14 dni od momentu otrzymania paczki

Analiza UOKiK jednoznacznie wskazuje, że sprzedawca nie może odmówić przyjęcia zwrotu towaru bez oryginalnego opakowania

Nowa unijna dyrektywa od 19 czerwca 2026 roku wprowadzi obowiązkowy przycisk ułatwiający odstąpienie od umowy w sklepach internetowych

Eksperci wskazują, że w razie problemu ze zwrotem towaru bezpłatnej pomocy dla konsumenta udziela Inspekcja Handlowa oraz UOKiK

Coraz więcej seniorów robi zakupy w internecie. Dlaczego znajomość praw jest tak ważna?

Coraz więcej seniorów odkrywa wygodę zakupów przez internet, co potwierdzają najnowsze analizy. Okazuje się, że już blisko 60% osób po 65. roku życia regularnie kupuje online. Co więcej, aż 85% z nich robi to całkowicie samodzielnie, bez pomocy bliskich.

Te liczby to wyraźny sygnał, jak kluczowa staje się dziś znajomość praw konsumenta w cyfrowym świecie. Nic tak nie buduje zaufania do zakupów online, jak świadomość, że nietrafiony prezent można bez problemu zwrócić. Zadowoleni klienci nie tylko chętniej wracają do sklepu, ale i polecają go innym, napędzając rozwój handlu w sieci.

14 dni na zwrot towaru online. Jakie są zasady i kto ponosi koszty?

Podstawowa zasada zakupów na odległość jest prosta i, co najważniejsze, bardzo korzystna dla kupującego. Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), na odstąpienie od umowy, czyli zwrot towaru, masz 14 dni od momentu jego fizycznego otrzymania. Co istotne, nie musisz przy tym podawać żadnego powodu swojej decyzji.

Po zgłoszeniu chęci zwrotu masz kolejne 14 dni na odesłanie produktu. Sprzedawca z kolei jest zobowiązany zwrócić ci pieniądze za towar oraz koszt jego pierwotnej dostawy (do wysokości najtańszej opcji w cenniku). Warto jednak wiedzieć, że koszty zwrotu towaru, czyli odesłania paczki do sklepu, zazwyczaj leżą po twojej stronie.

Zwrot towaru bez oryginalnego opakowania. Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia?

Jedną z najczęstszych obaw jest to, czy możliwy jest zwrot bez oryginalnego opakowania. Wielu kupujących myśli, że wyrzucony karton blokuje tę możliwość – to na szczęście popularny mit! Jak podkreśla UOKiK, sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia towaru od posiadania oryginalnego pudełka, ponieważ nie jest ono częścią produktu. Można sprawdzić i przetestować rzecz tak, jak w sklepie stacjonarnym, ale warto pamiętać, że odpowiadamy za ewentualne zmniejszenie jej wartości. Oznacza to, że jeśli produkt nosi ślady użytkowania wykraczające poza zwykłe sprawdzenie, sprzedawca może obniżyć zwracaną kwotę.

Czego nie można zwrócić? Lista wyjątków i zmiany w przepisach od 2026 roku

Warto wiedzieć, kiedy nie można zwrócić towaru kupionego w internecie. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy wszystkich produktów. Wyjątki obejmują towary wykonane na specjalne zamówienie (np. biżuteria z grawerem), produkty o krótkim terminie przydatności oraz zapieczętowane artykuły higieniczne, których opakowanie zostało otwarte. Co równie ważne, w sklepach stacjonarnych zwrot jest jedynie dobrą wolą sprzedawcy, a nie jego prawnym obowiązkiem.

Na horyzoncie widać jednak zmiany, które jeszcze bardziej ułatwią całą procedurę. Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, już 19 czerwca tego roku (2026) zacznie obowiązywać nowa unijna dyrektywa. Wprowadzi ona ciekawy wymóg, a mianowicie umieszczenie w sklepach internetowych wyraźnego przycisku do odstąpienia od umowy, co znacznie uprości cały proces.

Sprzedawca nie chce przyjąć zwrotu? Sprawdź, gdzie szukać bezpłatnej pomocy

Co jednak zrobić, gdy pojawia się problem ze zwrotem towaru, a sprzedawca bezpodstawnie odmawia przyjęcia przesyłki lub zwleka z oddaniem pieniędzy? W takiej sytuacji nie jesteś na straconej pozycji. Warto wiedzieć o pewnej furtce w przepisach: jeśli sklep nie poinformował cię o prawie do odstąpienia od umowy, termin na zwrot wydłuża się z 14 dni aż do 12 miesięcy! W przypadku sporu można zwrócić się o bezpłatną pomoc dla konsumenta do Inspekcji Handlowej lub bezpośrednio do UOKiK. Instytucje te pomogą wyegzekwować twoje prawa, co jest szczególnie cenne dla osób, które nie czują się pewnie w gąszczu formalności.