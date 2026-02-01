Darmowe audiobooki i podcasty w telefonie. Jak zacząć słuchać i trenować pamięć?

Badanie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley ujawnia, jak audiobooki trenują mózg równie skutecznie co czytanie książek

Tysiące darmowych audiobooków i popularnych podcastów po polsku są dostępne w aplikacjach oraz lokalnych bibliotekach

Eksperci wskazują, że tryb prosty w telefonie i specjalne funkcje aplikacji ułatwiają słuchanie osobom w każdym wieku

Bezpłatne kursy z obsługi smartfona dla seniorów pozwalają szybko opanować dostęp do cyfrowych opowieści

Słuchanie zamiast czytania. Jak audiobooki i podcasty trenują nasz mózg?

Podcasty i audiobooki to nic innego jak współczesne słuchowiska, które pozwalają zanurzyć się w opowieści bez wytężania wzroku. Co ciekawe, według badań naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, dla naszego umysłu nie ma większej różnicy, czy czytamy tekst, czy go słuchamy. W obu przypadkach aktywowane są te same obszary mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie języka i rozumienie znaczeń.

Oznacza to, że słuchanie wciągających historii to doskonały trening dla szarych komórek, co potwierdzają publikacje naukowe. Co więcej, badania wskazują, że regularne słuchanie audiobooków to świetny sposób na poprawę pamięci i koncentracji, a także na pobudzenie wyobraźni. Jest to więc nie tylko przyjemna, ale i niezwykle pożyteczna forma spędzania wolnego czasu, zwłaszcza podczas długich, zimowych wieczorów.

Darmowe podcasty i audiobooki. Gdzie ich szukać na smartfonie i w bibliotece?

Dostęp do darmowej rozrywki jest dziś prostszy niż kiedykolwiek, a wszystko za sprawą smartfona. Wystarczy pobrać jedną z bezpłatnych aplikacji, takich jak Spotify, Apple Podcasts czy YouTube Music (która dwa lata temu, w 2024 roku, zastąpiła Google Podcasts), by zyskać dostęp do ogromnej biblioteki audycji, w tym wielu podcastów po polsku. Warto też odwiedzić lokalną bibliotekę publiczną i zapytać o darmowe kody do serwisów Legimi czy Empik Go, które w ramach programu rządowego „Aktywni+” oferują tysiące audiobooków. Ponadto, cyfrowa biblioteka POLONA.PL udostępnia bezpłatnie i bez logowania ponad 70 klasycznych dzieł literatury, w tym utwory Elizy Orzeszkowej czy Bolesława Leśmiana.

Jak dostosować telefon do słuchania? Tryb prosty i inne przydatne funkcje

Nowoczesne telefony mają wiele funkcji ułatwiających obsługę osobom starszym, które warto poznać, by słuchanie stało się komfortowe. Większość smartfonów oferuje specjalny „tryb łatwy” lub „prosty”, który powiększa ikony i upraszcza interfejs. Aplikacje do podcastów pozwalają z kolei na regulację prędkości odtwarzania, dzięki czemu można spowolnić audycję i dopasować ją do własnego tempa. Przydatną opcją jest także funkcja drzemki, która automatycznie wyłączy odtwarzanie po ustalonym czasie, co idealnie sprawdza się podczas słuchania przed snem.

Jakie podcasty po polsku warto znać? Polecenia dla fanów historii i podróży

Świat podcastów jest niezwykle bogaty i każdy znajdzie w nim coś dla siebie, niezależnie od zainteresowań. Jeśli fascynuje cię historia, warto sięgnąć po takie audycje jak „Podcast Muzeum Historii Polski” czy „Historia żywa” profesora Andrzeja Nowaka. Dla miłośników podróży, zarówno tych dalekich, jak i odbywanych palcem po mapie, świetną propozycją będą podcasty podróżnicze, na przykład popularny „Busem przez świat”. Słuchając ich, można przenieść się w najdalsze zakątki globu bez wychodzenia z domu i ożywić własne wspomnienia z podróży.

Gdzie senior może nauczyć się obsługi smartfona? Darmowe kursy i aplikacje

Pierwsze kroki w świecie cyfrowym mogą być wyzwaniem, ale nie trzeba stawiać ich w pojedynkę. Wiele bibliotek publicznych organizuje bezpłatne warsztaty z obsługi smartfona dla seniorów, gdzie można nauczyć się korzystać z aplikacji pod okiem cierpliwych instruktorów. Pomocna może okazać się także aplikacja SeniorApp, która oferuje specjalne pakiety korzyści, w tym vouchery na dostęp do e-książek i audiobooków w serwisie Legimi. Dzięki takim inicjatywom nauka obsługi telefonu i wejście w świat podcastów staje się znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze.