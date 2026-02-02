Marzysz o podróżach na emeryturze? Sprawdź, jak pokonać najczęstsze obawy przed wyjazdem

Analiza badań społecznych z 2025 roku wskazuje, że podróże to kluczowy sposób na przeciwdziałanie samotności seniorów

Samotność dotyka co trzeciego seniora w Polsce. Jak podróże mogą to zmienić?

Samotność bywa dotkliwym problemem, co potwierdza raport „Badanie potrzeb społecznych seniorów 2025”. Według niego aż 36% osób po 60. roku życia w Polsce wskazuje ją jako istotny problem w swoim życiu. Ta społeczna izolacja często prowadzi do pogorszenia nastroju i spadku chęci do działania.

Aktywność, taka jak podróżowanie, to sprawdzony sposób na samotność i zastrzyk nowej energii. Analizy z ubiegłego roku jasno pokazują, że seniorzy angażujący się w turystykę osiągają wyższe wyniki w obszarach funkcji poznawczych i ogólnej witalności. Zmiana otoczenia, kontakt z nowymi ludźmi i ruch stymulują umysł oraz wzmacniają kondycję, dając poczucie, że życie po pięćdziesiątce może być fascynującą przygodą.

Zdrowie seniora w podróży. O czym trzeba pamiętać przed wyjazdem?

Kluczowym krokiem, który zapewni spokojną głowę podczas wyjazdu, jest konsultacja z lekarzem rodzinnym. Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku, wielu seniorów w Polsce zmaga się ze schorzeniami przewlekłymi, dlatego troska o zdrowie seniora w podróży, ocena jego aktualnego stanu i zabranie zapasu potrzebnych medykamentów to podstawa. Warto również pamiętać, że ryzyko niektórych chorób rośnie z wiekiem. Specjaliści od medycyny podróży ostrzegają, że na przykład ryzyko zgonu z powodu malarii jest dziesięciokrotnie wyższe u pacjentów powyżej 65 lat. Dobrym pomysłem może być też indywidualne dobranie szczepień, ponieważ badania naukowe pokazują, że odpowiedź immunologiczna u osób starszych bywa słabsza.

Jak tanio podróżować na emeryturze? Zniżki na pociągi i darmowa komunikacja

Planowanie budżetu jest znacznie prostsze, gdy wiemy, gdzie szukać oszczędności i jakie ulgi nam przysługują. Według raportu „Wakacyjny Portfel Polaków 2025”, polskie gospodarstwo domowe wyda na wakacje przeciętnie 4401 zł, co pokazuje ogólny wzrost wydatków na turystykę. Jednak tanie podróżowanie na emeryturze jest jak najbardziej możliwe. Seniorzy mogą liczyć na konkretne oszczędności, takie jak zniżki sięgające 50% na przejazdy pociągami PKP Intercity. Dodatkowo w wielu miastach, w tym w Warszawie i Krakowie, osoby, które ukończyły 70. rok życia, korzystają z komunikacji miejskiej całkowicie bezpłatnie, co ułatwia zwiedzanie na miejscu. Warto również śledzić oferty tanich linii lotniczych, które coraz częściej otwierają nowe trasy z lotnisk regionalnych, na przykład w Rzeszowie czy Bydgoszczy.

Bariera cyfrowa utrudnia wyjazd? Gdzie senior może nauczyć się obsługi internetu

Cyfrowa bariera to dla wielu seniorów realne wyzwanie, co potwierdzają badania dotyczące wykluczenia cyfrowego osób starszych. Wynika z nich, że aż 37% osób po 60. roku życia nie korzysta z internetu ze względu na brak odpowiednich umiejętności. Może to skutecznie utrudniać samodzielne rezerwowanie biletów, hoteli czy korzystanie z nawigacji w telefonie.

Na szczęście istnieją programy mające na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu. Jednym z nich jest projekt realizowany do końca listopada ubiegłego roku, oferujący osobom 60+ bezpłatne szkolenia komputerowe na różnych poziomach zaawansowania. Zdobycie podstawowych umiejętności, takich jak obsługa aplikacji podróżniczych, może znacząco podnieść komfort i bezpieczeństwo podczas samotnej podróży.

Jak zadbać o bezpieczeństwo za granicą? Zarejestruj wyjazd w systemie Odyseusz

Niezależnie od tego, czy wybierasz zorganizowaną wycieczkę, czy podróżujesz na własną rękę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca prosty, ale niezwykle ważny krok. Przed każdą zagraniczną podróżą warto zarejestrować swój wyjazd w bezpłatnym systemie Odyseusz. Dzięki temu w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej w kraju docelowym, takiej jak klęska żywiołowa czy niepokoje społeczne, polskie służby konsularne będą mogły szybko się z tobą skontaktować. To proste działanie, które zajmuje tylko kilka minut, a znacząco zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu za granicą.