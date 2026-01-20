Darmowe książki i audiobooki dla seniorów? Zwykła karta biblioteczna otwiera dostęp do tysięcy nowości

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Regina Lisiak
2026-01-20 14:45

Wielu seniorów uwielbia czytać, ale rosnące ceny książek i drobny druk bywają sporym utrudnieniem. Tymczasem tysiące nowości wydawniczych i audiobooków są dostępne na wyciągnięcie ręki całkowicie za darmo. Okazuje się, że kluczem do nich jest zwykła karta biblioteczna i kilka prostych kroków.

audiobook

i

Autor: Felix Lichtenfeld/ Creative Commons
  • Zwykła karta biblioteczna otwiera dostęp do tysięcy darmowych e-booków i nowości wydawniczych
  • Dane z 2024 roku potwierdzają, jak łatwo zdobyć darmowe kody do Legimi i Empik Go w lokalnej bibliotece
  • Wszystkie popularne aplikacje pozwalają w prosty sposób powiększyć litery w e-booku, by czytać wygodniej
  • Badania z 2025 roku wskazują, że biblioteki organizują bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów
  • Biblioteki cyfrowe Polona i Wolne Lektury to źródło tysięcy darmowych audiobooków bez potrzeby logowania

Karta biblioteczna to klucz do darmowych e-booków. Jak ją wyrobić?

Kluczem do fascynującego świata darmowych książek cyfrowych i audiobooków jest tradycyjna karta biblioteczna. Aby ją otrzymać, wystarczy odwiedzić najbliższą bibliotekę publiczną z dokumentem tożsamości i na miejscu podpisać kartę zobowiązania. Cały proces jest bezpłatny i zajmuje zaledwie kilka minut. W zamian otwiera się przed tobą dostęp nie tylko do fizycznych książek, ale i do ogromnych zasobów cyfrowych. Dzięki temu możesz cieszyć się lekturą na własnym tablecie czy smartfonie, bez konieczności wychodzenia z domu.

Kody do Legimi i Empik Go w bibliotece. Jak to działa i gdzie je dostać?

Twoja karta biblioteczna to prawdziwa przepustka do świata nowości wydawniczych. Umożliwia zdobycie kodów dostępu, które wiele placówek oferuje czytelnikom do popularnych serwisów z e-bookami i audiobookami, takich jak Legimi czy Empik Go. Jest to nowoczesna forma udostępniania zbiorów, zyskująca na popularności w całym kraju. Potwierdzają to dane z 2024 roku, według których niemal 89% polskich bibliotek publicznych świadczyło już usługi elektroniczne, co jest świetnym dowodem na dynamiczny rozwój cyfrowego czytelnictwa w Polsce. Dzięki tym kodom zyskujesz darmowy, miesięczny dostęp do tysięcy nowości wydawniczych i bestsellerów, które normalnie wymagałyby opłacenia subskrypcji. Procedura jest bardzo prosta. Warto osobiście odebrać kod w swojej bibliotece, a następnie aktywować go na stronie internetowej danego serwisu. To jednorazowa czynność w miesiącu, która otwiera przed tobą nieograniczone możliwości czytania i słuchania, pozwalając cieszyć się audiobookami za darmo i nowymi e-bookami.

Gdzie znaleźć darmowe e-booki bez logowania? Odkryj Polonę i Wolne Lektury

Poza serwisami, które wymagają kodów, istnieją także ogólnodostępne i całkowicie darmowe biblioteki cyfrowe, z których można korzystać bez potrzeby rejestracji. Największą z nich jest POLONA.PL, oferująca ponad 3 miliony cyfrowych publikacji. Inną, niezwykle cenną inicjatywą, są Wolne Lektury, gdzie znajdziemy ponad 5600 utworów w formatach przyjaznych dla każdego, w tym profesjonalnie nagrane audiobooki. Te platformy to prawdziwe skarbnice klasyki literatury, dostępne na wyciągnięcie ręki dla każdego miłośnika książek. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa udostępniła na POLONIE 70 darmowych audiobooków, w tym nieśmiertelne dzieła Henryka Sienkiewicza czy „Małego Księcia”. Z kolei na Wolnych Lekturach klasykę literatury można odkrywać na nowo, słuchając jej w interpretacji znanych lektorów. To sprawia, że obcowanie z książką staje się prawdziwą przyjemnością.

Jak powiększyć litery w e-booku i czytać wygodniej? Praktyczne porady

Zastanawiasz się, jak czytać e-booki w komfortowy sposób? Wszystkie popularne aplikacje do czytania, takie jak Legimi, Empik Go, a także darmowe programy, oferują funkcje stworzone z myślą o wygodzie użytkownika. Pozwalają one w prosty sposób dostosować wygląd tekstu do indywidualnych potrzeb, co jest kluczowe, zwłaszcza dla seniorów. W ustawieniach można bez problemu powiększyć rozmiar czcionki, zmienić jej krój na bardziej czytelny czy włączyć „tryb nocny” z białym tekstem na czarnym tle, który odciąża wzrok wieczorami. Dodatkowo, regulacja jasności ekranu i szerokości marginesów sprawia, że czytanie na tablecie staje się równie przyjemne, jak w przypadku tradycyjnej, papierowej książki.

Brak pewności w obsłudze tabletu? Biblioteki oferują darmowe kursy dla seniorów

Brak pewności siebie w obsłudze nowych technologii to częste uczucie, które może dotknąć każdego. Potwierdzają to zresztą badania z 2025 roku, według których niemal połowa osób w wieku 60-74 lat deklaruje, że nie czuje się w pełni swobodnie w cyfrowym świecie. Nie jest to jednak żaden powód do zmartwień ani rezygnacji z fantastycznych, cyfrowych dóbr kultury. Warto potraktować to jako sygnał alarmowy i zachętę, by poszukać wsparcia, które jest często bliżej, niż myślimy. Z pomocą przychodzą same biblioteki. Coraz częściej organizują one kursy komputerowe dla seniorów oraz bezpłatne warsztaty, na których uczą obsługi aplikacji i czytników e-booków. Świetnym przykładem jest projekt „Cyfrowe czytanie i słuchanie” realizowany na Śląsku, gdzie seniorzy krok po kroku odkrywają, jak w praktyce korzystać z cyfrowych zasobów. Podczas takich spotkań można na spokojnie, pod okiem instruktora, założyć konto, aktywować kod i nauczyć się personalizować ustawienia czytania, by czerpać z niego jak najwięcej radości.

Przeczytaj także:
Słaby wzrok utrudnia czytanie książek? Ten prosty sposób sprawi, że znów będzie…
Super Express Google News
Najlepsze polskie miasta na wakacje dla seniorów
11 zdjęć
QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AUDIOBOOK
KULTURA 50+