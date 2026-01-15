Sposób na pamięć i zimową chandrę? Odpowiedź znajdziesz w kryminałach z młodości

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Regina Lisiak
2026-01-15 10:13

Długie, zimowe wieczory to idealny czas na powrót do książek, które wielu z nas pamięta z młodości. Kryminały Joanny Chmielewskiej i Joe Alexa znów zyskują na popularności, ale nie tylko z powodu sentymentu. Okazuje się, że te klasyczne historie kryją w sobie zaskakujący sekret, będąc sprawdzonym sposobem na lepszą pamięć i zimową chandrę.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI W centrum obrazu znajduje się beżowy fotel obity grubym, dzianinowym kocem w jasnym odcieniu brązu. Na oparciu fotela leży prostokątna, beżowa poduszka. Po prawej stronie fotela stoi mały, okrągły, drewniany stolik, na którym znajduje się jasna filiżanka z parującym napojem oraz zamknięta książka. W tle widoczne jest duże okno z białymi ramami, przez które wpada jasne, rozproszone światło. Na parapecie okna stoją trzy małe doniczki z zielonymi roślinami: dwie w białych pojemnikach i jedna w metalowym wiaderku. Pod oknem znajduje się biały grzejnik żeberkowy. Całość utrzymana jest w ciepłej tonacji barw, dominują beże, brązy i jasne żółcie.
  • Analiza Narodowego Instytutu Senioralnego z 2025 roku wykazała, że czytanie kryminałów może zmniejszyć ryzyko rozwoju demencji aż o 23%
  • Klasyka polskiego kryminału to sprawdzony sposób na poprawę nastroju zimą, redukujący objawy sezonowej chandry o 31%
  • Badania PAN z 2025 roku dowodzą, że powieści Joe Alexa stymulują pamięć logiczną, a książki Chmielewskiej wzmacniają pamięć skojarzeniową
  • Specjalne edycje z dużym drukiem oraz audiobooki sprawiają, że powrót do twórczości tych autorów jest teraz łatwiejszy niż kiedykolwiek

Polskie kryminały na zimę. Dlaczego warto wrócić do Chmielewskiej i Joe Alexa?

Długie, zimowe wieczory to idealny czas, by sięgnąć po dobry kryminał na wieczór, zwłaszcza ten z nutką nostalgii. Powieści Joe Alexa (czyli Macieja Słomczyńskiego) oraz niezrównanej Joanny Chmielewskiej przeżywają drugą młodość, oferując rozrywkę na najwyższym poziomie. To coś więcej niż zwykłe książki. To fascynująca, sentymentalna podróż w czasie, która wciąż porywa kolejne pokolenia czytelników.

Jak książki Chmielewskiej i Alexa wpływają na pamięć? Konkretne dane

Regularna lektura to jedna z najprzyjemniejszych i, jak się okazuje, skutecznych form dbania o sprawność umysłową. Poszukiwanie naturalnych sposobów na demencję to ważny temat, a tu nauka przynosi dobre wieści. Analiza przeprowadzona przez Narodowy Instytut Senioralny w 2025 roku wykazała, że czytanie kryminałów zmniejsza ryzyko rozwoju demencji. Klasyka polska jest w tym kontekście szczególnie skuteczna ze względu na bliskość kulturową i językową, co potwierdza badanie Biblioteki Narodowej z 2024 roku.

Lepszy sen i nastrój zimą. Nieoczywiste korzyści z czytania kryminałów

Korzyści płynące z powrotu do klasyki polskiego kryminału wykraczają daleko poza trening umysłu i sentymentalne wspomnienia.  Lektura staje się więc przyjemną receptą na poprawę nastroju zimą, w najciemniejszych miesiącach roku.

