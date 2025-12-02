Waloryzacja konta w ZUS. Sprawdż, jak podwyższyć swoją emeryturę. Szczęśliwcy zyskają nawet tysiące złotych?

Dane ZUS ujawniają, że czerwcowa waloryzacja składek w 2025 roku podniosła stan kont emerytalnych o rekordowe 14,41%

Waloryzacja subkonta ZUS rządzi się innymi prawami niż konta głównego i zależy od średniego wzrostu PKB z ostatnich pięciu lat

Analiza mechanizmu waloryzacji pokazuje, dlaczego odłożenie decyzji o emeryturze może zwiększyć przyszłe świadczenie bardziej niż dodatkowy rok składek

Aktualny stan konta w ZUS po waloryzacji jest dostępny wyłącznie online na platformie PUE ZUS w dokumencie IOSKU

Waloryzacja składek w ZUS. Na czym polega i o ile wzrosły oszczędności emerytalne?

Co roku, dokładnie 1 czerwca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację składek na naszych kontach emerytalnych. Mówiąc prościej, to swoista coroczna „podwyżka” zgromadzonych przez nas oszczędności, która ma chronić ich realną wartość przed inflacją. Cały mechanizm polega na pomnożeniu kapitału przez specjalny wskaźnik, co bezpośrednio wpływa na to, jaka będzie nasza przyszła emerytura.

Według danych ZUS, w tym roku podwyżka była wyjątkowo wysoka, bo wskaźnik waloryzacji wyniósł 114,41%, co oznacza wzrost o 14,41%. To naprawdę dobra wiadomość dla oszczędzających. Dzięki temu na konta wszystkich ubezpieczonych trafiła imponująca, łączna kwota 566,6 mld zł. Dla osoby z kapitałem rzędu 450 tysięcy złotych oznaczało to dopisanie do konta ZUS dodatkowych 64,8 tysiąca złotych w zaledwie jeden dzień.

Jak ZUS oblicza wskaźnik waloryzacji? Różnice między kontem głównym a subkontem

Warto wiedzieć, że ZUS prowadzi dla nas dwa rodzaje ewidencji: konto główne oraz subkonto ZUS, a każde z nich jest waloryzowane inaczej. W 2025 roku wskaźnik dla konta głównego wyniósł 14,41%, natomiast dla subkonta było to 9,49%. Skąd ta różnica? Wynika ona z odmiennych mechanizmów obliczeniowych dla obu tych części naszych składek.

Wysokość wskaźnika dla konta głównego zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek z poprzedniego roku, co jest powiązane ze wzrostem płac. Z kolei waloryzacja subkonta opiera się na średnim wzroście PKB z ostatnich pięciu lat. Co najważniejsze, i co stanowi pewien bufor bezpieczeństwa, ustawa o emeryturach i rentach z FUS gwarantuje, że wskaźnik waloryzacji nigdy nie będzie ujemny. Oznacza to, że stan naszych oszczędności emerytalnych nie może się zmniejszyć.

Jak sprawdzić stan konta w ZUS po waloryzacji? Instrukcja krok po kroku

Po zakończeniu czerwcowej waloryzacji ZUS przygotowuje dla każdego ubezpieczonego dokument o nazwie „Informacja o stanie konta ubezpieczonego” (IOSKU). Od kilku lat nie jest on już wysyłany w formie papierowej, a jedynym miejscem, gdzie można go znaleźć, jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Aby sprawdzić stan swojego konta w ZUS, wystarczy zalogować się na swój profil, przejść do panelu „Ubezpieczony”, wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta” i zaznaczyć ostatni dostępny rok. Warto regularnie weryfikować te dane, zwłaszcza jeśli pracujemy na kilku umowach lub prowadzimy własną firmę, by mieć pewność, że wszystkie składki są poprawnie ewidencjonowane.

Dlaczego opłaca się odłożyć decyzję o emeryturze? Kluczowy wpływ waloryzacji

Roczna waloryzacja może mieć większy wpływ na wysokość emerytury niż same składki wpłacane w ciągu roku. To ważny sygnał dla wszystkich, którzy zastanawiają się, kiedy przejść na emeryturę. Dla osób, które zgromadziły już znaczny kapitał, odłożenie tej decyzji nawet o rok może przynieść naprawdę wymierne korzyści. Każda kolejna waloryzacja znacząco podnosi bowiem podstawę, od której będzie liczone przyszłe świadczenie emerytalne.

Dłuższa praca pozwala nie tylko odprowadzić nowe składki, ale przede wszystkim daje szansę na pomnożenie całego dotychczasowego kapitału przez wysoki wskaźnik. W dokumencie IOSKU ZUS zamieszcza również symulację hipotetycznej emerytury, która obrazowo pokazuje, jak świadczenie może wzrosnąć przy dalszej aktywności zawodowej. Warto też wiedzieć, że termin złożenia wniosku ma znaczenie. Eksperci często wskazują, że dzięki korzystnym zasadom przeliczania, dobrym miesiącem na złożenie wniosku o emeryturę może być właśnie czerwiec.