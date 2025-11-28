Oszczędzanie na emeryturę po 60-tce. Zobacz, jak zyskać na podatkach jeszcze w tym roku

Analiza przepisów potwierdza, że IKE i IKZE po 60 roku życia można założyć w dowolnym momencie, ponieważ nie obowiązuje górna granica wieku

Wypłata z IKE po sześćdziesiątce bez podatku Belki jest możliwa po spełnieniu uproszczonych warunków, niedostępnych dla młodszych oszczędzających

Eksperci wyliczają, że ulga podatkowa w IKZE na 2025 rok gwarantuje zwrot z PIT sięgający nawet 4995 zł dla przedsiębiorców

Dziedziczenie środków z IKE jest całkowicie zwolnione z podatku od spadków, a w IKZE również można go uniknąć

IKE i IKZE po sześćdziesiątce. Do jakiego wieku można założyć konto?

Duża część osób po sześćdziesiątce zakłada, że pociąg z napisem „dodatkowe oszczędności na emeryturę” już odjechał. Nic bardziej mylnego, ponieważ na założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) nigdy nie jest za późno. Przepisy nie przewidują górnej granicy wieku, co oznacza, że każdy dorosły Polak może otworzyć takie konto, by zadbać o swoje zabezpieczenie finansowe na starość.

Zainteresowanie tymi formami oszczędzania z roku na rok rośnie, co potwierdzają dane z 2024 roku, kiedy Polacy posiadali już niemal milion kont IKE (dokładnie 964,6 tysiąca) oraz blisko 600 tysięcy kont IKZE (593,1 tysiąca). Potwierdza to, że aż 66% inwestorów postrzega te programy jako wartościowe narzędzie do budowania swojej finansowej przyszłości. Tylko w ubiegłym roku liczba nowych uczestników IKZE wzrosła o ponad połowę (52,3%).

Wypłata z IKE po 60-tce bez podatku. Jakie warunki trzeba spełnić?

Dla osób po 60. roku życia IKE oferuje wyjątkowo korzystne warunki, pozwalające ominąć 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, znany jako podatek Belki. Wystarczy spełnić jeden z dwóch prostych warunków: dokonywać wpłat na konto w co najmniej pięciu dowolnych latach kalendarzowych lub wpłacić ponad połowę wartości wszystkich środków nie później niż pięć lat przed złożeniem wniosku o wypłatę. Dzięki temu, w przeciwieństwie do młodszych oszczędzających, seniorzy mogą znacznie szybciej cieszyć się zyskami bez obciążeń podatkowych. Zgromadzone pieniądze można wypłacić jednorazowo lub w wygodnych ratach, co stanowi realny sposób na wyższą emeryturę.

Ulga podatkowa w IKZE. Ile zwrotu z PIT można otrzymać w 2025 roku?

Największą zaletą IKZE jest możliwość odliczenia dokonanych wpłat od podstawy opodatkowania jeszcze w tym samym roku. Dzięki temu korzyść finansowa pojawia się niemal natychmiast, w postaci niższego podatku dochodowego PIT. W bieżącym, 2025 roku, roczny limit wpłat wynosi 10 407,60 zł dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej i aż 15 611,40 zł dla przedsiębiorców.

Przekłada się to na realne oszczędności w portfelu, które mogą być naprawdę odczuwalne. Osoba rozliczająca się według stawki 12% może obniżyć swój podatek o 1248,91 zł (lub 1873,36 zł jako przedsiębiorca). Z kolei przy 32-procentowej stawce podatkowej zwrot może wynieść odpowiednio 3330,43 zł lub nawet 4995,64 zł, co stanowi solidny zastrzyk gotówki.

Dziedziczenie środków z IKE i IKZE. Jak uniknąć podatku od spadku?

Zarówno IKE, jak i IKZE pozwalają na skuteczne zaplanowanie spadku i zabezpieczenie finansowe najbliższych. W przypadku IKE sprawa jest prosta: dziedziczenie oszczędności jest całkowicie zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Wskazana przez nas osoba uprawniona może je wypłacić na swoje konto bankowe lub przenieść na własne IKE bez żadnych potrąceń. Przy dziedziczeniu z IKZE jedynym sposobem na uniknięcie 10-procentowego podatku dochodowego jest przeniesienie pieniędzy na konto IKZE osoby dziedziczącej, co pozwala odroczyć opodatkowanie na przyszłość.