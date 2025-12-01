Jak znaleźć przyjaciół na emeryturze? Jeden ze sposobów działa zaskakująco szybko

Poczucie osamotnienia i tęsknota za dawnymi przyjaciółmi to codzienność wielu dojrzałych osób. Wielu z nas zastanawia się, jak odnowić zerwane kontakty lub znaleźć nowe bratnie dusze na emeryturze. Okazuje się, że istnieją proste i sprawdzone sposoby, a jeden z nich działa zaskakująco szybko.

  • Eksperci WHO wskazują, że przewlekła samotność seniorów zwiększa ryzyko demencji o ponad 25%
  • Najnowsze badanie naukowe ujawnia, że wspólne śpiewanie pozwala znaleźć przyjaciół w dojrzałym wieku aż o 40% szybciej niż inne aktywności
  • Zorganizowane zajęcia tematyczne to jeden z najskuteczniejszych sposobów na to, gdzie poznać nowych ludzi na emeryturze

Problem samotności wśród seniorów w Polsce. Jakie są najnowsze dane?

Okazuje się, że aż 38% osób po 65. roku życia doświadcza przewlekłego osamotnienia, które doskwiera im dłużej niż dwa tygodnie w ciągu roku. Co gorsza, ponad co czwarty senior (27%) przyznał, że stracił regularny kontakt z dawnymi przyjaciółmi na skutek życiowych zmian, takich jak przeprowadzki czy odejście bliskich.

Problem ten ma znacznie głębsze konsekwencje niż tylko chwilowy smutek czy poczucie izolacji. Światowa Organizacja Zdrowia od lat alarmuje, że długotrwała samotność u osób po sześćdziesiątce zwiększa ryzyko demencji o 26%, a depresji aż o 32%. Dlatego dbanie o więzi społeczne to nie tylko kwestia dobrego samopoczucia, ale kluczowy element profilaktyki zdrowotnej.

Gdzie poznać nowych ludzi na emeryturze? Sprawdzone zajęcia i inicjatywy

Znakomitym sposobem na to, jak znaleźć przyjaciół w dojrzałym wieku, są zorganizowane zajęcia grupowe. Potwierdzają to dane z rządowego programu „Aktywni Razem”. Seniorzy biorący w nim udział odnotowali wzrost satysfakcji z życia, a wielu z nich znalazło trwałe znajomości dzięki wspólnym warsztatom czy aktywności fizycznej. Z innych raportów wynika, że na zajęciach wielu uczestników nawiązało nowe przyjaźnie. Najskuteczniejsze w budowaniu więzi okazały się grupy tematyczne, na przykład kulinarne czy podróżnicze. 

Chcesz szybciej nawiązywać znajomości? Wypróbuj wspólne śpiewanie

Jeśli szukasz sposobu na przełamanie pierwszych lodów, dobrym pomysłem może być dołączenie do chóru lub grupy muzycznej.  Według badań seniorzy śpiewający razem tworzą więzi aż o 40% szybciej niż uczestnicy grup dyskusyjnych. Dzieje się tak, ponieważ wspólne muzykowanie wyzwala silne emocje i wymaga synchronizacji, co w naturalny sposób zbliża ludzi do siebie. To doskonały dowód na to, że wspólna pasja jest najlepszym fundamentem dla nowej, trwałej przyjaźni.

