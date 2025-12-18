Kto może dorabiać do emerytury? Kogo nie dotyczą limity dochodowe?

Dane ZUS ujawniają, jakie są nowe limity dorabiania do wcześniejszej emerytury obowiązujące do końca lutego 2026 roku

Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego pozwala na pracę na emeryturze bez żadnych limitów dochodowych

Ulga PIT-0 dla seniora to sposób na pracę bez podatku nawet przy rocznych dochodach przekraczających 115 tysięcy złotych

Analiza ZUS potwierdza, że każdy dodatkowy rok pracy może znacząco podnieść wysokość przyszłej emerytury

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty. Tyle możesz zarobić

Od 1 grudnia tego roku obowiązują nowe limity przychodów dla osób na wcześniejszej emeryturze lub rencie. Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, można dorobić do 6 140,20 zł brutto miesięcznie bez żadnych konsekwencji. Ten próg, stanowiący 70% przeciętnego wynagrodzenia, będzie obowiązywał do końca lutego 2026 roku.

Przekroczenie tej kwoty spowoduje zmniejszenie świadczenia, a zarobki powyżej 11 403,30 zł brutto miesięcznie oznaczają jego całkowite zawieszenie. ZUS informuje, że maksymalne kwoty zmniejszenia emerytury wynoszą 939,61 zł, a w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby jest to 798,72 zł. Warto pamiętać, że limity te zmieniają się co trzy miesiące, dlatego dobrze jest regularnie sprawdzać ich wysokość.

Praca na emeryturze bez ograniczeń. Kogo nie dotyczą limity dochodowe?

Dobra wiadomość jest taka, że większość seniorów może pracować bez obaw o wysokość swojego świadczenia. Zgodnie z przepisami, osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą zarabiać bez żadnych limitów. Jest jednak jeden kluczowy warunek: aby ZUS zaczął wypłacać świadczenie, konieczne jest wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Wyjątek dotyczy osób, którym ZUS podwyższył świadczenie do kwoty minimalnej, która od marca 2025 roku wynosi 1 878,91 zł brutto – w ich przypadku dodatkowy dochód może wpłynąć na wysokość wypłaty.

PIT-0 dla seniora, czyli praca bez podatku. Jakie są zasady?

Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale zamiast pobierać świadczenie, decydują się na dalszą pracę, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej. Jest to tak zwany „PIT-0 dla seniora”, który zwalnia z podatku dochodowego przychody do kwoty 85 528 zł rocznie. Jak informuje rządowy portal podatki.gov.pl, po zsumowaniu tej kwoty z ogólną kwotą wolną od podatku, pracujący senior może nie płacić podatku aż do osiągnięcia rocznego przychodu w wysokości 115 528 zł. To rozwiązanie pozwala na znaczne zwiększenie dochodu „na rękę” bez rezygnacji z aktywności zawodowej.

Jak dłuższa praca wpływa na wysokość emerytury? Konkretne liczby

Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że aktywność zawodowa emerytów stale rośnie. W 2024 roku pracowało już ponad 872 tysiące seniorów, co stanowi wzrost o ponad połowę w ciągu ostatniej dekady. Oznacza to, że praca na emeryturze staje się nie tylko sposobem na podreperowanie budżetu, ale także popularnym stylem życia.