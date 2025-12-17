Płatności telefonem mogą być bezpieczniejsze niż kartą. Wystarczy pamiętać o jednej prostej zasadzie

Najnowsze dane z 2025 roku pokazują, dlaczego bezpieczne płatności telefonem stają się preferowaną metodą wśród seniorów

Kluczem do bezpieczeństwa płatności BLIK jest nie tylko jednorazowy kod, ale przede wszystkim ostateczne potwierdzenie transakcji na twoim telefonie

Analiza ekspertów potwierdza, że tokenizacja sprawia, iż płacenie telefonem jest znacznie bezpieczniejsze niż używanie tradycyjnej karty płatniczej

Nigdy nie podawaj nikomu kodu BLIK to kluczowa zasada, która chroni twoje pieniądze przed popularnymi oszustwami

Na czym polega płatność BLIK-iem? Dwa kluczowe kroki do bezpieczeństwa

BLIK to jedna z najpopularniejszych metod płatności mobilnych w Polsce, a jej sekret tkwi w prostocie i bezpieczeństwie. Cała magia opiera się na jednorazowym, 6-cyfrowym kodzie, który generujesz w aplikacji swojego banku. Jest on ważny tylko przez dwie minuty, co stanowi pierwszą, ale bardzo skuteczną barierę dla potencjalnych oszustów. Popularność tego rozwiązania nie jest przypadkowa – dane z pierwszego kwartału 2025 roku pokazują, że BLIK-iem opłacono ponad 70% wszystkich transakcji w polskim internecie.

Prawdziwy klucz do bezpieczeństwa leży jednak w drugim kroku, czyli w potwierdzeniu transakcji bezpośrednio na twoim telefonie. Zanim ostatecznie zatwierdzisz płatność, na ekranie smartfona wyświetlą się jej kluczowe szczegóły, takie jak kwota i nazwa odbiorcy. Daje ci to pełną kontrolę i cenną chwilę na weryfikację, czy wszystko się zgadza, zanim środki faktycznie opuszczą twoje konto.

Dlaczego płatność telefonem jest bezpieczniejsza niż tradycyjną kartą?

Być może zaskoczy cię informacja, że bezpieczne płatności telefonem (NFC) oferują kilka warstw ochrony, których na próżno szukać w tradycyjnych kartach. Po pierwsze, każda transakcja wymaga odblokowania telefonu za pomocą odcisku palca, skanu twarzy lub kodu PIN. To twoja osobista tarcza ochronna. Po drugie, technologia ta korzysta z tak zwanej tokenizacji. Oznacza to, że numer twojej karty nigdy nie jest udostępniany sprzedawcy. Zamiast niego w transakcji używany jest unikalny, losowy ciąg cyfr. Co więcej, płatności mobilne całkowicie eliminują ryzyko skimmingu, czyli podstępnego skopiowania danych z paska magnetycznego karty. Dodatkowym ułatwieniem jest limit 100 zł na transakcje zbliżeniowe bez podawania PIN-u w terminalu.

Oszustwa na BLIK. Czego nigdy nie robić, by chronić swoje pieniądze?

Aby uniknąć oszustwa na BLIK i bezpiecznie korzystać z płatności mobilnych, warto trzymać się kilku żelaznych zasad. Po pierwsze, absolutnie kluczowe jest, by nigdy nie podawać kodu BLIK nikomu przez telefon czy komunikator. Nawet jeśli rozmówca podaje się za pracownika banku lub policjanta, to sygnał alarmowy – prawdziwe instytucje nigdy o to nie proszą. Po drugie, niezwykle ważne jest dokładne sprawdzanie kwoty i odbiorcy transakcji w aplikacji bankowej przed jej zatwierdzeniem. Oszuści często liczą na nasz pośpiech. Dobrym pomysłem jest również ustawienie w aplikacji dziennych limitów transakcji, co stanowi dodatkową siatkę bezpieczeństwa na nieprzewidziane sytuacje.

Seniorzy coraz chętniej płacą BLIK-iem. Co mówią najnowsze statystyki?

Kto powiedział, że nowoczesne płatności to domena młodych? Najnowsze dane pokazują zupełnie inny obraz. Okazuje się, że już 45% aktywnych cyfrowo seniorów regularnie korzysta z BLIK-a w sklepach, a co piąty płaci zbliżeniowo smartfonem. Co więcej, aż 86% osób starszych deklaruje, że czuje się bezpiecznie, poruszając się po bankowości internetowej. Podobne zaufanie do aplikacji mobilnych ma już 66% z nich, co pokazuje, jak dynamicznie zmieniają się nasze nawyki.

To rosnące zaufanie idzie w parze z dużą świadomością zasad bezpieczeństwa. Aż 83% seniorów deklaruje, że nikomu nie udostępnia swoich haseł czy danych do kart. To wspaniały dowód na to, że osoby dojrzałe coraz pewniej poruszają się w świecie cyfrowych finansów, doceniając wygodę i spokój ducha, jakie dają nowoczesne narzędzia. Nic więc dziwnego, że dla większości seniorów to właśnie bezpieczeństwo transakcji jest absolutnym priorytetem przy wyborze usług bankowych.

Co zrobić, gdy zgubisz telefon z aplikacją bankową? Instrukcja krok po kroku

Utrata telefonu z dostępem do konta bankowego to scenariusz, który u wielu budzi niepokój, ale kluczem do sukcesu jest szybkie i zdecydowane działanie. Pierwszym krokiem powinno być natychmiastowe połączenie z infolinią swojego banku w celu zablokowania dostępu do aplikacji bankowej oraz powiązanych z nią kart wirtualnych. Następnie warto skontaktować się z operatorem sieci komórkowej, aby zablokować kartę SIM. Uniemożliwi to oszustom przejęcie twoich kont internetowych za pomocą kodów SMS. Na koniec dobrze jest pamiętać o zgłoszeniu kradzieży lub zagubienia urządzenia na najbliższym komisariacie policji.