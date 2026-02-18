Zasiłek pogrzebowy wzrósł do 7000 zł. Sprawdź, dlaczego ta kwota może nie pokryć wszystkich kosztów

Nowy zasiłek pogrzebowy od 1 stycznia 2026 roku wynosi 7000 zł, ale kluczowa jest data śmierci, a nie złożenia wniosku

Analiza rynkowa ujawnia, że realny koszt pogrzebu w dużym mieście może przekroczyć nawet 15 tysięcy złotych

Specjalna polisa pogrzebowa dla seniora jest skutecznym sposobem na pokrycie kosztów pochówku bez wymagających badań medycznych

Eksperci wskazują na mało znane metody finansowania, jak zwrot kosztów z banku zmarłego czy obniżenie wydatków przez kremację

Podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000 zł. Kto i na jakich zasadach otrzyma pieniądze?

Początek tego roku przyniósł długo wyczekiwaną ulgę dla rodzin w żałobie. Organizacja pogrzebu wiąże się teraz z większym wsparciem finansowym od państwa, co jest istotną informacją dla wielu seniorów i ich bliskich. Od 1 stycznia 2026 roku kwota zasiłku pogrzebowego wzrosła do 7000 złotych, co oznacza podwyżkę o 3000 złotych. To pierwsza tak znacząca zmiana od trzynastu lat, ponieważ poprzednia stawka, czyli 4000 złotych, obowiązywała nieprzerwanie od marca 2011 roku. Podwyżka ta dotyczy świadczeń z ZUS, KRUS oraz służb mundurowych

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać wyższą kwotę? Kluczowa zasada jest prosta: liczy się data śmierci, a nie data złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy. Oznacza to, że wyższe świadczenie przysługuje na pochówek osób zmarłych od 1 stycznia 2026 roku. Co więcej, to nie koniec dobrych wiadomości. Od 1 marca tego roku zasiłek będzie corocznie waloryzowany, co może być pewną ochroną przed rosnącymi kosztami, o ile inflacja w poprzednim roku przekroczy 5 procent.

Ile kosztuje pogrzeb w Polsce? Sprawdzamy, na co (nie) wystarczy 7000 zł zasiłku

Choć podwyżka jest znacząca i stanowi realne wsparcie, to niestety kwota 7000 złotych często okazuje się niewystarczająca, by pokryć całość wydatków związanych z ostatnim pożegnaniem. To może być prawdziwy sygnał alarmowy dla wielu rodzin. Średni koszt pogrzebu w 2026 roku w mniejszych miejscowościach waha się od 8 do 10 tysięcy złotych. W dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław czy Kraków, te wydatki rosną do około 10 400 złotych, a przy wyborze tradycyjnego grobu murowanego mogą przekroczyć nawet 15 tysięcy złotych.

Warto więc wiedzieć, co dokładnie pokrywa zasiłek pogrzebowy. Jest on przeznaczony na sfinansowanie podstawowych usług, takich jak transport zwłok, zakup trumny lub urny, przygotowanie ciała zmarłego czy niezbędne opłaty cmentarne. Niestety, świadczenie nie obejmuje wydatków na nagrobek, kwiaty ani późniejszą opiekę nad grobem. Co więcej, sama opłata za przedłużenie użytkowania miejsca na cmentarzu na kolejne 20 lat to dodatkowy, często bolesny dla portfela koszt rzędu od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Polisa pogrzebowa dla seniora. Jak ubezpieczeniem pokryć koszty pochówku?

Jak zatem uchronić bliskich przed finansowym ciężarem organizacji pochówku? Coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się ubezpieczenie na życie, a konkretnie specjalna polisa pogrzebowa, często kierowana do seniorów. Gwarantuje ona wypłatę świadczenia w wysokości od 3000 do nawet 60 000 złotych, w zależności od wybranego wariantu. Dla osoby po 60. roku życia miesięczna składka wynosi zazwyczaj od 45 do 55 złotych. Co ważne, przy zawieraniu umowy ubezpieczyciele najczęściej nie wymagają szczegółowych badań medycznych, co czyni to rozwiązanie dostępnym nawet dla osób zmagających się z problemami zdrowotnymi.

Nie tylko zasiłek. Skąd wziąć dodatkowe pieniądze na organizację pogrzebu?

Poza polisą istnieją też inne, czasem mniej oczywiste, sposoby na uzyskanie wsparcia finansowego. Mało kto wie, że bank, w którym zmarły posiadał konto, może zwrócić koszty pogrzebu ze środków zgromadzonych na rachunku, ale tylko do wysokości wydatków uznawanych za zgodne z lokalnymi zwyczajami. W wyjątkowo trudnych sytuacjach, jak na przykład konieczność sprowadzenia zwłok z zagranicy, można ubiegać się w gminie o specjalny zasiłek celowy. Ciekawą alternatywą, która może znacząco obniżyć koszty, jest również kremacja. Jej koszt, wahający się od 1000 do 3000 złotych plus cena urny, często okazuje się niższy niż w przypadku tradycyjnego pochówku.