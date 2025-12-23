Dofinansowanie na przebranżowienie po 50-tce. Jak zdobyć nawet 16 000 zł na nową karierę?

Dostępne dofinansowanie na przebranżowienie po 50-tce z urzędu pracy i KFS może wynieść nawet 16 000 zł

Analiza rynku pracy ujawnia, że firmy chętniej zatrudniają osoby 50+ dzięki dofinansowaniu do ich wynagrodzenia

Raport Światowego Forum Ekonomicznego potwierdza, że zmiana zawodu to globalny trend

Zmiana pracy po 50-tce. Jakie są największe wyzwania i główne motywacje?

Polski rynek pracy w dużej mierze opiera się na dojrzałych pracownikach. Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, osoby po pięćdziesiątce stanowią istotną część wszystkich aktywnych zawodowo. Mimo to, poszukiwanie nowego zatrudnienia w tym wieku bywa sporym wyzwaniem, często z powodu krzywdzących stereotypów. Smutną prawdę potwierdzają badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z których wynika, że kandydatki przed trzydziestką otrzymują w Warszawie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną aż cztery razy częściej niż kobiety po 50. roku życia.

Jednak to właśnie w tym wieku wiele osób czuje silną potrzebę zmiany ścieżki zawodowej. Co ciekawe, często nie wynika ona z przymusu, lecz z głębokiej chęci poprawy jakości życia. Główne powody? Przede wszystkim brak satysfakcji i wysoki poziom stresu. Wiele osób przyznaje także, że ich obecna praca nie jest zgodna z prawdziwymi zainteresowaniami. Dla innych motywacją jest pragnienie dalszego rozwoju.

Zmiana zawodu to już norma. Co globalne trendy mówią o rynku pracy przyszłości?

Konieczność zmiany zawodu w dorosłym życiu przestaje być wyjątkiem, a staje się nową normą na całym świecie. Zgodnie z raportem Światowego Forum Ekonomicznego „Future of Jobs Report 2025”, do 2030 roku aż 39% wszystkich pracowników stanie przed wyzwaniem zdobycia nowych kwalifikacji lub całkowitej zmiany profesji. To jasny sygnał, że elastyczność i gotowość do nauki przez całe życie stają się kluczowymi kompetencjami na rynku pracy przyszłości.

Chociaż w Polsce największą gotowość do zmiany deklarują ludzie młodzi, to wypalenie zawodowe jest problemem, który dotyka wszystkich, niezależnie od wieku. To potężny sygnał alarmowy, że przebranżowienie po 50. roku życia może być nie tylko szansą na lepsze zarobki, ale przede wszystkim na odzyskanie pasji i satysfakcji z codziennej pracy.

Dofinansowanie na przebranżowienie po 50-tce. Gdzie i jakie pieniądze można uzyskać?

Decyzja o zmianie ścieżki zawodowej nie musi wiązać się z ogromnymi kosztami. Warto wiedzieć, że dostępne są liczne formy wsparcia finansowego dla osób po 50. roku życia. Powiatowe urzędy pracy oferują dofinansowanie do szkoleń i kursów, które może pokryć nawet 100% ich wartości, otwierając drogę do zdobycia nowych umiejętności bez obciążania domowego budżetu. To jednak nie wszystko. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można ubiegać się o środki w wysokości do 300% przeciętnego wynagrodzenia rocznego na uczestnika, może to być nawet około 16 000 zł na rozwój zawodowy. Dobrym rozwiązaniem mogą być też nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ze środków unijnych, które po spełnieniu określonych warunków podlegają umorzeniu nawet w połowie.

Dlaczego firmy coraz chętniej zatrudniają osoby 50+? To nie tylko pieniądze

Firmy coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z zatrudniania doświadczonych pracowników, a państwo dodatkowo je do tego zachęca. Pracodawca, który zdecyduje się dać szansę osobie po pięćdziesiątce, może otrzymać dofinansowanie do jej wynagrodzenia w wysokości do 50% płacy minimalnej (aktualnie to kwota do 2333 zł brutto miesięcznie) przez cały rok. Jednak nie tylko pieniądze się liczą. Pracodawcy cenią w dojrzałych kandydatach cechy takie jak odpowiedzialność, stabilność i zaangażowanie, które wynikają z ugruntowanej sytuacji życiowej.

Przebranżowienie po 50-tce. W jakich branżach najłatwiej znaleźć pracę?

Planując zmianę zawodu, dobrym pomysłem może być postawienie na sektory, które dynamicznie się rozwijają i wręcz poszukują nowych rąk do pracy. Według analiz, największe perspektywy otwierają się dziś w branży medycznej (np. jako pielęgniarka lub opiekun medyczny), w tzw. zielonych zawodach związanych z ekologią i odnawialnymi źródłami energii oraz w niezwykle chłonnym sektorze IT. Warto sprawdzić dostępne kursy i szkolenia, które pomogą nam się przebranżowić.