Proste hobby na zimowe wieczory. Jak rękodzieło może poprawić pamięć i nastrój?

Analiza z 2025 roku jednoznacznie potwierdza, że domowe rękodzieło obniża poziom stresu nawet o 32%

Kreatywne hobby to sprawdzony sposób na to, jak ćwiczyć pamięć po 50-tce i spowolnić starzenie się mózgu

Eksperci wskazują, że malowanie po numerach to popularne hobby dla seniora, które skutecznie poprawia koncentrację i koordynację

Decoupage jest polecaną przez specjalistów aktywnością, która wspiera sprawne dłonie u osób z ograniczeniami ruchowymi

Zimowe hobby dla seniora. Jak twórczość poprawia nastrój i obniża stres?

Zima to idealny czas, by obudzić w sobie artystę, a Polacy po 50. roku życia coraz chętniej odkrywają w sobie nowe pasje. To doskonały sposób na nudę w długie, zimowe wieczory. Jak podaje Narodowe Centrum Kultury, zainteresowanie zajęciami twórczymi wśród seniorów wzrosło w tym okresie aż o 37%. To jednak znacznie więcej niż tylko wypełnienie wolnego czasu – to sprawdzona recepta na odczuwalną poprawę nastroju i samopoczucia.

A co na to nauka? Badania potwierdzają te korzyści w konkretnych liczbach. Według analizy przytoczonej w publikacji dr Radzińskiej z tego roku, regularne zajęcia twórcze mogą obniżyć poziom stresu o 32%. Z kolei badania prowadzone przez Centrum Zdrowia Publicznego dowodzą, że domowe rękodzieło zwiększa wydzielanie serotoniny, czyli hormonu szczęścia, o 22%. To może być prawdziwe wsparcie w walce z sezonowym obniżeniem nastroju, które dotyka wiele osób.

Jak ćwiczyć pamięć po 50-tce? Rękodzieło to naturalny trening dla mózgu

Kreatywne hobby to nie tylko chwila relaksu, ale także prawdziwa gimnastyka dla naszych szarych komórek. Badania naukowe jednoznacznie pokazują, że arteterapia, czyli leczenie sztuką, może przynieść zaskakujące efekty dla sprawności umysłowej. W testach przeprowadzonych na grupie 350 osób powyżej 65. roku życia aż 78% uczestników wykazało zauważalną poprawę funkcji poznawczych. To ważny sygnał dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak ćwiczyć pamięć w starszym wieku.

Jak to możliwe? Tajemnica tkwi w chemii naszego mózgu. Według badań Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, regularna twórczość, wystarczą już dwie godziny tygodniowo, zwiększa o 18% poziom BDNF. To skomplikowanie brzmiąca nazwa dla białka, które jest kluczowe dla zdrowia i życia neuronów. Można je nazwać swoistym „nawozem dla mózgu”, który bezpośrednio przekłada się na lepszą pamięć i pomaga spowolnić procesy związane ze starzeniem się komórek nerwowych.

Malowanie po numerach. Na czym polega hobby, które pokochali seniorzy?

Malowanie po numerach to prawdziwy hit i najchętniej wybierana technika rękodzielnicza wśród polskich seniorów – aż 42% ankietowanych wskazało ją jako swoją ulubioną. Na czym polega jej fenomen? Na wypełnianiu farbami ponumerowanych pól na płótnie, co pozwala stworzyć piękny, spójny obraz bez potrzeby posiadania talentu artystycznego. Według badań Katedry Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, ta aktywność angażuje obie półkule mózgu, poprawia koordynację ręka-oko i jest świetnym sposobem, by utrzymać bystrość umysłu. Co więcej, to także forma terapii zajęciowej, która w badaniach klinicznych poprawiła koncentrację u 65% osób z wczesnymi objawami demencji. Jej dodatkowym atutem jest dostępność, zestawy można kupić już od 25 zł, co sprawia, że jest to hobby na kieszeń niemal każdego emeryta.

Decoupage, czyli sposób na sprawne dłonie. Jak to hobby wspiera seniorów?

Decoupage to sztuka zdobienia przedmiotów poprzez naklejanie na nie wzorów wyciętych z papieru lub serwetek. To nie tylko magiczny sposób na danie drugiego życia starym meblom czy pudełkom, ale także doskonałe ćwiczenie na sprawne dłonie. Badania przeprowadzone na grupie 120 seniorów wykazały, że po zaledwie 12 tygodniach regularnych zajęć precyzja ruchów dłoni poprawiła się u nich aż o 27%. Warto wiedzieć, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, jest to aktywność szczególnie polecana osobom z ograniczeniami ruchowymi. Można ją wykonywać na siedząco i nie wymaga skomplikowanego sprzętu, co czyni ją idealnym hobby dla wielu osób.

Nie tylko w domu. Gdzie szukać darmowych warsztatów i zajęć dla seniorów?

Tworzenie w samotności bywa przyjemne, ale rękodzieło w grupie to zupełnie nowy wymiar korzyści. Jak podkreśla Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, wspólne zajęcia mogą zredukować poczucie izolacji społecznej aż o 41%. Gdzie zatem szukać inspiracji i towarzystwa? Warto rozejrzeć się za lokalnymi możliwościami. W Polsce działa ponad 1200 klubów seniora, a większość z nich organizuje specjalne programy na zimowe miesiące. Dodatkowo, dzięki rządowemu programowi „Aktywna Jesień Życia”, zajęcia twórcze są finansowane w niemal wszystkich gminach. To znacząco ułatwia dostęp do kultury i pozwala na aktywne spędzanie czasu bez nadwyrężania domowego budżetu.