Zwrot towaru z pokazu? Sprawdź, kiedy masz na to aż 30 dni

Ile masz czasu na zwrot towaru z pokazu? Poznaj terminy 14 i 30 dni

Każdemu z nas jako konsumentom przysługuje niezwykle ważne prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny, zwłaszcza gdy umowę zawarliśmy przez telefon lub poza sklepem, na przykład na popularnej prezentacji. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, na taką decyzję mamy standardowo 14 dni od momentu otrzymania produktu. To cenny czas na spokojne przemyślenie zakupu, bez presji i pośpiechu, które niestety często towarzyszą pokazom handlowym.

Co więcej, przepisy stanowią dla nas swoistą tarczę ochronną w sytuacjach, gdy sprzedawca pojawia się w naszym domu bez zaproszenia lub gdy umowę zawieramy podczas zorganizowanej wycieczki. W takich szczególnych przypadkach termin na odstąpienie od umowy został wydłużony do 30 dni. To ważny sygnał, że nasze prawa są wzmocnione. Warto też wiedzieć, że jeśli sprzedawca nie poinformował nas o tym prawie, termin na rezygnację automatycznie wydłuża się aż do 12 miesięcy.

Jak skutecznie odstąpić od umowy? Instrukcja krok po kroku

Procedura rezygnacji z niechcianego zakupu jest na szczęście prostsza, niż mogłoby się wydawać. Aby skutecznie odstąpić od umowy, wystarczy złożyć sprzedawcy pisemne oświadczenie woli. Można to zrobić listownie, mailowo lub przez specjalny formularz na stronie internetowej firmy. Wzór takiego pisma jest nawet załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta i powinien zawierać nasze dane, datę zawarcia umowy oraz wyraźną prośbę o zwrot pieniędzy. Kluczowe jest, by wysłać oświadczenie przed upływem terminu (14 lub 30 dni), nawet jeśli sprzedawca otrzyma je z opóźnieniem. Po wysłaniu pisma mamy 14 dni na odesłanie towaru, a przedsiębiorca ma tyle samo czasu na zwrot pełnej kwoty, którą zapłaciliśmy.

Koszty zwrotu towaru. Sprawdź, kiedy to sprzedawca musi za nie zapłacić

Kwestia kosztów zwrotu towaru często budzi wątpliwości, ale przepisy są tu jasne. Co do zasady, koszty odesłania produktu ponosi kupujący, jednak jest tu jeden bardzo ważny warunek. Sprzedawca musi nas o tym wcześniej wyraźnie poinformować. Jeżeli takiej informacji nie otrzymaliśmy, to obowiązek pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej spada na przedsiębiorcę. Co istotne, sprzedawca ma obowiązek zwrócić nam nie tylko cenę towaru, ale również koszt jego pierwotnej dostawy. Jest też dodatkowy bezpiecznik. W przypadku umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub niezamówionej wizyty, sprzedawca nie ma prawa przyjmować od nas płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Skala oszustw na pokazach. Sprawdź, jak nie dać się nabrać przez telefon

Niestety, to właśnie seniorzy często stają się celem nieuczciwych praktyk i agresywnych technik sprzedaży. Potwierdzają to niepokojące dane i zdecydowane działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przykładowo, w 2024 roku UOKiK skontrolował 27 pokazów handlowych, a w wielu przypadkach kontrolerzy działali incognito, co pomogło nałożyć dotkliwe kary za wprowadzanie klientów w błąd. Skala problemu jest ogromna, o czym świadczy fakt, że tylko w sprawach dotyczących telesprzedaży szkody oszacowano na ponad 40 milionów złotych, a pokrzywdzonych zostało ponad 80 tysięcy osób. To pokazuje, jak ważne jest, aby znać swoje prawa konsumenta.

Szczególną czujność warto zachować podczas zakupów przez telefon, gdzie oszuści bywają wyjątkowo natarczywi. Warto pamiętać o kluczowej zasadzie, że sama zgoda wyrażona w trakcie rozmowy nie wystarczy do zawarcia umowy. Sprzedawca ma prawny obowiązek przedstawić się na początku rozmowy, a następnie potwierdzić wszystkie warunki umowy na papierze lub innym trwałym nośniku, na przykład w wiadomości e-mail. Bez tego potwierdzenia umowa jest nieważna.

Gdzie zgłosić problem ze zwrotem towaru? Te instytucje pomogą ci za darmo

Co jednak zrobić, gdy sprzedawca utrudnia zwrot pieniędzy i ignoruje nasze oświadczenie o odstąpieniu od umowy? W takiej sytuacji nie jesteśmy bezradni. Warto szukać bezpłatnej pomocy u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, a także w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, które wspierają w polubownym rozwiązywaniu sporów. Należy również pamiętać o niezwykle ważnej zasadzie dotyczącej reklamacji towaru: jeśli sprzedawca nie odpowie na nią w ciągu 14 dni, uważa się ją za uznaną. To potężne narzędzie, które daje nam realną przewagę w starciu z nieuczciwą firmą.