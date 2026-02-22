Ubezpieczenie grupowe po emeryturze. Zwróć uwagę na te zapisy w nowej umowie

Kontynuacja ubezpieczenia grupowego to często jedyna szansa na polisę bez ankiety medycznej po 60 roku życia

Analiza rynku wskazuje, że indywidualny koszt polisy dla seniora może być wyższy od składki grupowej nawet o 40%

Eksperci ostrzegają, że kontynuowana polisa grupowa może mieć ukryty okres karencji i znacznie mniejszy zakres ochrony

Gwarancja warunków w nowej umowie po przejściu na emeryturę obowiązuje najczęściej tylko przez 12 miesięcy

Ubezpieczenie grupowe a emerytura. Co zrobić, gdy tracisz ochronę z pracy?

Przejście na emeryturę to nowy rozdział w życiu, ale często wiąże się też z utratą benefitów pracowniczych, w tym ubezpieczenia grupowego. Wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) ochrona z polisy firmowej automatycznie wygasa, stawiając seniora przed ważną decyzją, jakie ubezpieczenie na życie dla seniora wybrać. Problem ten dotyczy coraz większej grupy Polaków, ponieważ według danych Głównego Urzędu Statystycznego odsetek osób w wieku 60+ wzrósł z 17,2% w 2005 roku do 26,3% pod koniec 2023 roku.

Na szczęście większość towarzystw ubezpieczeniowych, takich jak PZU Życie SA, Allianz czy NN, oferuje możliwość indywidualnej kontynuacji polisy grupowej. Największą zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności przechodzenia badań lekarskich, co jest kluczowe dla osób z problemami zdrowotnymi. Stajemy więc przed wyborem: czy kontynuować dotychczasową ochronę ubezpieczeniową na nowych warunkach, czy szukać zupełnie nowej polisy na rynku?

Jaki jest koszt polisy dla seniora i dlaczego indywidualna jest droższa?

Przejście z ubezpieczenia grupowego na indywidualne wiąże się ze znacznym wzrostem miesięcznej składki, która może być wyższa średnio o 15-40% przy porównywalnym zakresie ochrony. Według analiz rynku, najniższe składki w ramach ubezpieczenia po 60. roku życia zaczynają się od około 76-100 zł miesięcznie za polisę z sumą ubezpieczenia na poziomie 80-95 tysięcy złotych. Trzeba mieć jednak na uwadze, że cena rośnie wraz z wiekiem – osoba w wieku 75 lat zapłaci za tę samą ochronę znacznie więcej.

Wyższa cena wynika z prostej kalkulacji ryzyka. W polisie grupowej jest ono rozłożone na wielu pracowników, podczas gdy w indywidualnej w całości obciąża jedną osobę. Warto to uwzględnić w domowym budżecie, zwłaszcza w kontekście nadchodzącej waloryzacji świadczeń. Od marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wzrośnie do 1978,49 zł brutto, co może ułatwić niektórym seniorom pokrycie kosztów dodatkowej ochrony.

Kontynuacja ubezpieczenia grupowego. Na te zapisy w umowie musisz uważać

Decydując się na kontynuację polisy, kluczowe jest, aby dokładnie przeczytać nową umowę, ponieważ warunki mogą się znacząco różnić od tych w planie pracowniczym. Przede wszystkim, zakres ochrony często ulega zmniejszeniu: dla przykładu, liczba objętych ochroną procedur chirurgicznych może spaść z 610 do 389. Co więcej, gwarancja utrzymania warunków jest zwykle ograniczona czasowo, najczęściej do 12 miesięcy, po których ubezpieczyciel może podnieść składkę lub ograniczyć zakres. Dobrym pomysłem jest też sprawdzenie, czy umowa nie wprowadza okresu karencji, sięgającego nawet 36 miesięcy, w którym ochrona w razie niektórych chorób jeszcze nie zadziała.

Ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej. Kiedy to jedyna opcja dla seniora?

Pomimo wyższej ceny i możliwych ograniczeń, indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego ma jedną, fundamentalną zaletę: brak ankiety medycznej i badań lekarskich. Dla wielu seniorów, którzy z wiekiem nabyli różne schorzenia, taka polisa bez ankiety medycznej to często jedyna szansa na zdobycie ochrony bez wykluczeń zdrowotnych lub zaporowej ceny. Choć na rynku dostępne są specjalne pakiety dla seniorów z ochroną nawet do 85. roku życia, zazwyczaj wymagają one przynajmniej szczegółowej deklaracji o stanie zdrowia. Kontynuacja polisy firmowej stanowi więc cenną siatkę bezpieczeństwa dla tych, którzy obawiają się, że ze względu na historię leczenia nie mogliby liczyć na ochronę z nowej, indywidualnej umowy.