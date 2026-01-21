Profil Zaufany to koniec kolejek w urzędach. Warto jednak wiedzieć o jednej ważnej zmianie

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło specjalną ścieżkę, dzięki której założenie Profilu Zaufanego dla osób 70+ jest możliwe podczas wideorozmowy z urzędnikiem

Posiadanie Profilu Zaufanego umożliwia załatwienie ponad 50 różnych spraw bez wychodzenia z domu, od złożenia wniosku o dowód po sprawdzenie emerytury

Dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają, że urzędy oferują coraz szersze wsparcie dla seniorów w zakresie obsługi cyfrowej

Co to jest Profil Zaufany i jakie sprawy załatwisz bez wychodzenia z domu?

Profil Zaufany to bezpłatny i bezpieczny cyfrowy klucz do świata urzędów, który pozwala potwierdzić naszą tożsamość w internecie. Działa niczym elektroniczny dowód osobisty, dzięki któremu możemy logować się do różnych systemów administracji publicznej i załatwiać sprawy bez wychodzenia z domu. Co ważne, złożony za jego pomocą podpis elektroniczny ma taką samą moc prawną jak ten odręczny na papierowym dokumencie.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, każdy obywatel może posiadać tylko jeden profil, który jest ważny przez 3 lata, ale jego ważność można w dowolnym momencie bezpłatnie przedłużyć. Umożliwia on załatwienie online ponad 50 różnych spraw, od złożenia wniosku o dowód osobisty, przez sprawdzenie wysokości emerytury w ZUS, aż po rozliczenie podatków. To ogromna oszczędność czasu i niezwykła wygoda, zwłaszcza gdy chcemy uniknąć kolejek w urzędach.

Profil Zaufany dla osób 70+. Jak założyć go podczas wideorozmowy z urzędnikiem?

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało specjalną, uproszczoną ścieżkę zakładania profilu przez internet. Wystarczy umówić się na wideorozmowę z urzędnikiem, która potrwa około 30 minut, czyli dwa razy dłużej niż standardowo. Taki zapas czasu pozwala na spokojnie wszystko wyjaśnić i przejść przez cały proces krok po kroku. Podczas zakładania konta trzeba będzie ustalić nazwę użytkownika i hasło oraz podać dane kontaktowe. Warto w tym momencie poprosić o wsparcie dzieci lub wnuki, zwłaszcza przy tworzeniu adresu e-mail, jeśli jeszcze go nie posiadamy.

Zmiany w kontakcie z urzędem. Co warto wiedzieć o aplikacji mObywatel i e-Doręczeniach?

Od 1 stycznia tego roku Profil Zaufany został jeszcze mocniej zintegrowany z aplikacją mObywatel, która staje się naszym osobistym centrum do załatwiania spraw urzędowych. Co to oznacza w praktyce? Powiadomienia i wiadomości z urzędów będą trafiać bezpośrednio do aplikacji w telefonie. To ważna zmiana, która ma na celu ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z administracją.

Integracja z aplikacją to część szerszego planu cyfryzacji, który obejmuje także obowiązkowe e-Doręczenia, czyli oficjalną korespondencję elektroniczną z urzędami. Warto również pamiętać, że do bezpiecznego logowania coraz częściej będzie potrzebny dowód osobisty z warstwą elektroniczną, czyli tak zwany e-dowód. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i usprawnienie kontaktu obywateli z urzędami w całej Polsce.

Gdzie seniorzy mogą szukać pomocy w obsłudze e-urzędu? Informacje o wsparciu

Jak najbardziej! Administracja publiczna prowadzi specjalne akcje edukacyjne, aby pomóc seniorom odnaleźć się w cyfrowym świecie i bezpiecznie korzystać z jego możliwości. Kampania „Seniorze – spotkajmy się w sieci”, której twarzą jest aktorka Barbara Bursztynowicz, ma na celu oswojenie starszych osób z internetem i pokazanie, jak bezpiecznie załatwiać sprawy online. To ważny krok w kierunku budowania świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci dla seniorów. W ramach podobnych inicjatyw przygotowano proste broszury i filmy instruktażowe.