Nie zapominaj o tym, a makijaż będzie dłużej się trzymał. Proste zasady, dzięki którym podkład będzie wyglądał świeżo i naturalnie przez cały dzień

Makijaż, który będzie świetnie wyglądał po całym dniu, to marzenie wielu osób. Często inwestujemy w coraz lepsze podkłady, bazy czy pudry, zapominając o tym, że prawdziwym fundamentem trwałego makijażu jest odpowiednia pielęgnacja skóry. To właśnie ona decyduje o tym, jak kosmetyki będą się zachowywać na twarzy w ciągu dnia. Ekspertka marki Clarena podpowiada, na co zwrócić uwagę, przygotowując skórę do makijażu.

Co zrobić aby makijaż dłużej się trzymał? Zacznij od oczyszczania

W pielęgnacji niezwykle ważne jest rozróżnienie dwóch elementarnych kroków: demakijażu i oczyszczania. To etapy, które często są ze sobą mylone, choć ich rola jest całkowicie odmienna. Demakijaż odpowiada za rozpuszczenie makijażu i filtrów SPF, które osadzają się na skórze przez cały dzień. Dopiero na oczyszczonej z makijażu powierzchni można wykonać właściwe mycie – etap, który usuwa resztki zanieczyszczeń, nadmiar sebum i przygotowuje cerę do dalszej pielęgnacji.

– Oczyszczanie to absolutny fundament. Skóra, która nie została odpowiednio umyta, zawsze zdradzi to w makijażu: podkład będzie się rolował, zbierał w załamaniach, a cera szybciej zacznie się przetłuszczać – podkreśla Małgorzata Pindur, Dyrektor Działu Marketingu, Badań i Rozwoju w Popławska Group, właściciela marki Clarena.

Tonizacja – niedoceniany krok o kluczowym znaczeniu

Chociaż tonizacja bywa pomijana w domowej pielęgnacji, w profesjonalnej kosmetologii stanowi nieodłączny element rutyny. To etap, który przywraca skórze naturalne pH zaburzone w procesie oczyszczania, a jednocześnie przygotowuje ją na dalsze produkty. Dzięki tonizacji skóra jest bardziej elastyczna, mniej reaktywna i lepiej przyjmuje składniki aktywne zawarte w kremach oraz serum. W efekcie makijaż rozprowadza się równomiernie, nie zbiera w zagłębieniach i zachowuje świeżość znacznie dłużej.

Złuszczanie – wygładzenie, które widać pod każdym podkładem

Peeling jest jednym z kluczowych elementów pielęgnacji prowadzących do widocznej poprawy wyglądu makijażu. Regularne, delikatne złuszczanie usuwa martwe komórki naskórka, wygładza powierzchnię skóry i sprawia, że produkty kolorowe lepiej stapiają się z cerą. Jednak nadmierna ostrość peelingów może przynieść więcej szkody niż pożytku – dlatego tak ważny jest ich odpowiedni dobór, zwłaszcza w przypadku skór wrażliwych. To właśnie tu najlepiej sprawdzają się peelingi enzymatyczne, które działają subtelnie, ale skutecznie.

Krem na dzień i na noc – dlaczego nie mogą być takie same

Choć często używa się ich zamiennie, krem na dzień i krem na noc pełnią zupełnie różne funkcje. Ten pierwszy ma przede wszystkim przygotować cerę na kontakt z makijażem – nawilżyć, wygładzić i stworzyć lekką, ochronną warstwę. Natomiast krem na noc skupia się na regeneracji i odbudowie bariery hydrolipidowej. To rozróżnienie ma ogromny wpływ na wygląd makijażu: skóra dobrze nawilżona, lecz nie obciążona, sprawia, że podkład zachowuje naturalność i świeżość.

Przykład kompletnej rutyny przygotowującej skórę pod makijaż

Jak powinna wyglądać pielęgnacja w praktyce? Coraz więcej marek kosmetycznych dąży do tego, by oferować klientkom kompleksowe linie, które pozwalają przeprowadzić wszystkie kluczowe etapy pielęgnacji w spójny, harmonijny sposób. Takie podejście ułatwia budowanie codziennej rutyny i zapewnia, że poszczególne produkty wzajemnie się uzupełniają.

Przykładem takiej koncepcji jest Sensi Peptide Line – seria opracowana przez Clarenę z myślą o skórach delikatnych, reaktywnych i wymagających szczególnej troski. Rutyna oparta na tej linii łączy skuteczność z wyjątkową łagodnością: pianka oczyszczająca usuwa zanieczyszczenia bez naruszania bariery skóry, peeling enzymatyczny subtelnie wygładza naskórek i przygotowuje cerę na kolejne kroki, a maska kojąca przywraca komfort i równowagę.

– Sensi Peptide Line powstała z myślą o osobach, które chcą dbać o skórę konsekwentnie, ale bez ryzyka podrażnień. To rutyna, która działa jak idealna baza pod makijaż – skóra staje się miękka, gładka i wyciszona – dodaję Małgorzata Pindur.

Pielęgnacja to proces, który widać w makijażu

Efekt udanego makijażu nie zaczyna się od podkładu. Zaczyna się od pielęgnacji – od codziennych rytuałów, które budują zdrowie skóry, a dopiero później jej wygląd. Właśnie dlatego zasada „najpierw pielęgnacja, potem makijaż” nie jest wskazówką, a koniecznością. To ona decyduje o świeżości, trwałości i naturalnym efekcie, który utrzymuje się przez cały dzień.

