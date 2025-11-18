Włóż do za grzejnik i idź spać. Rano obudzisz się w innym mieszkaniu. Będzie przyjemnie ciepło, a ty będzie mógł zrezygnować ze skarpet

Ciepło z grzejników często ucieka w niewykorzystany sposób, zwłaszcza w kierunku ściany.Profesor Vincenzo Schettino, ekspert fizyki, wyjaśnia, jak grzejniki oddają ciepło i gdzie popełniamy błędy.Istnieje prosty trik, który pozwoli Ci maksymalnie wykorzystać potencjał grzewczy kaloryfera. Odkryj, jak zwykła folia aluminiowa może zwiększyć efektywność grzewczą i obniżyć rachunki!

Porwij i włóż za grzejnik. Już po godzinie poczujesz większe ciepełko

Wydaje się, że grzejnik nie jest zbyt skomplikowanym urządzeniem. To bardzo prosty mechanizm, przepływająca woda lub powietrze w kaloryferach nagrzewa przestrzeń. Na ciepło w pokoju wpływa jednak nie tylko poziom grzania wybrany na grzejniku, ale także szereg innych zmiennych. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest niewykorzystywanie potencjału grzewczego kaloryfera. Dość często wskazywany błędem jest zasłanianie i zastawianie grzejników. W ten sposób blokujesz cieple powietrze, które nie roznosi się po pomieszczeniu. Profesor Vincenzo Schettino znany ekspert w dziedzinie fizyki zwrócił uwagę, że wiele nagrzanego powietrza z grzejników jest marnowane. Podkreślił on, iż mimo, że grzejniki najczęściej zamontowane są przy ścianie to i tak grzeją równo na obie strony. Oznacza to, że część ciepła jest marnuje.

- Grzejniki przekazują ciepło na różne sposoby: przez kontakt, konwekcję oraz promieniowanie - wskazał profesor Schettino.

Istnieje sposób, który pozwoli Ci maksymalnie wykorzystać moc grzejnika. Dzięki niemu w domu zrobi się cieplej, a rachunki pozostaną na tym samym poziomie. Schettino wskazuje, że najlepsze są najprostsze rozwiązania. Jego zdaniem już zwykła folia aluminiowa sprawi, że będziesz w stanie lepiej wykorzystać działania kaloryfera. - Aby uniknąć utraty ciepła promieniowanego od tylnej strony grzejnika (bo grzejnik promieniuje także do tyłu) przez ścianę, umieśćmy między grzejnikiem a ścianą arkusz folii aluminiowej - podpowiada Schettino.

Wystarczy, że przygotujesz kilka arkuszy folii aluminiowej i włożysz je błyszczącą stroną za grzejnik. Dzięki temu folia będzie odbijała ciepło w stronę pomieszczenia. Ten prosty sposób sprawi, że w pokoju zrobi się cieplej, bez konieczności zwiększania mocy grzejnika.

Folię aluminiową możesz wykorzystać także na odwrót. Latem wiele osób rozkłada nią na oknach. Błyszcząca strona powinna być umieszczona na zewnątrz. Tak zamontowana folia aluminiowa będzie odbijać promienie słoneczne, a mieszkanie nie będzie się nagrzewać.