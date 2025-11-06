Robisz to? Płacisz nawet kilkaset złotych więcej za ogrzewanie. To największy grzech Polaków w sezonie grzewczym. Nie musisz zmieniać nic na kaloryferze

Wielu Polaków nieświadomie popełnia błąd w sezonie grzewczym, który prowadzi do znacznych strat ciepła i wyższych rachunków.

Zasłanianie grzejników meblami lub zasłonami może zmniejszyć ich wydajność nawet o 25%, co oznacza straty rzędu setek złotych rocznie.

Dowiedz się, jak prawidłowo ustawić termostat na kaloryferze, aby efektywnie ogrzewać dom i unikać niepotrzebnych wydatków.

To największy grzech Polaków w sezonie grzewczym. Tracą przez to nawet setki złotych

Kaloryfery to podstawa ciepła w domu w większości polskich gospodarstw domowych. Nagrzana woda przepływająca przez rury, a następnie przed grzejniki ogrzewa powietrze w mieszkaniach. Większość kaloryferów posiada uchwyty pozwalające ustawić mniejszą lub większość moc grzania. Wydaje się, że ustawiając wyższy poziom w pomieszczeniach będzie cieplej. To pułapka myślowa, które może skończyć się zimnym mieszkaniem i wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Wszystko przez błędy, jakie sami popełniamy.

Największym grzechem popełnianym w sezonie grzewczym jest zasłanianie grzejników. To banalna czynność może kosztować nas setki złotych w skali roku. Ograniczenie przestrzeni wokół grzejników może zmniejszyć ich wydajność nawet o 25 proc., w zależności od tworzywa osłony. Oznacza to, że kaloryfer, aby ogrzać pomieszczenie będzie zużywał więcej energii, a ty będziesz go rozkręcać na wyższe ustawienia. Tym samym, grzejnik będzie rozgrzany do czerwoności, a w pomieszczeniu może być nadal ledwo ciepło. Według wyliczeń takie działanie może zwiększyć rachunki za ogrzewanie nawet o kilkaset złotych w skali roku.

Najwięcej ciepła tracisz zasłaniając grzejnik meblami. Najgorsze, co możesz zrobić to postawić przed kaloryferem szafkę, kanapę, a nawet stół. Meble mogą całkowicie zablokować rozprzestrzenianie się ciepłego powietrza po wnętrzu. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że nie tylko meble blokują ogrzewania. Również zasłony i firanki mogą zmniejszać efektywność kaloryferów. Im grubszy materiał, tym więcej ciepła tracimy. Eksperci wskazują, że w sezonie grzewczym należy jak najczęściej odsłaniać zasłony.

Jak ustawić termostat na kaloryferze?

Grzejniki w Polskich domach wyposażone najczęściej są w termostaty ze skalą od 0 do 5. Według logiki "0" ma oznaczać wyłączony kaloryfer, a "5" najsilniejsze grzanie. Okazuje się jednak, że producenci grzejników oraz specjaliści wcale nie zalecają ustawiania kaloryferów na poziomie 5.

Co oznaczają cyfry na termostacie na grzejniku?

Śnieżynka lub cyfra 0 - grzejnik utrzymuje temperaturę 6-8 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 1 - w pomieszczeniu uzyskasz temperaturę 12-13 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 2 - temperatura na tym poziomie to ok. 15 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 3 - temperatura w pomieszczeniu wyniesie 18-20 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 4 - w pomieszczeniu będą 22-24 stopnie Celsjusza.

Grzejnik na 5 - temperatura w pomieszczeniu wyniesie nawet 28 stopni Celsjusza

Specjaliści zalecają, aby do nagrzewania mieszkania używać poziomie 2 lub 3. Poziom 4 może być używany w pokojach dziecięcych. Okazuje się jednak, że poziom 5 wcale nie jest rekomendowany. Nie przyspieszy on nagrzewania się powietrza. Wpłynie jedynie na wysokość rachunków oraz może sprawić, że powietrze w pomieszczeniu będzie bardziej suche.