Zima to dość problematyczny okres dla kierowców. Nie chodzi wyłącznie o niekorzystne warunki panujące na drogach, ale również o wiele komplikacji pojawiających się bezpośrednio w aucie. Z pewnością jedną z najbardziej dokuczliwych są zaparowane szyby w samochodzie, które nie tylko negatywnie wpływają na komfort użytkowania pojazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, gdyż znacząco pogarszają widoczność. Inną sprawą, której chyba doświadczył każdy kierowca są zamarznięte szyby w samochodzie. Najczęściej dotyka nas to o poranku, kiedy spieszymy się do pracy lub na spotkanie. Po mroźnej nocy na szybach osadza się dosłownie lód, który najczęściej próbujemy zeskrobać. Jest to jednak czasochłonne zajęcie, które niekoniecznie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Jak zatem poradzić sobie z zamarzniętymi szybami w samochodzie bez skrobania? Istnieje na to pewnie szybki i skuteczny sposób. Wystarczy przygotować w domu płyn, który zadziała na lód rozmrażająco. Ja wlewam jedną szklankę alkoholu do 100 ml wody, przelewam do butelki z atomizerem i w razie potrzeby spryskuję tym płynem zamarznięte szyby w swoim samochodzie. W dosłownie trzy sekundy są gotowe do jazdy.

Co zrobić, aby szyby w samochodzie nie parowały?

Jak już wspomniałam wcześniej, poza zamarzniętymi szybami, również te zaparowane stanowią spory problem kierowców. Na szczęście istnieje skuteczny sposób na zaparowane szyby w samochodzie, który pomoże pozbyć się problemu raz na zawsze. Wystarczy wetrzeć w ich powierzchnię (od środka auta) piankę do golenia, która nadaje właściwości hydrofobowych. Najpierw starannie osusz szyby. Oczywiście, jeśli są brudne, to je umyj płynem. Następnie wyciśnij jedną miarkę kosmetyku na ściereczkę z mikrofibry i starannie je wypoleruj.