Szukasz pracy po 50-tce? Nowe przepisy dają więcej urlopu i większe szanse

Eksperci wskazują, że obowiązujący od stycznia zakaz dyskryminacji wiekowej zmienia zasady szukania pracy po 50-tce

Rządowe dofinansowanie do 24 tysięcy złotych czyni zatrudnienie pracownika po pięćdziesiątce bardzo atrakcyjnym dla firm

Analizy rynku pracy ujawniają, w których branżach doświadczenie dojrzałych kandydatów jest teraz najbardziej poszukiwane

Nowelizacja prawa pracy wlicza umowy zlecenia do stażu, co wielu osobom przyspiesza prawo do dłuższego urlopu

Szukasz pracy po 50-tce? Zobacz, jakie masz nowe prawa i możliwości

Według najnowszych danych z monitoringu rynku pracy, kandydaci w wieku 50-64 lat szukają zatrudnienia średnio przez ponad 7 miesięcy. To niepokojący sygnał i niestety najdłuższy czas oczekiwania w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. Często wynika to z obaw pracodawców o tak zwane „zamrożenie” kompetencji, na co zwracają uwagę eksperci zajmujący się rynkiem pracy. Na szczęście, od 1 stycznia tego roku obowiązuje zakaz dyskryminacji ze względu na wiek przy zatrudnianiu, co daje potężne narzędzie do walki z nierównym traktowaniem.

Sama ochrona prawna to jednak nie wszystko. Nutkę optymizmu przynosi zmieniające się podejście samych firm. Badania przeprowadzone na dużej grupie pracodawców pokazują, że coraz częściej stawiają oni na bogate doświadczenie, szczególnie w sektorach usług dla seniorów. Co więcej, bieżące analizy rynku pracy podkreślają, że najbardziej poszukiwane dziś kompetencje, takie jak zarządzanie ryzykiem, zasobami czy zespołem, to domena właśnie dojrzałych, doświadczonych pracowników. To ważny krok w kierunku pełnej aktywizacji zawodowej osób dojrzałych.

Praca dla osób 50+. Te branże i zawody najbardziej cenią doświadczenie

Zastanawiasz się, gdzie szukać pracy po 50-tce? Analizy ekspertów od rekrutacji wskazują, że najwięcej szans oferuje branża ubezpieczeniowa, sektor medyczny i opiekuńczy oraz szeroko pojęty handel. W tych dziedzinach życiowe doświadczenie i dojrzałość są bezcenne w budowaniu zaufania klienta. Warto również rozważyć zmianę branży i zwrócić uwagę na zupełnie nowe zawody, takie jak towarzysz osób starszych.

Nowoczesne CV dla osoby 50+. Jakie elementy są kluczowe, by zdobyć pracę?

Kluczem do sukcesu jest nowoczesne CV. Zgodnie ze wskazówkami doradców zawodowych, dokument dojrzałego kandydata nie powinien przekraczać dwóch-trzech stron i warto w nim skoncentrować się na ostatnich 15 latach kariery. Zamiast tworzyć chronologiczną listę obowiązków, dobrym pomysłem jest umieszczenie na samej górze krótkiego profilu zawodowego. Wystarczą 3-4 zdania podsumowujące kluczowe kompetencje i cel zawodowy. Przy opisie osiągnięć świetnie sprawdza się metoda STAR (Sytuacja-Zadanie-Działanie-Rezultat), która pozwala konkretnie przedstawić wymierne efekty swoich działań. Warto w takim CV podkreślić umiejętności biznesowe, analityczne oraz komunikacyjne, które są obecnie najbardziej pożądane przez pracodawców.

Więcej urlopu i dofinansowanie. Na jakie wsparcie możesz liczyć po 50-tce?

Od stycznia tego roku weszła w życie kluczowa zmiana w Prawie Pracy, która z pewnością ucieszy wiele osób. Nowe przepisy wliczają do stażu pracy umowy zlecenia, agencyjne oraz okres prowadzenia działalności gospodarczej. Co to oznacza w praktyce? Wiele osób znacznie szybciej nabędzie prawo do dłuższego, 26-dniowego urlopu wypoczynkowego. To istotne ułatwienie, które pozwala na lepsze pogodzenie życia zawodowego z prywatnym, co, jak pokazują badania, jest absolutnym priorytetem dla ponad połowy pracowników w Polsce.

Poza zmianami w prawie warto pamiętać, że dostępne są także konkretne programy wsparcia dla osób powracających na rynek pracy. Rządowe inicjatywy oferują pracodawcom nawet 24 tysiące złotych dofinansowania za zatrudnienie osoby po pięćdziesiątce, co czyni taką kandydaturę bardzo atrakcyjną finansowo. Dodatkowo, programy takie jak „Senior-Mentor” czy „Aktywni 50+”, organizowane przez urzędy pracy i ZUS, oferują bezpłatne doradztwo zawodowe oraz szkolenia z tak potrzebnych dziś kompetencji cyfrowych.