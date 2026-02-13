Wypłata emerytury z bankomatu może być droższa. Ważny limit zmieni się już za kilka miesięcy

Rzecznik Finansowy wyjaśnia, czym jest Podstawowy Rachunek Płatniczy i komu przysługuje darmowe konto dla seniora

Dane ZUS ujawniają, dlaczego emerytura na konto bankowe to obecnie najbezpieczniejsza forma otrzymywania świadczeń

Certyfikat „OK SENIOR®” to praktyczna wskazówka, jak znaleźć bank przyjazny seniorom i uniknąć ukrytych opłat za konto

Emerytura na konto bankowe zamiast do ręki. Jakie są tego zalety?

Czasy, gdy listonosz z emeryturą był najbardziej wyczekiwanym gościem miesiąca, powoli stają się sentymentalnym wspomnieniem. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, obecnie już ponad 80% świadczeniobiorców otrzymuje pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy. To spora zmiana, biorąc pod uwagę, że jeszcze w 2005 roku z tej formy korzystało zaledwie 40% uprawnionych.

Za tym trendem stoją bardzo praktyczne powody, przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo pieniędzy. Środki przechowywane na koncie są chronione przed kradzieżą, a dostęp do nich mamy w każdej chwili, bez potrzeby trzymania dużej gotówki w domu. To daje bezcenny spokój ducha. Co równie ważne, przelew emerytury jest całkowicie bezpłatny, co czyni go korzystnym rozwiązaniem zarówno dla seniora, jak i dla samego ZUS.

Czym jest Podstawowy Rachunek Płatniczy i komu przysługuje konto za 0 zł?

Warto wiedzieć, że każdy senior, który nie posiada jeszcze konta w banku, ma ustawowe prawo do założenia Podstawowego Rachunku Płatniczego (PRP). To w praktyce darmowe konto dla seniora, gwarantowane przepisami unijnymi. Bank nie może przy nim wymagać spełnienia żadnych dodatkowych warunków, jak comiesięczne wpływy czy określona liczba płatności kartą.

Jak informuje Rzecznik Finansowy, w ramach takiego bezpłatnego konta jego właściciel otrzymuje konkretny pakiet usług. Obejmuje on między innymi pięć darmowych przelewów w miesiącu oraz pięć bezpłatnych wypłat gotówki z bankomatów nienależących do naszego banku. Taki pakiet w zupełności wystarcza do podstawowego zarządzania finansami, bez obaw o jakiekolwiek ukryte opłaty za konto bankowe.

Niższy limit wypłat w bankomatach Euronet. Jak uniknąć dodatkowych opłat?

Warto pamiętać o istotnej zmianie, która czeka nas już od 1 lipca 2026 roku i dotyczy wypłat gotówki. Największy operator bankomatów w Polsce, sieć Euronet, planuje obniżyć jednorazowy limit wypłaty BLIK z obecnych 800 zł do zaledwie 200 zł.

Jak znaleźć bank przyjazny seniorom? Zwróć uwagę na ten certyfikat

Wybierając bank, dobrze jest zwrócić uwagę nie tylko na samą ofertę konta, ale także na jakość obsługi klienta w placówce. Pomocnym wskaźnikiem może być certyfikat „OK SENIOR®”, przyznawany oddziałom, które są specjalnie dostosowane do potrzeb klientów po 60. roku życia. Jak informują banki wyróżnione tym certyfikatem, takie odznaczenie gwarantuje dostęp do cierpliwych i wykwalifikowanych doradców, a także uproszczone procedury i przejrzyste materiały. To ważny sygnał, że w danym miejscu senior może liczyć na wsparcie i załatwienie swoich spraw bez zbędnego stresu.