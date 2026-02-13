Tragedia na Pomorzu. Nocny pożar i ewakuacja mieszkańców. Strażacy przekazali tragiczne wieści

Dawid Piątkowski
2026-02-13 9:11

Dramatyczna noc na Pomorzu w powiecie kościerskim. Tuż przed godziną 3 nad ranem z czwartku na piątek (12/13 lutego) wybuchł pożar w jednym z mieszkań w miejscowości Góra w gminie Stara Kiszewa. Na miejsce przyjechały służby, którym udało się opanować ogień. Niestety, w wyniku tego zdarzenia, jedna osoba poniosła śmierć. Z sąsiednich lokali ewakuowano 10 osób, którym zapewniono tymczasowe schronienie. Szczegóły poniżej.

Tragedia na Pomorzu! Pożar wybuchł o trzeciej nad ranem. Ewakuowano mieszkańców. Nie żyje jedna osoba

  • Tragiczny pożar w miejscowości Góra na Pomorzu.
  • Jedna osoba zginęła, a dziesięciu mieszkańców ewakuowano z budynku.
  • Służby ustalą, co doprowadziło do pożaru.
  • Jak przebiegała akcja ratunkowa?

Pożar mieszkania w miejscowości Góra, gmina Stara Kiszewa. Jedna osoba nie żyje

Pożar mieszkania w gminie Stara Kiszewa! Tuż przed godziną 3 nad ranem z czwartku na piątek (12/13 lutego) wybuchł pożar w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym w miejscowości Góra na Pomorzu. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, którym udało się opanować ogień.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim", z objętego pożarem mieszkania ewakuowano jedną osobę. Na miejscu prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon.

Z sąsiednich lokali ewakuowano 10 mieszkańców. Urząd Gminy Stara Kiszewa zapewnił im tymczasowe miejsca zakwaterowania. W akcji gaśniczej brało udział około 20 strażaków. Okoliczności i przyczyny pożaru będą wyjaśniane.

