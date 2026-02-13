Bójka w obiekcie sportowym w Kościerzynie. Nowe ustalenia. Zapadła decyzja wobec trzech pseudokibiców

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-13

Wracamy do sprawy bójki, do której doszło w Kościerzynie. Grupa pseudokibiców targnęła do obiektu sportowego gdzie w tym czasie odbywał się trening zawodników. Chwilę później na miejsce ruszyły liczne policyjne patrole. Jeszcze po kilku dniach policjanci zatrzymywali w tej sprawie kolejne osoby. W czwartek, 12 lutego trzech mężczyzn trafiło do aresztu, a kolejni mają dozór i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

W czwartek, 12 lutego, Sąd Rejonowy w Kościerzynie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące trzech mężczyzn — 28-letniego mieszkańca Słupska, 30-latka z powiatu gdańskiego oraz 30-latka z Gdańska. To nowe ustalenia w sprawie bójki w Kościerzynie, do której doszło w poniedziałek, 9 lutego. Wobec pozostałych 18 podejrzanych zastosowano dozór policyjny, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz poręczenie majątkowe sięgające nawet 30 tysięcy złotych.

- Postępowanie w tej sprawie jest nadal w toku. Śledczy gromadzą i analizują materiał dowodowy w celu szczegółowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Niewykluczone są dalsze zatrzymania - informują pomorscy policjanci.

W tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali już łącznie 31 osób. Pseudokibice zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie, gdzie prowadzone są dalsze czynności procesowe.

Wśród zatrzymanych osób były też dwie osoby nieletnie. Ich sprawą zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Wtargnęli na trening i wszczęli bójkę. Grozi im nawet 5 lat więzienia!

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło późnym wieczorem w poniedziałek, 9 lutego. Około godz. 19:40 dyżurny odebrał zgłoszenie o wtargnięciu grupy osób na teren obiektu sportowego, gdzie w tym czasie odbywał się trening zawodników.

Przyjezdni weszli do wnętrza budynku, co doprowadziło do bójki. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze podjęli pościg za sprawcami zdarzenia, a o sytuacji powiadomiono także ościenne jednostki policji oraz pluton zabezpieczenia Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.

Za udział w bójce grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku czynu o charakterze chuligańskim sąd nie może wymierzyć najniższej kary. Musi ją podwyższyć co najmniej o połowę, co oznacza, że minimalna kara wynosi 6 miesięcy więzienia.

