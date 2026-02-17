Legitymacja emeryta w telefonie to nie wszystko. Jakie sprawy załatwisz bez wizyty w urzędzie?

Osoby po 70 roku życia mogą założyć Profil Zaufany podczas wideorozmowy z urzędnikiem bez wychodzenia z domu

Analiza opinii milionów użytkowników potwierdza, że legitymacja emeryta w telefonie to cyfrowa rewolucja w codziennych sprawach

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że wirtualny asystent w aplikacji mObywatel wkrótce pomoże napisać pismo urzędowe

Mimo niskich umiejętności cyfrowych istnieją liczne bezpłatne kursy dla seniorów, które skutecznie oswajają z technologią

Co to jest Profil Zaufany i mObywatel? Cyfrowe narzędzia dla seniora

Wizyta w urzędzie wciąż wielu osobom kojarzy się z długim, a czasem i frustrującym, oczekiwaniem w kolejkach. Dane CBOS z 2024 roku pokazują, że choć 89 procent z nas wciąż wybiera kontakt osobisty, to cyfrowa rewolucja nabiera tempa. Coraz więcej Polaków, bo już prawie co trzeci, odkrywa, jak wygodne może być załatwianie spraw urzędowych przez internet.

Kluczem do tej zmiany są dwa bezpłatne narzędzia: Profil Zaufany oraz aplikacja mObywatel. Ten pierwszy to nasz osobisty elektroniczny podpis, który pozwala bezpiecznie potwierdzić tożsamość w sieci. Drugi to prawdziwy mobilny asystent w telefonie. Do stycznia 2026 roku skorzystało z niego już 11 milionów osób, a jego wysoka ocena, średnio 4,8 na 5 gwiazdek, najlepiej świadczy o zadowoleniu użytkowników.

mDowód i legitymacja emeryta w telefonie. Co jeszcze oferuje mObywatel?

Aplikacja mObywatel to prawdziwy cyfrowy portfel, który ułatwia codzienne życie i kontakt z administracją. Seniorzy znajdą w niej między innymi mDowód, czyli pełnoprawny cyfrowy dowód osobisty, a także mPrawo Jazdy i popularną e-legitymację emeryta. Z tej ostatniej korzysta już ponad 815 tysięcy osób! Za pomocą aplikacji można też sprawnie zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, aby sprawdzić e-recepty, na Platformę Usług Elektronicznych ZUS czy do e-Urzędu Skarbowego. Co więcej, na początku 2026 roku rząd rozszerzył funkcjonalność o 16 nowych dokumentów i 20 usług, a wkrótce pojawi się także podpis kwalifikowany, ważny w całej Unii Europejskiej.

Masz 70 lat? Załóż Profil Zaufany przez wideorozmowę z urzędnikiem

Sama myśl o wizycie w urzędzie w celu potwierdzenia tożsamości bywa zniechęcająca. Na szczęście dla najstarszych seniorów przygotowano wyjątkowe udogodnienie. Osoby, które ukończyły 70 lat, mogą skorzystać z szybkiej ścieżki i założyć tymczasowy Profil Zaufany podczas wideorozmowy z urzędnikiem, bez ruszania się z fotela. To wygodna alternatywa, która eliminuje bariery i otwiera drzwi do cyfrowego świata. Warto też pamiętać, że emeryci, którzy otrzymali świadczenie po styczniu 2023 roku, mają elektroniczną legitymację wydawaną automatycznie, a jej dodanie do aplikacji mObywatel zajmuje dosłownie chwilę.

Obawiasz się technologii? Gdzie szukać darmowej pomocy i kursów dla seniorów

Obawy przed nowymi technologiami są czymś zupełnie naturalnym. Niepokojące statystyki pokazują, że nie jesteśmy z nimi sami. Według danych Eurostatu z 2023 roku, zaledwie 13 procent polskich seniorów posiada podstawowe umiejętności cyfrowe. To niestety stawia nas w ogonie Unii Europejskiej i jest sygnałem alarmowym, który pokazuje, jak ważne jest odpowiednie wsparcie w procesie cyfryzacji.

Na szczęście nikt nie zostaje z tym problemem sam. Zarówno rząd, jak i liczne organizacje pozarządowe oferują szeroką pomoc. Ministerstwo Cyfryzacji wraz z instytutem NASK prowadzi kampanię „Seniorze – spotkajmy się w sieci”, a pilotażowy program Ministerstwa Sprawiedliwości „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior” udowodnił, że można tłumaczyć technologię w prosty sposób. Aż 99 procent uczestników uznało przekazywane tam informacje za zrozumiałe. Dostępne są także liczne bezpłatne kursy, takie jak „Klik Senior” czy lokalne warsztaty, które pomagają oswoić smartfon i komputer.

Jak zmieni się mObywatel? Wirtualny asystent i zdalne unieważnienie dowodu

Cyfryzacja administracji to proces, który stale przyspiesza. Celem jest całkowite wyeliminowanie papierowych dokumentów z urzędów do 2028 roku. Ważnym krokiem na tej drodze było wprowadzenie e-Doręczeń od 1 stycznia 2026 roku. Stały się one podstawowym sposobem komunikacji z urzędami, co dla obywateli oznacza znacznie krótszy czas oczekiwania na odpowiedzi.

A to nie koniec dobrych wiadomości. Niebawem aplikacja mObywatel stanie się jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało wdrożenie wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który pomoże napisać pismo urzędowe i krok po kroku poprowadzi za rękę nowych użytkowników. Ponadto już od połowy 2026 roku przez aplikację będzie można nie tylko złożyć wniosek o dowód osobisty online, ale także w razie potrzeby zdalnie go zawiesić lub unieważnić.

8