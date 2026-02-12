Przypomnienie o lekach w telefonie. Zobacz, jak włączyć tę bezpłatną funkcję

Badania z 2025 roku ujawniają, że problem z regularnym braniem leków dotyczy aż połowy pacjentów z chorobami przewlekłymi

Bezpłatna aplikacja mojeIKP oferuje prostą funkcję, dzięki której można ustawić skuteczne przypomnienie o tabletkach w telefonie

Analiza berlińskich naukowców potwierdza, że aplikacje do przypominania o lekach zwiększają regularność ich przyjmowania nawet o 30%

Aplikacja MyTherapy to nie tylko przypomnienia, ale też cyfrowy dzienniczek zdrowia generujący raporty dla twojego lekarza

Jak w kilku prostych krokach włączyć przypomnienie o lekach i zeskanować kod z opakowania w aplikacji mojeIKP?

Dlaczego seniorzy zapominają o lekach? Statystyki są alarmujące

Nieregularne przyjmowanie leków to poważny i niestety powszechny problem, który ma realne, często dramatyczne, konsekwencje dla naszego zdrowia. To prawdziwy sygnał alarmowy. Z danych opublikowanych w 2025 roku wynika, że aż połowa pacjentów z chorobami przewlekłymi nie przestrzega zaleceń lekarskich. Skutkuje to blisko 200 tysiącami przedwczesnych zgonów w Europie każdego roku i generuje ogromne koszty dla systemów opieki zdrowotnej.

Ten problem z regularnym braniem leków jest szczególnie widoczny w Polsce wśród osób starszych, co potwierdziło badanie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z 2023 roku. Objęło ono grupę 121 seniorów i wykazało, że aż 47% z nich jako główną trudność wskazało zapominanie o lekach. Sytuacji nie ułatwia fakt, że osoby te przyjmowały średnio ponad pięć różnych preparatów, co znacznie komplikuje codzienne leczenie i dbanie o zdrowie.

Jak ustawić przypomnienie o lekach w aplikacji mojeIKP? Prosta instrukcja

Rządowa i w pełni bezpłatna aplikacja mojeIKP oferuje prostą funkcję, która może odmienić twoje podejście do leczenia. Aby z niej skorzystać, wystarczy w aplikacji wejść w zakładkę „e-zdrowie” i wybrać opcję „przypomnienie o lekach”. Tam można dodać preparat, skanując kod z opakowania lub klikając ikonę dzwonka przy aktywnej e-recepcie. Następnie ustawiasz indywidualny harmonogram i gotowe, telefon sam przypomni ci o porze zażycia tabletki za pomocą powiadomienia. Takie przypomnienie o tabletkach w telefonie to duże ułatwienie, a jak czytamy na stronie Pacjent.gov.pl, można je przeglądać nawet bez konieczności logowania się do aplikacji.

MyTherapy, czyli alternatywa dla mojeIKP. Jakie dodatkowe funkcje oferuje?

MyTherapy to kolejna popularna i darmowa aplikacja w języku polskim, która idzie o krok dalej niż tylko przypomnienia o lekach. To prawdziwe domowe centrum zarządzania zdrowiem. Program pozwala również na prowadzenie dzienniczka, w którym można regularnie zapisywać pomiary ciśnienia, wagi czy ogólne samopoczucie. Co miesiąc aplikacja generuje czytelny raport w formacie PDF, który warto zabrać na wizytę, aby pokazać lekarzowi pełny obraz swojego stanu zdrowia. Popularność aplikacji jest imponująca, pobrało ją już ponad 5 milionów użytkowników, a wysokie oceny potwierdzają jej dużą przydatność.

O ile aplikacje w telefonie poprawiają regularność brania leków? Co mówią badania?

Wątpliwości co do skuteczności cyfrowych narzędzi rozwiewają wyniki badań klinicznych przeprowadzonych z udziałem berlińskiego uniwersytetu medycznego Charité. To nutka optymizmu dla zapominalskich. Badania wykazały, że regularne korzystanie z aplikacji przypominających o lekach poprawia przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (fachowo nazywane adherencją) o 20 do 30%. To szczególnie dobra wiadomość dla pacjentów, dla których leczenie chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy schorzenia tarczycy, jest codziennym wyzwaniem.

Taka poprawa ma kluczowe znaczenie, ponieważ statystyki bywają bezlitosne. Dane z 2025 roku pokazują, że po roku od rozpoczęcia terapii aż 58% pacjentów z nadciśnieniem przestaje stosować się do zaleceń. Wspomniane badania berlińskich naukowców dają nadzieję, że technologia może realnie zmniejszyć to ryzyko. Lepsza regularność to skuteczniejsze leczenie, a w przypadku chorób sercowo-naczyniowych oznacza to zmniejszenie ryzyka śmierci nawet o 30%.

8