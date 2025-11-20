Profil Zaufany do ZUS i e-recepty. Jak go założyć, nawet bez konta w banku?

Dane Ministerstwa Cyfryzacji potwierdzają, że Profil Zaufany pozwala załatwiać sprawy urzędowe od emerytury po e-recepty bez wychodzenia z domu

Dostęp do Internetowego Konta Pacjenta i sprawdzenie statusu emerytury w ZUS wymaga jedynie aktywnego profilu

Wprowadzone przez resort cyfryzacji rozwiązania ujawniają, jak założyć Profil Zaufany bez konta w banku, na przykład przez wideorozmowę lub e-dowód

Profil Zaufany wygasa po trzech latach, ale jego ważność można bezpłatnie i błyskawicznie przedłużyć online

Co to jest Profil Zaufany i jak ułatwia załatwianie spraw urzędowych?

Profil Zaufany to twój osobisty, darmowy klucz do świata e-urzędów, który pozwala załatwiać sprawy bez wychodzenia z domu. To nic innego jak cyfrowy odpowiednik dowodu osobistego, którym potwierdzasz swoją tożsamość w internecie. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, z tego udogodnienia korzysta już ponad 14 milionów Polaków, co najlepiej pokazuje, jak wielkim ułatwieniem w codziennym życiu jest ten prosty w obsłudze system.

Choć system wprowadzono już w 2011 roku, to właśnie w ostatnich latach zyskał on ogromną popularność. Możesz spać spokojnie, bo bezpieczeństwo jest tu na najwyższym poziomie, a wszystkie dane chronią przepisy RODO. Co więcej, podpis złożony za pomocą profilu ma taką samą moc prawną jak ten odręczny. Dzięki temu możesz bezpiecznie podpisywać wnioski i dokumenty online, mając pewność, że nikt niepowołany nie uzyska dostępu do twoich informacji.

Od emerytury w ZUS po e-recepty. Jakie sprawy załatwisz online?

Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz w pełni zarządzać swoimi sprawami urzędowymi prosto z wygodnego fotela. Pozwala on na przykład na sprawdzenie informacji o emeryturze w ZUS, złożenie wniosku o świadczenia rodzinne czy zaktualizowanie danych w rejestrze PESEL. Co szczególnie ważne, daje on także dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), gdzie znajdziesz swoje e-recepty, skierowania i całą historię leczenia. To nieoceniona pomoc i ogromne ułatwienie, zwłaszcza dla osób o ograniczonej mobilności lub mieszkających na wsi, gdzie, jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2023 roku, żyje wielu seniorów.

Jak założyć Profil Zaufany przez bank? Prosta instrukcja krok po kroku

Najszybszym i najpopularniejszym sposobem jest skorzystanie z bankowości internetowej, co zajmuje dosłownie kilka minut. Wystarczy wejść na stronę e-urzędu, wybrać opcję założenia Profilu Zaufanego przez bank, a następnie zalogować się na swoje konto bankowe. Po potwierdzeniu operacji jednorazowym kodem SMS, tożsamość zostanie automatycznie zweryfikowana, a ty wrócisz do serwisu urzędowego z już aktywnym profilem. Cały proces jest bardzo prosty, szybki i nie wymaga żadnych dodatkowych wizyt w urzędzie.

Jak założyć Profil Zaufany bez konta w banku? Dwie alternatywne metody

Brak konta internetowego w banku to żadna przeszkoda w drodze do cyfrowych usług publicznych. Z myślą o osobach starszych, już w 2021 roku Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło możliwość założenia tymczasowego Profilu Zaufanego przez wideorozmowę z urzędnikiem. To rozwiązanie jest dedykowane szczególnie osobom po 70. roku życia i eliminuje potrzebę osobistej wizyty w punkcie potwierdzającym.

Inną nowoczesną metodą jest użycie e-dowodu, czyli dowodu osobistego z wbudowaną warstwą elektroniczną. Wystarczy smartfon z funkcją NFC oraz specjalna aplikacja, aby potwierdzić swoją tożsamość i aktywować profil. Ta opcja jest idealną alternatywą dla tych, którzy cenią sobie nowoczesne technologie, ale niekoniecznie chcą łączyć swoje sprawy urzędowe z kontem bankowym.

Profil Zaufany wygasa co 3 lata. Jak przedłużyć jego ważność i czym jest mObywatel?

Twój Profil Zaufany jest ważny przez trzy lata, ale jego ważność można w każdej chwili bezpłatnie przedłużyć online za pomocą prostego kodu SMS. To jednak dopiero początek cyfrowych ułatwień. Z profilem ściśle powiązana jest aplikacja mObywatel 2.0, z której korzysta już ponad 9 milionów Polaków. Można w niej przechowywać elektroniczny dowód osobisty czy sprawdzać e-recepty. Jak zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji, w przyszłości może pojawić się tam również wirtualny asystent, który pomoże seniorom jeszcze sprawniej poruszać się po cyfrowym świecie e-usług.