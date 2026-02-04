Darmowe e-booki i audiobooki z biblioteki. Wystarczy jeden kod, by czytać bez limitu

Zdobycie darmowego kodu do Legimi lub Empik Go wymaga jedynie wizyty w najbliższej bibliotece publicznej

Analiza ofert pokazuje, że Legimi z biblioteki w przeciwieństwie do Empik Go nie posiada limitu na wypożyczane tytuły

Dobry czytnik e-booków dla seniora oferuje funkcje takie jak powiększenie czcionki i zamiana tekstu na mowę

Jak zdobyć darmowe e-booki i audiobooki? Sprawdź ofertę bibliotek publicznych

Wyobraź sobie dostęp do tysięcy książek i audiobooków bez wychodzenia z domu i to całkowicie bezpłatnie. To już nie wizja z powieści science fiction, a nasza codzienna rzeczywistość. Wiele polskich bibliotek publicznych oferuje darmowe książki online, udostępniając swoje zbiory w formie cyfrowej. Często wystarczy tradycyjna karta biblioteczna, aby otworzyć drzwi do wirtualnej czytelni pełnej nowości i ponadczasowych klasyków.

Ta cyfrowa rewolucja w bibliotekach jest aktywnie wspierana przez programy rządowe, co pokazuje, jak ważny jest to kierunek rozwoju.

Jak zdobyć darmowy kod do Legimi lub Empik Go? Instrukcja krok po kroku

Cały proces jest zaskakująco prosty i zajmuje dosłownie kilka minut. Wystarczy wybrać się do najbliższej biblioteki publicznej z dokumentem tożsamości, aby na miejscu założyć bezpłatną kartę czytelnika. Następnie dobrym pomysłem będzie zapytanie bibliotekarza o darmowy kod dostępu do jednej z platform, takich jak Legimi czy Empik Go. Otrzymany kod aktywuje się na stronie internetowej wybranego serwisu, otwierając wrota do prawdziwej biblioteki cyfrowej. Kod jest ważny przez 30 dni, a po jego wygaśnięciu można bez problemu odebrać kolejny podczas następnej wizyty w bibliotece.

Legimi a Empik Go z biblioteki. Porównujemy limity i zasady korzystania

Dwie najpopularniejsze platformy, do których kody oferują biblioteki, to Legimi i Empik Go, jednak ich modele działania znacząco się różnią. Legimi zapewnia dostęp do imponującej bazy ponad 250 000 e-booków i audiobooków w ramach abonamentu. Co ważne, w wersji bibliotecznej nie ma on żadnych limitów ilościowych, co pozwala czytać bez ograniczeń. Z serwisu można korzystać jednocześnie na czterech urządzeniach, w tym na popularnych czytnikach Kindle, co jest świetną opcją na wygodne czytanie książek na czytniku.

Z kolei Empik Go od 2024 roku wprowadziło istotne zmiany i odeszło od nielimitowanego dostępu w ramach kodów bibliotecznych. Obecnie oferta działa na zasadzie miesięcznego limitu tytułów, co oznacza, że czytelnik może wypożyczyć tylko określoną liczbę książek. Dla osób, które pochłaniają wiele książek w miesiącu, oferta Legimi wydaje się więc znacznie bardziej elastyczna i po prostu korzystniejsza.

Czytnik e-booków dla seniora. Jakie funkcje ułatwiają czytanie osobom starszym?

Świat cyfrowego czytelnictwa został stworzony z myślą o wygodzie, co jest szczególnie cenną informacją dla dojrzałych czytelników. Zarówno aplikacje mobilne, jak i czytniki e-booków pozwalają na pełną personalizację tekstu. Można w nich dowolnie powiększać czcionkę, zmieniać jej krój, a także dostosowywać kontrast czy włączyć tryb nocny, aby czytać komfortowo nawet przy słabym świetle. Co więcej, specjalne ekrany e-ink w czytnikach imitują wygląd prawdziwego papieru, dzięki czemu wzrok nie męczy się tak, jak podczas patrzenia na ekran smartfona. To sprawia, że dobry czytnik e-booków dla seniora może być strzałem w dziesiątkę. Niektóre modele oferują nawet funkcję zamiany tekstu na mowę (Text to Speech), która po prostu czyta książkę na głos, co jest prawdziwym wybawieniem dla osób z poważniejszymi problemami ze wzrokiem.

Masz problem z technologią? Biblioteki oferują darmowe kursy komputerowe dla seniorów

Korzystanie z nowych technologii może wydawać się skomplikowane, a obawy przed nieznanym są zupełnie naturalne. To nic złego! Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2023 roku, aż 43,4% osób w wieku 60-74 lata przyznaje, że nie ma wystarczających kompetencji cyfrowych. Te liczby są wyraźnym sygnałem, jak bardzo potrzebne jest wsparcie w tej dziedzinie.

Na szczęście biblioteki doskonale zdają sobie z tego sprawę i wychodzą naprzeciw tym potrzebom, organizując bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów i warsztaty. Przykładem jest projekt "Cyfrowe czytanie i słuchanie" realizowany przez Fundację Good Culture we współpracy z Biblioteką Śląską. Dzięki takim wspaniałym inicjatywom każdy, niezależnie od stopnia zaawansowania technologicznego, może bez stresu nauczyć się obsługi czytnika czy aplikacji i w pełni cieszyć się darmowym dostępem do świata literatury.