Dorabianie do emerytury bez limitów. Sprawdź, czy ta prosta zasada dotyczy także ciebie.

Analiza przepisów ZUS wyjaśnia, którzy emeryci mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń

Przekroczenie progu 130% przeciętnego wynagrodzenia może skutkować całkowitym zawieszeniem emerytury

Dane GUS z 2025 roku ujawniają, jak zmieniały się kwartalne limity dorabiania do emerytury

Termin na roczne rozliczenie dochodów z ZUS za ubiegły rok upływa z końcem lutego

Limity dorabiania do emerytury. Kogo dotyczą, a kto może zarabiać bez ograniczeń?

Zasada jest prosta, ponieważ limity zarobkowe nie dotyczą każdego emeryta i rencisty. Kluczowe jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę powinny natomiast uważnie śledzić swoje dodatkowe przychody, by nie narazić się na bolesne zmniejszenie świadczenia.

Bez żadnych ograniczeń mogą dorabiać seniorzy, którzy osiągnęli wspomniany wiek, a także osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych i wojskowych. Co więcej, istnieje ciekawe rozwiązanie dla osób, które nabyły uprawnienia emerytalne, ale czasowo rezygnują z pobierania świadczenia na rzecz dalszej pracy. Mogą one skorzystać ze specjalnej ulgi PIT, co pozwala na większe zarobki „na rękę” bez obaw o limity.

Aktualne limity dorabiania do emerytury. Jakie kwoty obowiązywały w 2025 roku?

Limity przychodów dla pracujących emerytów i rencistów nie były stałe przez cały ubiegły rok. Ich wysokość zmienia się co kwartał, ponieważ jest bezpośrednio powiązana z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Dane te regularnie ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, a na ich podstawie ZUS aktualizuje progi.

W 2025 roku kluczowe były dwa poziomy: 70% oraz 130% przeciętnego wynagrodzenia. Przykładowo, od września do listopada 2025 roku niższy próg wynosił 6 124,10 zł brutto miesięcznie, a wyższy 11 373,30 zł. Ostatnia zmiana w grudniu podniosła te kwoty odpowiednio do 6 140,20 zł i 11 403,30 zł i obowiązywały one do lutego bieżącego roku.

Przekroczenie limitu dochodu. Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę?

Przekroczenie ustalonych progów dochodowych to sygnał alarmowy, który wiąże się z konkretnymi konsekwencjami finansowymi ze strony ZUS. Jeśli miesięczny przychód przekroczy dolny próg, czyli 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż górny próg (130%), świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia.

Rozliczenie dochodów z ZUS. Jakie dokumenty i do kiedy trzeba złożyć?

Każdy emeryt lub rencista objęty limitami powinien poinformować ZUS o swoich dodatkowych przychodach za ubiegły rok. Warto pamiętać, aby zrobić to do końca lutego, składając odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Co istotne, rozliczenie z ZUS w skali roku może okazać się korzystniejsze niż comiesięczne, dlatego tak ważne jest dostarczenie informacji o zarobkach z podziałem na poszczególne miesiące.