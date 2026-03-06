Wzruszające dedykacje i wiosenne kwiaty na grobie Mirosława Krawczyka. "Tatusiowi i Dziadkowi"

W Gdańsku odbył się pogrzeb znanego aktora Mirosława Krawczyka, który zmarł nagle 21 lutego 2026 roku.

Na Cmentarzu Srebrzysko zgromadzili się bliscy, przyjaciele oraz koledzy artyści.

Grób artysty zdobią wzruszające dedykacje i wiosenne kwiaty.

Mirosław Krawczyk – aktor i człowiek o wielkim sercu

Mirosław Krawczyk był cenionym aktorem, znanym przede wszystkim z występów na deskach teatrów w Katowicach i Trójmieście. Związany był z Teatrem Wybrzeże, który na swoim profilu poinformował o śmierci aktora, wspominając go jako człowieka o wielkim sercu i artystę, który oczarowywał szczerością na scenie. Przyjaciele z teatru ufundowali piękny wieniec z dedykacją.

Aneta Zając, była partnerka Mikołaja Krawczyka, opublikowała w sieci czarno-białe zdjęcie Mirosława Krawczyka z podpisem "Dziadek Mirek". Czytaj też: Pogrzeb Mirosława Krawczyka: Aneta Zając z synami i Mikołaj Krawczyk nie zamienili ani słowa

Na ostatnim pożegnaniu Mirosława Krawczyka zjawił się tłum. Na cmentarzu można było dostrzec między innymi aktorkę Dorotę Kolak, aktora Grzegorza Gzyla i dyrektora Teatru Wybrzeże, Adama Orzechowskiego.

Mikołaj Krawczyk usłyszał wyrok w sprawie alimentów. Wszystko stało się jasne!

Role filmowe i nagrody Mirosława Krawczyka

Mirosław Krawczyk zagrał też m.in. w takich produkcjach filmowych jak "Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”, „Disco Polo” oraz filmowej i serialowej wersji "Awantury o Basię”. Pojawiał się także w serialach "Rezydencja” i "Swora”.

Za swoje zasługi dla kultury Mirosław Krawczyk został uhonorowany Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2016), Odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2009) oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej (2020).

Mirosław Krawczyk urodził się i wychował w Olkuszu. Początkowo planował studiować ceramikę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i zostać inżynierem. Jednak za namową nauczycielki języka polskiego z liceum zdecydował się zdawać do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, gdzie dostał się za pierwszym podejściem.

Zmarł nagle, 21 lutego 2026 roku.