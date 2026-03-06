Wzruszające dedykacje i wiosenne kwiaty na grobie Mirosława Krawczyka. "Tatusiowi i Dziadkowi"

2026-03-06 15:48

W sobotę (28 lutego) w Gdańsku odbył się pogrzeb znanego aktora Mirosława Krawczyka. Na Cmentarzu Srebrzysko zgromadzili się bliscy, przyjaciele oraz koledzy artyści. Wśród żałobników nie zabrakło syna aktora, Mikołaja Krawczyka, oraz jego byłej partnerki, Anety Zając, wraz z synami. Dziś mogiłę artysty zdobią wzruszające wstęgi dedykowane artyście i wiosenne kwiaty.

  • W Gdańsku odbył się pogrzeb znanego aktora Mirosława Krawczyka, który zmarł nagle 21 lutego 2026 roku.
  • Na Cmentarzu Srebrzysko zgromadzili się bliscy, przyjaciele oraz koledzy artyści.
  • Grób artysty zdobią wzruszające dedykacje i wiosenne kwiaty.

Mirosław Krawczyk – aktor i człowiek o wielkim sercu

Mirosław Krawczyk był cenionym aktorem, znanym przede wszystkim z występów na deskach teatrów w Katowicach i Trójmieście. Związany był z Teatrem Wybrzeże, który na swoim profilu poinformował o śmierci aktora, wspominając go jako człowieka o wielkim sercu i artystę, który oczarowywał szczerością na scenie. Przyjaciele z teatru ufundowali piękny wieniec z dedykacją.

Aneta Zając, była partnerka Mikołaja Krawczyka, opublikowała w sieci czarno-białe zdjęcie Mirosława Krawczyka z podpisem "Dziadek Mirek". Czytaj też: Pogrzeb Mirosława Krawczyka: Aneta Zając z synami i Mikołaj Krawczyk nie zamienili ani słowa

Na ostatnim pożegnaniu Mirosława Krawczyka zjawił się tłum. Na cmentarzu można było dostrzec między innymi aktorkę Dorotę Kolak, aktora Grzegorza Gzyla i dyrektora Teatru Wybrzeże, Adama Orzechowskiego.

Role filmowe i nagrody Mirosława Krawczyka

Mirosław Krawczyk zagrał też m.in. w takich produkcjach filmowych jak "Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”, „Disco Polo” oraz filmowej i serialowej wersji "Awantury o Basię”. Pojawiał się także w serialach "Rezydencja” i "Swora”.

Za swoje zasługi dla kultury Mirosław Krawczyk został uhonorowany Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2016), Odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2009) oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej (2020).

Mirosław Krawczyk urodził się i wychował w Olkuszu. Początkowo planował studiować ceramikę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i zostać inżynierem. Jednak za namową nauczycielki języka polskiego z liceum zdecydował się zdawać do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, gdzie dostał się za pierwszym podejściem.

Zmarł nagle, 21 lutego 2026 roku.

Tak wygląda grób Mirosława Krawczyka w Gdańsku
