Tak wygląda grób Pawła Adamowicza w 7. rocznicę zamachu. Wzruszające wspomnienie: "Wpadał do nas bez przyczyny"

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-01-13 16:30

13 stycznia 2026 roku mija 7 lat od zamachu na Pawła Adamowicza. Koszmar rozegrał się podczas 27. Finału WOŚP. Mieszkańcy Gdańska nadal pamiętają o gospodarzu miasta. - Wpadał do nas bez przyczyny, na pogaduchy, choćby miał tylko 10 minut - wspominają. W tym szczególnym dniu sprawdzamy, jak wygląda grób Pawła Adamowicza.

  • 13 stycznia 2019 roku - tego dnia Polska wstrzymała oddech. Prezydent Gdańska został zaatakowany przez szaleńca. Stefan Wilmont ranił go nożem podczas 27. Finału WOŚP. Samorządowiec zmarł następnego dnia.
  • Mija 7 lat od tych dramatycznych wydarzeń. Pamięć o Pawle Adamowiczu wciąż jest żywa. - To był prawdziwy gospodarz naszego miasta. Wpadał do nas bez przyczyny, na pogaduchy, choćby miał tylko 10 minut - powiedział jeden z mieszkańców w rozmowie z Radiem ESKA.
  • W 7. rocznicę od zamachu sprawdzamy, jak wygląda grób Pawła Adamowicza w Gdańsku.

Grób Pawła Adamowicza w Bazylice Mariackiej

Prezydent Gdańska został pochowany 19 stycznia 2019 roku w gdańskiej Bazylice Mariackiej. Urnę umieszczono w niszy w ścianie w kaplicy św. Marcina. Poniżej umieszczono marmurową płytę z napisem "Paweł Adamowicz 1965-2019 Prezydent Gdańska 1998-2019". To miejsce przypomina o dramacie, który rozegrał się tamtego feralnego dnia. Samorządowiec zmarł 14 stycznia. Miejsce pochówku odwiedzają nie tylko gdańszczanie. Przychodzą tam starsi i młodsi. - Był człowiekiem, do którego zawsze można było się zwrócić, wręcz zapukać do drzwi w biurze. Zawsze podjął temat, z którym się do niego przyszło - mówiła mieszkanka Gdańska, z którą reporter Radia ESKA rozmawiał na Placu Solidarności.

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami!

Tak wygląda grób Pawła Adamowicza w 7. rocznicę zamachu
14 zdjęć

Ułożyli symboliczne serce. "To był prawdziwy gospodarz"

13 stycznia mieszkańcy Gdańska licznie stawili się na wspominanym wyżej Placu Solidarności. Ułożyli symboliczne serce ze zniczy. - To był prawdziwy gospodarz naszego miasta. Wpadał do nas bez przyczyny, na pogaduchy, choćby miał tylko 10 minut - mówił jeden z mieszkańców w rozmowie z reporterem Radia ESKA.

Na miejscu nie mogło zabraknąć uczniów z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, którego patronem jest Paweł Adamowicz. - Chcemy pamiętać o tym, że prezydent Paweł Adamowicz został zamordowany z powodu hejtu, który szerzył się wokół niego w sieci. Warto, żeby wszyscy o tym pamiętali, że hejt zabija - powiedział dziennikarzowi ESKI Michał Szulc, jeden z organizatorów wydarzenia. O godzinie 19:00 nastąpi złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej. Pół godziny później rozpocznie się modlitwa międzywyznaniowa w Bazylice Mariackiej.

Światło zamiast nienawiści. Ułożyli ze zniczy symboliczne serce w 7 rocznicę śmierci Pawła Adamowicza
6 zdjęć

Polecany artykuł:

Niewiarygodne, co z obrączką po mężu zrobiła Magdalena Adamowicz. Niewielu by s…
Super Express Google News
Zabójstwo Pawła Adamowicza | Pokój Zbrodni
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIADOMOŚCI GDAŃSK
PAWEŁ ADAMOWICZ