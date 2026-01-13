Tak wygląda grób Pawła Adamowicza w 7. rocznicę zamachu. Wzruszające wspomnienie: "Wpadał do nas bez przyczyny"

13 stycznia 2019 roku - tego dnia Polska wstrzymała oddech. Prezydent Gdańska został zaatakowany przez szaleńca. Stefan Wilmont ranił go nożem podczas 27. Finału WOŚP. Samorządowiec zmarł następnego dnia.

Mija 7 lat od tych dramatycznych wydarzeń. Pamięć o Pawle Adamowiczu wciąż jest żywa. - To był prawdziwy gospodarz naszego miasta. Wpadał do nas bez przyczyny, na pogaduchy, choćby miał tylko 10 minut - powiedział jeden z mieszkańców w rozmowie z Radiem ESKA.

W 7. rocznicę od zamachu sprawdzamy, jak wygląda grób Pawła Adamowicza w Gdańsku.

Grób Pawła Adamowicza w Bazylice Mariackiej

Prezydent Gdańska został pochowany 19 stycznia 2019 roku w gdańskiej Bazylice Mariackiej. Urnę umieszczono w niszy w ścianie w kaplicy św. Marcina. Poniżej umieszczono marmurową płytę z napisem "Paweł Adamowicz 1965-2019 Prezydent Gdańska 1998-2019". To miejsce przypomina o dramacie, który rozegrał się tamtego feralnego dnia. Samorządowiec zmarł 14 stycznia. Miejsce pochówku odwiedzają nie tylko gdańszczanie. Przychodzą tam starsi i młodsi. - Był człowiekiem, do którego zawsze można było się zwrócić, wręcz zapukać do drzwi w biurze. Zawsze podjął temat, z którym się do niego przyszło - mówiła mieszkanka Gdańska, z którą reporter Radia ESKA rozmawiał na Placu Solidarności.

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami!

Ułożyli symboliczne serce. "To był prawdziwy gospodarz"

13 stycznia mieszkańcy Gdańska licznie stawili się na wspominanym wyżej Placu Solidarności. Ułożyli symboliczne serce ze zniczy. - To był prawdziwy gospodarz naszego miasta. Wpadał do nas bez przyczyny, na pogaduchy, choćby miał tylko 10 minut - mówił jeden z mieszkańców w rozmowie z reporterem Radia ESKA.

Na miejscu nie mogło zabraknąć uczniów z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, którego patronem jest Paweł Adamowicz. - Chcemy pamiętać o tym, że prezydent Paweł Adamowicz został zamordowany z powodu hejtu, który szerzył się wokół niego w sieci. Warto, żeby wszyscy o tym pamiętali, że hejt zabija - powiedział dziennikarzowi ESKI Michał Szulc, jeden z organizatorów wydarzenia. O godzinie 19:00 nastąpi złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej. Pół godziny później rozpocznie się modlitwa międzywyznaniowa w Bazylice Mariackiej.