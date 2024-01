Ważny gest

Niewiarygodne, co z obrączką po mężu zrobiła Magdalena Adamowicz. Niewielu, by się na to zdecydowało

W sobotę 14 stycznia minie pięć lat od śmierci Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska zmarł w tragicznych okolicznościach, po tym jak, został zraniony nożem w czasie światełka do nieba na finale WOŚP. Rok po śmierci męża Magdalena Adamowicz wyznała w jednym z wywiadów, co zrobiła z obrączką po małżonku. To wyznanie wyciska łzy.