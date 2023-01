To on szukał w stawach ciała Iwony Wieczorek! Płetwonurek Maciej Rokus pomógł odnaleźć Tylman i Woźniaka-Staraka

Zamach na prezydenta Gdańska

Do dramatycznych zdarzeń, które zapisały się na czarnych kartach historii Gdańska, doszło 13 stycznia 2019 roku. To miał być radosny dzień, jednak nikt nie spodziewał się tak tragicznego finału. Paweł Adamowicz, podobnie jak w latach wcześniejszych, brał aktywny udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ciągu dnia prezydent spacerował ulicami Gdańska, zbierając pieniądze do orkiestrowej puszki. Wieczorem pojawił się na scenie na Targu Węglowym, gdzie o godz. 20:00 zaplanowane było "Światełko do nieba". O godz. 19:55 wygłosił przemówienie, po czym rozpoczął się pokaz świetlny. Wtedy doszło do dramatu.

Na scenę wbiegł mężczyzna, który zadał Pawłowi Adamowiczowi trzy ciosy nożem. Bezpośrednio po ataku zamachowiec wykrzykiwał polityczne hasła. Sprawca został zatrzymany. Zamachowcem okazał się 27-letni Stefan W., recydywista, który miał na swoim koncie wyroki m.in. za rozboje.

Paweł Adamowicz zmarł z rąk zamachowca

Ranny prezydent, po blisko półgodzinnej reanimacji, w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku przeszedł wielogodzinną operację. Dzień później, 14 stycznia Paweł Adamowicz zmarł. Jako przyczynę podano wstrząs krwotoczny, najprawdopodobniej współistniejący z niewydolnością wielonarządową, będącą następstwem krwotoku wewnętrznego z uszkodzonych narządów wewnętrznych.

Proces zabójcy Pawła Adamowicza wciąż trwa. Dotychczas odbyło się już ponad 20 rozpraw. Wiele wskazuje na to, że Stefan W. usłyszy wyrok w pierwszej połowie 2023 r.

Grób Pawła Adamowicza

Prezydent Gdańska został pochowany 19 stycznia 2019 roku w gdańskiej Bazylice Mariackiej. Urnę umieszczono w niszy w ścianie w kaplicy św. Marcina. Poniżej umieszczono marmurową płytę z napisem "Paweł Adamowicz 1965-2019 Prezydent Gdańska 1998-2019". Paweł Adamowicz jest czwartą osobą pochowaną w Bazylice Mariackiej w Gdańsku po 1945 roku. Mimo, iż grób tragicznie zmarłego prezydenta znajduje się w wyjątkowym miejscu, można powiedzieć, że prezentuje się dość skromnie. Jak wygląda miejsce, w którym pochowano Pawła Adamowicza, możecie zobaczyć w poniższej galerii.

