Oddały obcym kartę z PIN-em i biżuterię. Seniorki z Gdańska przekonały się, jak drogo kosztuje zaufanie

Metoda „na policjanta” ciągle skuteczna. Seniorki z Gdańska straciły ponad 70 tys. zł

Przestępcy nieustannie modyfikują swoje metody, by wyłudzić pieniądze. Coraz częściej podszywają się pod przedstawicieli firm inwestycyjnych, pracowników banków, a nawet funkcjonariuszy policji. Tylko w poniedziałek, 23 lutego gdańscy policjanci przyjęli dwa zgłoszenia dotyczące oszustw na terenie miasta.

Do funkcjonariuszy z komisariatu we Wrzeszczu zgłosiła się 82-letnia mieszkanka Gdańska. Zadzwonił do niej mężczyzna podający się za policjanta i przekonał ją do oddania karty bankomatowej wraz z numerem PIN. Seniorka straciła w ten sposób ponad 50 tys. zł.

Podobny scenariusz rozegrał się w przypadku 75-latki, która zgłosiła się do komisariatu przy ul. Kartuskiej. Kobieta, oszukana metodą „na policjanta”, przekazała przestępcy złotą biżuterię o wartości 20 tys. zł.

Oszustwo na policjanta. Policja nigdy nie prosi o pieniądze

Policjanci apelują o czujność i ostrożność. Oszustwo „na policjanta” to tylko jedna z wielu technik stosowanych przez przestępców. Wykorzystują oni także inne scenariusze. Podszywają się pod pracowników banków, oferują fałszywe inwestycje w kryptowaluty lub akcje spółek Skarbu Państwa, informują o rzekomych niedopłatach do przesyłek czy rachunków, a także wyłudzają pieniądze za pośrednictwem platform zakupowych.

- Oszuści potrafią podrobić numer telefonu, który wyświetla się na Twoim ekranie i podszyć się np. pod pracownika banku. Jeśli masz wątpliwości, czy dzwoni do Ciebie pracownik banku, zweryfikuj to i skontaktuj się ze swoim doradcą lub infolinią. Pracownik banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi Cię o podanie mu haseł dostępu do żadnego z serwisów (internetowego, mobilnego, telefonicznego) - zaznacza policja.

Nie instaluj na swoim urządzeniu aplikacji z nieznanych źródeł ani dodatkowego oprogramowania, zwłaszcza takiego, które umożliwia zdalny dostęp do sprzętu, z którego korzystasz do bankowości elektronicznej. W ten sposób oszuści próbują przejąć Twoje poufne dane do logowania, autoryzacji transakcji lub informacje z karty płatniczej. Nigdy nie przekazuj nikomu swojej karty ani numeru PIN. Zachowaj ostrożność przy inwestycjach w kryptowaluty — nie korzystaj ze stron i aplikacji, których nie znasz lub nie rozumiesz. Przede wszystkim bądź czujny i nie ufaj bezkrytycznie treściom z internetu, w tym reklamom i wpisom w mediach społecznościowych.

- Pamiętaj — policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy czy kosztowności. Za taką prośbą zawsze stoi oszust - dodaje policja.

