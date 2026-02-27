Oddały obcym kartę z PIN-em i biżuterię. Seniorki z Gdańska przekonały się, jak drogo kosztuje zaufanie

2026-02-27

Telefon od „policjanta”, dramatyczna historia i presja czasu. Dwie seniorki z Gdańska uwierzyły w fałszywe zapewnienia o zagrożonych oszczędnościach i w kilka chwil straciły majątek życia. 82-latka oddała kartę z PIN-em, 75-latka przekazała złotą biżuterię. Łącznie oszuści wyłudzili ponad 70 tysięcy złotych. Policja bije na alarm!

Anna Kisiel, pixabay

Przestępcy nieustannie modyfikują swoje metody, by wyłudzić pieniądze. Coraz częściej podszywają się pod przedstawicieli firm inwestycyjnych, pracowników banków, a nawet funkcjonariuszy policji. Tylko w poniedziałek, 23 lutego gdańscy policjanci przyjęli dwa zgłoszenia dotyczące oszustw na terenie miasta.

Do funkcjonariuszy z komisariatu we Wrzeszczu zgłosiła się 82-letnia mieszkanka Gdańska. Zadzwonił do niej mężczyzna podający się za policjanta i przekonał ją do oddania karty bankomatowej wraz z numerem PIN. Seniorka straciła w ten sposób ponad 50 tys. zł.

Podobny scenariusz rozegrał się w przypadku 75-latki, która zgłosiła się do komisariatu przy ul. Kartuskiej. Kobieta, oszukana metodą „na policjanta”, przekazała przestępcy złotą biżuterię o wartości 20 tys. zł.

Oszustwo na policjanta. Policja nigdy nie prosi o pieniądze

Policjanci apelują o czujność i ostrożność. Oszustwo „na policjanta” to tylko jedna z wielu technik stosowanych przez przestępców. Wykorzystują oni także inne scenariusze. Podszywają się pod pracowników banków, oferują fałszywe inwestycje w kryptowaluty lub akcje spółek Skarbu Państwa, informują o rzekomych niedopłatach do przesyłek czy rachunków, a także wyłudzają pieniądze za pośrednictwem platform zakupowych.

- Oszuści potrafią podrobić numer telefonu, który wyświetla się na Twoim ekranie i podszyć się np. pod pracownika banku. Jeśli masz wątpliwości, czy dzwoni do Ciebie pracownik banku, zweryfikuj to i skontaktuj się ze swoim doradcą lub infolinią. Pracownik banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi Cię o podanie mu haseł dostępu do żadnego z serwisów (internetowego, mobilnego, telefonicznego) - zaznacza policja.

Nie instaluj na swoim urządzeniu aplikacji z nieznanych źródeł ani dodatkowego oprogramowania, zwłaszcza takiego, które umożliwia zdalny dostęp do sprzętu, z którego korzystasz do bankowości elektronicznej. W ten sposób oszuści próbują przejąć Twoje poufne dane do logowania, autoryzacji transakcji lub informacje z karty płatniczej. Nigdy nie przekazuj nikomu swojej karty ani numeru PIN. Zachowaj ostrożność przy inwestycjach w kryptowaluty — nie korzystaj ze stron i aplikacji, których nie znasz lub nie rozumiesz. Przede wszystkim bądź czujny i nie ufaj bezkrytycznie treściom z internetu, w tym reklamom i wpisom w mediach społecznościowych.

- Pamiętaj — policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy czy kosztowności. Za taką prośbą zawsze stoi oszust - dodaje policja.

