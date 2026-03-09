Katolicka fundacja chce odwołać metalowy festiwal w Polsce. Zbiera ona podpisy w sieci

W 2026 roku odbędzie się kolejna edycja Mystic Festivalu w naszym kraju. To czterodniowa impreza skierowana do fanów ciężkich brzmień. Nadchodzą odsłonę festiwalu zaplanowano w dniach 4-7 czerwca w Gdańsku na terenie tamtejszej Stoczni Cesarskiej.

W tym roku będzie można zobaczyć takie zespoły, jak m.in. Megadeth, Black Label Society, Behemoth, Anthrax, Mastodon, Saxon, Coroner, Overkill czy Down.

Nie wszystkim jednak podoba się organizacja Mystic Festivalu. Imprezą mocno zainteresowała się fundacja "Polska katolicka, nie laicka". Jej przedstawiciele domagają się bowiem odwołania czerwcowego wydarzenia. Wystosowali w sieci petycję.

Polskie zespoły metalowe wszech czasów. Oto ikony rodzimego najcięższego brzmienia

– W dniach 3-6 czerwca 2026 r. na terenie Stoczni Gdańskiej ma odbyć się Mystic Festival – wydarzenie o wyraźnie antychrześcijańskim i bluźnierczym charakterze. Zostało ono zaplanowane w czasie Uroczystości Bożego Ciała, gdy miliony wiernych w Polsce publicznie oddają cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie na procesjach eucharystycznych. Organizowanie festiwalu o takiej wymowie właśnie w tym dniu trudno uznać za przypadek. W sercu Gdańska, w czasie, gdy miliony katolików publicznie wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, planuje się wydarzenie jawnie szydzące z tego, co dla nas najświętsze – możemy przeczytać na stronie internetowej polskakatolicka.org (zachowana pisownia oryginalna).

Petycję, skierowaną do Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska, podpisało już ponad 3500 osób. Fundacja "Polska katolicka, nie laicka" uważa, że Mystic Festival "nie jest wydarzeniem światopoglądowo neutralnym". Na stronie internetowej pojawił się także cały artykuł dotyczący Mystic Festivalu. Wymienione zostały w nim grupy, które stanowią największe "zagrożenie" przy okazji tegorocznej edycji. Wskazano na Behemoth, Rotting Christ, Hostię, Satyricon, Carach Angren czy Gaahls Wyrd.

– Nie chodzi o sam gatunek muzyczny. Problemem jest treść, symbolika i estetyka, które w wielu przypadkach wprost operują obrazami antychrześcijańskimi. W tekstach i oprawie wizualnej pojawiają się motywy odwróconej liturgii, negowania Boga, wywyższania postaci utożsamianej z buntem wobec Stwórcy, a także symbolika obrażająca Matkę Bożą – piszą przedstawiciele fundacji.

Przypomnijmy, że w przeszłości organizatorzy Mystic Festivalu spotkali się już z protestami tej organizacji. W 2023 nawoływała ona do odwołania imprezy z powodu zaplanowanych w dniu Bożego Ciała koncertów "satanistycznego" Behemotha oraz szwedzkiej grupy Ghost, która "gloryfikuje obrzydliwość i świętokradztwo". Nie inaczej było rok później. Obie edycje, rzecz jasna, się odbyły.

– Wbrew temu, co myśli ta organizacja, nie jest to festiwal, który sieje zgorszenie – odpowiedział wówczas, na łamach Gazety Wyborczej, Arkadiusz Hronowski, współorganizator gdańskiego festiwalu.