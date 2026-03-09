Złe wiadomości dla pasażerów z Krakowa i okolic. Utrudnienia na kolei potrwają kilka miesięcy

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-03-09 19:04

Przez najbliższe miesiące pasażerów dojeżdżających do Krakowa z kierunku Sędziszów czekają duże utrudnienia. Zamiast pociągów pojadą autobusy, a co za tym idzie wydłuży się czas dojazdu do pracy czy szkół.

Modernizacja linii do Sędziszowa

Kolej zaczyna modernizację linii kolejowej prowadzącej do Sędziszowa, najpierw na odcinku Niedźwiedź – Sędziszów, a w kolejnym etapie Kraków Główny – Sędziszów.

Polecany artykuł:

Nowe zasady Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Miszalski ogłosił długą list…

Jakie prace planuje PKP PLK?

Modernizację torów kolejowych podzielono na trzy etapy.

- Prace obejmują wymianę torów, systemów sterowania ruchem, sieci trakcyjnej oraz budowę nowych peronów. Efektem inwestycji będzie zwiększenie przepustowości linii, wyższe prędkości pociągów oraz skrócenie czasu przejazdu, a także poprawa dostępności stacji i przystanków, w tym dla osób z ograniczoną mobilnością. W trakcie robót występują utrudnienia – ograniczona jest dostępność infrastruktury, część pociągów zastępuje komunikacja autobusowa, a część kursuje trasami objazdowymi – informują PKP PLK.

Zamiast pociągów - autobusy

Część połączeń kolejowy zostanie zastąpiona autobusami, a co za tym idzie wydłuży się czas dotarcia z/i do Krakowa. Inne pociągi pojadą dłużej. Komunikacja zastępcza odjeżdża z dworca RDN ze stanowisk G 13 zlokalizowanego na górnej płycie oraz G18 znajdującego się na płycie dolnej.

Utrudnienia na trasie między Krakowem i Sędziszowem
Galeria zdjęć 3
Sonda
Lubisz podróżować pociągiem?
Utrudnienia na kolei. Komunikacją zastępczą do Krakowa
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POCIĄGI
PKP PLK
UTRUDNIENIA NA KOLEI