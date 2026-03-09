Złe wiadomości dla pasażerów z Krakowa i okolic. Utrudnienia na kolei potrwają kilka miesięcy

Modernizacja linii do Sędziszowa

Kolej zaczyna modernizację linii kolejowej prowadzącej do Sędziszowa, najpierw na odcinku Niedźwiedź – Sędziszów, a w kolejnym etapie Kraków Główny – Sędziszów.

Jakie prace planuje PKP PLK?

Modernizację torów kolejowych podzielono na trzy etapy.

- Prace obejmują wymianę torów, systemów sterowania ruchem, sieci trakcyjnej oraz budowę nowych peronów. Efektem inwestycji będzie zwiększenie przepustowości linii, wyższe prędkości pociągów oraz skrócenie czasu przejazdu, a także poprawa dostępności stacji i przystanków, w tym dla osób z ograniczoną mobilnością. W trakcie robót występują utrudnienia – ograniczona jest dostępność infrastruktury, część pociągów zastępuje komunikacja autobusowa, a część kursuje trasami objazdowymi – informują PKP PLK.

Zamiast pociągów - autobusy

Część połączeń kolejowy zostanie zastąpiona autobusami, a co za tym idzie wydłuży się czas dotarcia z/i do Krakowa. Inne pociągi pojadą dłużej. Komunikacja zastępcza odjeżdża z dworca RDN ze stanowisk G 13 zlokalizowanego na górnej płycie oraz G18 znajdującego się na płycie dolnej.

