Nowe zasady Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Miszalski ogłosił długą listę ulg

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-03-09 10:46

Po fali krytycznych uwag prezydent Aleksander Miszalski zaprezentował pakiet istotnych modyfikacji w krakowskiej Strefie Czystego Transportu. Włodarz miasta chce pogodzić dbanie o jakość powietrza z trudną sytuacją ekonomiczną części lokalnej społeczności oraz osób dojeżdżających do pracy. Wśród głównych pomysłów znalazły się między innymi darmowe przejazdy do parkingów przesiadkowych i na targowiska, a także pełne zwolnienie z opłat dla krakowskich przedsiębiorców oraz najbiedniejszych mieszkańców regionu.

  • Włodarz stolicy Małopolski zareagował na liczne apele lokalnej społeczności i przygotował kompleksowy pakiet modyfikacji w działaniu miejskiej strefy ekologicznej.
  • Planowane ułatwienia zakładają między innymi darmowy wjazd na tereny placów targowych oraz parkingów przesiadkowych, a także całkowite zniesienie kosztów dla krakowskich firm i osób zmagających się z ubóstwem.
  • Zaprezentowany katalog ulg ma charakter roboczy i już w przyszłym tygodniu zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk.

Aleksander Miszalski łagodzi zasady Strefy Czystego Transportu w Krakowie

Prezydent stolicy Małopolski przedstawił właśnie projekt dogłębnych modyfikacji w regulaminie krakowskiej strefy ekologicznej. Aleksander Miszalski zaznacza przy tym, że nadrzędnym zamierzeniem władz samorządowych nie jest rzucanie kłód pod nogi kierowcom. Chodzi raczej o dbanie o zdrowie publiczne w sposób rzetelny i niekrzywdzący mieszkańców. Urząd miasta opublikował w tej sprawie specjalny komunikat.

– Chcę podkreślić, że nie jest to krok wstecz, ale wyraz gotowości do dialogu. Kolejne decyzje będziemy podejmować po szerokich konsultacjach, analizach i rozmowach z mieszkańcami oraz przedstawicielami gmin sąsiednich – zachęca prezydent Miszalski, cytowany w komunikacie miasta.

Nowe zasady stanowią potężny zwrot w polityce transportowej aglomeracji. Kierowcy spoza granic miasta zyskają swobodny dostęp do wszystkich parkingów przesiadkowych bez wymogu spełniania rygorystycznych norm spalinowych. Władze pomyślały również o handlarzach, zapewniając im bezpłatny wjazd na lokalne targowiska, w tym do Centrum Giełdowego Balicka oraz Kompleksu Handlowego Rybitwy. Całkowite zwolnienie z kosztów wjazdu obejmie najuboższych mieszkańców z całego województwa małopolskiego. Dodatkowo na specjalne traktowanie mogą liczyć krakowskie organizacje pożytku publicznego oraz lokalne firmy posiadające zarejestrowaną flotę pojazdów.

Konsultacje w sprawie Strefy Czystego Transportu. Decyzja radnych Krakowa jeszcze przed nami

Włodarz miasta wyraźnie zaznacza, że opublikowana lista ulg stanowi jedynie materiał do dalszych prac. W przyszłym tygodniu wystartują szczegółowe rozmowy z biznesem, obywatelami oraz włodarzami ościennych miejscowości. Samorządowcy próbują znaleźć ostateczny kompromis, który pogodzi państwowe wymogi dotyczące ochrony środowiska z codziennymi problemami Krakowian i osób dojeżdżających.

Kolejne plany magistratu zakładają zamrożenie stawek wjazdowych na dotychczasowym poziomie aż do 2028 roku oraz ograniczenie biurokracji przy wnioskowaniu o ulgi. Ogromną nowością jest opcja przekazania prawa do darmowego wjazd na najbliższego krewnego w przypadku śmierci posiadacza auta. Z kolei kierowcy jednośladów najprawdopodobniej unikną konieczności wpisywania swoich maszyn do miejskiej bazy danych. Warto dodać, że podstawą do ubiegania się o preferencyjne warunki będzie teraz miejsce rozliczania podatków, a nie sam adres zameldowania. Oprócz tego krakowski urząd czeka na ostateczny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kwestii ewentualnego dostępu do szpitali i przychodni.

Czy Kraków jest miastem przyjaznym kierowcom?
Matka z wózkiem przy pasach. Kamera uchwyciła reakcję kierowcy. Szok!
