Zakończono poszukiwania 22-letniego mieszkańca Mszany Górnej.

Ciało mężczyzny odnaleziono w masywie leśnym na terenie powiatu nowotarskiego.

Prokurator wstępnie wykluczył udział osób trzecich i zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok.

Tragiczny finał poszukiwań 22-latka. Młody mężczyzna nie żyje

Nadeszły najgorsze z możliwych wieści w sprawie poszukiwań zaginionego 22-letniego mieszkańca Mszany Górnej. Nadzieja na szczęśliwe odnalezienie młodego mężczyzny zgasła, gdy w masywie leśnym na terenie powiatu nowotarskiego natrafiono na zwłoki. Policja potwierdziła, że to ciało poszukiwanego 22-latka. Przez ostatnie dni w akcję zaangażowanych było wiele osób, które z niepokojem śledziły komunikaty i udostępniały wizerunek zaginionego, licząc na jakikolwiek ślad. Niestety, sprawdził się najczarniejszy scenariusz.

Na miejscu makabrycznego odkrycia przez wiele godzin pracowali funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora, starając się ustalić okoliczności tej tragedii.

Co ustalili policjanci na miejscu makabrycznego odkrycia?

Grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, działając pod ścisłym nadzorem prokuratora, zabezpieczała ślady i przeprowadzała szczegółowe oględziny. Kluczowym zadaniem śledczych było ustalenie, czy do śmierci młodego mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, pierwsze ustalenia są jednoznaczne. „Wstępnie wykluczono udział osób trzecich” – przekazała policja. Decyzją prokuratora prowadzącego postępowanie, ciało 22-latka zostało zabezpieczone do badania sekcyjnego.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.